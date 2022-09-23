iPhone 14 Pro 動態島未夠「動態」導致體驗不佳　最大亮點是這個

9月16日，iPhone 14系列正式開售，我們也第一時間拿到了已開售的三款新機。現在就由我來帶大家做一個iPhone 14 Pro的快速上手，幫助大家了解一下今年蘋果的「機皇」產品。



1）第三方「登島」還需時間

初上手iPhone 14 Pro，在設計上除了正面的「小瀏海」變成了「藥丸屏」，其他與iPhone 13 Pro並沒有太大差別，所以這裡就不浪費大家時間進行過多介紹，我們直接來聊聊這個「藥丸屏」。

今年早些時候，就有可靠的消息源爆出，蘋果今年的iPhone 14系列將會採用全新的「藥丸屏」設計。不過截至iPhone 14系列正式發布之前，還是有很多朋友不太相信蘋果會用上這麼醜的設計。

但在蘋果發布會上，這個「藥丸屏」著實讓大家眼前一亮。

蘋果並沒有選擇在這片小挖孔的面積上「擺爛」，而是利用這片小挖孔，在其上植入了「一座島」，蘋果將其命名為「動態島」。

動態島是啥？簡單來說，蘋果以UI的方式，將挖孔面積改造成了一條對稱的長方形，從而保證用戶視覺上的對稱性。並且這個「長方形」會隨著提醒、通知、活動等實時彈窗不斷變化，再結合上蘋果的UI交互動畫，形成了一座足夠靈動的「小島」。

發布會上，PPT展示的部分看得大家心潮澎湃，但上手後我們卻發現，目前已經「登島」的第三方應用少之又少，這也就意味著現在iPhone 14 Pro上的這座「島」在很多應用中顯得有些格格不入。

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所以對於首發用戶，甚至是首批用戶來說，「動態島」目前並不夠「動態」，甚至說非常影響使用體驗。第三方應用短時間內適配「動態島」的可能性也並不大，只能期待應用廠商抓緊時間「登島」。

延伸閱讀：iPhone 14 Pro瀏海變動態島 可顯示約30種訊息 電量不足提示

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2）主攝才是iPhone 14 Pro最大亮點

相較於「動態島」，其實我更關注的是iPhone 14 Pro主攝鏡頭的升級。

此次iPhone 14 Pro的主攝除了更換了一顆更大底的傳感器外，在像素上也從過去的1200萬提升至了4800萬。不過需要注意的是，在普通狀態下，iPhone 14 Pro的4800萬主攝會進行自動進行像素四合一，輸出的照片依舊為1200萬像素，我們也對比了iPhone 13 Pro與iPhone 14 Pro 在1200萬像素的樣張。

從觀感上來看，在1200萬像素下，兩代產品的主攝表現並沒有太大差別。難道iPhone 14 Pro的主攝升了個寂寞？

當我們在iPhone 14 Pro的相機設置中，打開4800萬像素的ProRAW格式後，將帶給你完整的4800萬像素高解析力的體驗。

由於平台會帶來畫質上的壓縮，所以我直接使用了手機端的截圖給大家演示。當我們把使用ProRAW格式拍攝的樣張放大時，可以看到即使只是很小的一塊局部，iPhone 14 Pro的主攝依舊記錄到了很完整的細節，這就是此次4800萬像素的大底主攝為iPhone 14 Pro帶來的全新高解析力體驗。

不過高解析力也意味著照片體積會隨之增大，基本一張4800萬像素的ProRAW格式樣張，體積會在60~80MB左右，十幾張就會佔用1GB左右的存儲空間，所以如果你想將ProRAW作為常規輸出格式，那512GB版本的iPhone 14 Pro可能更適合你。

除此之外，iPhone 14 Pro主攝的升級也為其帶來了2倍變焦的選項。至此，iPhone 14 Pro擁有了0.5倍、1倍、2倍、3倍四個焦段的變焦選項。

對於普通用戶來說，更多的焦段也帶來了更廣闊的創作空間，尤其是通過主攝裁切帶來的2X焦段，在日常生活中還是非常實用的。

最後

由於時間匆忙，我們也沒能來得及深挖iPhone 14 Pro的更多內容，後續我們也會帶來更詳細的全面評測。而從目前的體驗來看，iPhone 14 Pro還是值得iPhone 12系列以及更早機型的用戶嚐鮮升級的，不論是全新的「動態島」、4800萬像素還是ProMotion自適應刷新，都能給你帶來全新的體驗。而對於iPhone 13 Pro系列的用戶來說，我建議再用一年。

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