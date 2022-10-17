iOS16 新功能曝光　以後想看照片必須先解鎖　此舉卻獲網友讚嘆？

隨著蘋果2022年秋季發表會釋出iPhone 14系列手機，iOS 16系統也提供持有iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone SE第二代等後續機型手機用戶更新，有民眾對此搶先下載iOS16系統，赫然發現1項新功能，讓用戶紛紛驚呼「瞬間愛上這次的更新」。



▼▼▼這次iOS16功能超實用？！▼▼▼

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iOS系統超實用功能曝光！想看已隱藏、刪除照片須解鎖

男網友在Dcard Apple版上分享iOS16系統超實用功能，首先開啟iPhone內建相簿，點選「相簿」後滑到最底下「更多項目」欄位，會有「已隱藏」和「最近刪除」選項，原本可以直接進入觀看自己隱藏的照片和近40天刪除的照片，現在iOS16多了鎖定功能，想要點選已隱藏、最近刪除照片，必須先使用Face ID或Touch ID解鎖，也可以避免有心人士偷窺，讓原PO驚呼「瞬間愛上這次的更新」。

其他網友嘗試過後也表示，「終於更新個有用的功能了，蘋果不知道在堅持什麼」、「隱藏的當然都是色色的東西，有些白目的朋友拿到手機會直接翻相簿稽查，很恐怖的」、「色色者福音，偷窺者悲報」。

iOS16功能有哪些？鎖定畫面可個人化設定、即時查看電池電量

此外iOS16也新增個性化鎖定畫面，可以根據自己的風格設定照片、小工具及自訂字體風格，根據需求設定工作、個人等專注模式，與親朋好友使用iCloud共享照片，已經發出去的訊息想要修改也能編輯或取消傳送、同播共享內容，還能快速瀏覽電池電量，還沒更新的果粉們趕快下載吧～

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