Android版動態島比iPhone 14 Pro更動態　軟件已推出吸引用家體驗

動態島的交互方式，恐怕讓不少Android用戶覺得新鮮，並且想體驗一番。這對於Android系統來說，簡直易如反掌。



就在不少蘋果用戶還在焦急等待iPhone 14 Pro發貨的時候，Android版動態島軟件已經出來了。這款軟件叫動態大陸，由開發者@小蟲之家手機主題開發。

▼▼▼按圖即了解Android版動態島～▼▼▼

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從演示的效果來看，動態大陸算是復刻了動態島絕大部分功能，包括新消息提醒、音樂播放動態、系統提示，甚至還可以快速調出支付寶、微信的付款碼、掃碼功能。這可比iPhone 14 Pro的動態島方便多了，畢竟蘋果這邊還沒有開放動態島的API，開發者根本沒辦法適配動態島。

為了適配更多Android手機，動態大陸還提供了自定義選項，用戶可以根據Android手機挖孔的位置和大小，定義顯示尺吋、圓角弧度等，比iPhone的動態島還要動態。當然，目前該軟件還在優化中，後續可能會在穩定性和易用性方面加強。

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