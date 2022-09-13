Android近日一款惡意App竟達百萬次下載　資安公司警告：快刪除

手機一鍵就能下載App，讓生活變得更加便利，但也因為這個方便性，讓危機無孔不入。Android系統近日傳出一款偽裝為PDF檢視軟體的App，會在用戶的螢幕上出現全螢幕廣告。



網絡資安公司Malwarebytes在官網發出警告，他們發現這款名為PDF reader documents viewer的惡意應用程式，把該軟體包裝成激似PDF的閱讀器，目前累積超過百萬次的下載。

+ 3

安裝該App一陣子後，手機會開始出現許多全頁面覆蓋式廣告或者影片廣告，基於考慮到一下載就跳廣告，用戶會高敏感的卸載該軟體，惡意設計為延遲一陣子才跳出廣告。

最詭異的地方是在Google Play上這款App被歸類在17歲以上的分級，如果單純只是PDF閱讀器，又為何要被分在成人分級？再來從Google Play的簡介上還可以看到奇怪的端倪，像是該應用程式的開發商是Fairy games，為何文書處理軟體的開發商看起來像是遊戲公司，非常令人匪夷所思。

近日一直有類似廣告軟體用偽裝的方式誘導用戶下載，但Google Play已開始禁止這類型App進駐於應用程式商店中。不過，已下載的用戶或應用程式的漏網之魚都可能使Android用戶暴露於潛在風險，所以務必在下載新的手機App前看清楚背景資訊，才能安心下載使用！

延伸閱讀：手機APP安全｜四大訣竅教你遠離不良APP 權限到底要唔要開放？

+ 9

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機一直跳廣告，恐是惡意APP作祟！資安公司警告：已有百萬民眾下載，快刪除】