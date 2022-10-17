尿袋｜1萬比2萬毫安容量賣得更貴的3大原因　內置電芯品質有別

不知道大家發現沒有，尿袋（充電寶）的價格跨度區間很大，同為1W毫安(mAh)容量，價格卻是30元-200元人民幣不等，而更奇怪的是，尿袋似乎不符合容量越大價格越貴的定律，比如羅馬仕（ROMOSS）的尿袋，1W毫安容量售價149元人民幣，而2W毫安容量售價124元人民幣，2W毫安大容量竟然比1W毫安便宜了25元人民幣！再比如小米移動電源3，1W毫安與2W毫安容量的價格一樣，都是109元人民幣！



這是為什麼呢？大容量為什麼反而越便宜？小編經過多方數據比對後，最後總結以下三個原因，一起來看看吧~

▼▼▼大容量尿袋更便宜的3大原因▼▼▼

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1）尿袋內置的電芯不同

以羅馬仕為例，1W容量尿袋售價149元人民幣，2W容量尿袋售價124元人民幣。除了容量不同，它們都支持18W雙向快充、華為22.5W超級快充、蘋果PD20W快充，而區別就在於，1W容量尿袋使用的是高品質鋰聚合物電芯，2W容量尿袋使用的則是普通的鋰電池。

目前市面上大部分的尿袋使用的都是鋰電池，而其中聚合物鋰電池，要比普通鋰電池的安全性更高、能量密度更大、更不易發燙、壽命更長，所以使用聚合物鋰電池的尿袋價格會更高一些。

2）支持的快充協議、輸出功率不同

以小米移動電源3為例，1W毫安和2W毫安的售價都是109元人民幣，它們都採用了高品質鋰離子聚合物電池，但是在快充協議和輸出功率方面有區別：1W毫安尿袋支持單口最高22.5W輸出，支持蘋果PD20W快充，而2W毫安尿袋最高支持單口18W快充。輸出功率越高，充電速度越快，所以價格會更高。

3）1W容量尿袋體積更小、使用率更高

前面說到的羅馬仕和小米，1W毫安容量的尿袋，都擁有比2W容量更小的體積，比如小米的這款1W毫安尿袋，它的體積只有2W毫安體積的一半！重量也更輕，能輕鬆裝進衣服口袋。這一是因為聚合物鋰電池的高密度特性，可以在同容量的情況下，電池做到更小；二是因為相同電芯的情況下，容量越大，體積自然也就越大。

另外，除遠程出行外，大家大部分出門遊玩都是一天的時間，基本上1W容量的尿袋就已經夠用了，誰會想要帶著一塊板磚重的大尿袋出去玩呢？所以對於日常來說，1W容量尿袋的使用率更高，需求也更大，也會影響價格。

此外，還有一些比如接口的多少、外形設計等因素也會多少影響到尿袋的價格，大家根據自己的時機需求購買就好啦~如果只是周末出門，還是建議選更輕便小巧的1W毫安哦~

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