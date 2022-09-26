iPhone 擴充廣告會備受爭議的四大觀點　廣告藏在App Store這位置

手機系統的廣告到底該不該有？這個話題在手機市場中一直都是備受爭議的問題，一方面是手機廠商需要這份廣告來增加品牌的收入，就和大家看綜藝節目一樣，有廣告確實很正常。另一方面，手機系統即使去除了廣告，也只是留下一個更好的口碑，實際還是要看優化能力，以及廣告深入的程度到底怎麼樣。



那麼，當iPhone手機承認要在iOS系統中加入廣告之後，卻引起了很多用戶的不滿，並且也引起了很多用戶的吐槽聲。

要知道，2022年預計僅僅是廣告營收就能給蘋果貢獻50億美元的營收，這部分的純利潤是非常高的。

而且軟件服務是蘋果近年來強化的營收來源，2021年的合計營收有680億美元，廣告收入也是其中的一部分，這也導致這則消息出爐之後，引起了劇烈的爭議。

所以問題也就來了，為什麼iPhone擴充廣告會備受爭議？筆者給大家總結了四點非常真實的觀點，或許在如今的市場中來說，真的是一種常態。

▼▼▼iPhone擴充廣告會備受爭議的四大觀點▼▼▼

+ 12

第一點：用戶理解錯了

有很多用戶覺得蘋果手機這次擴充廣告位就是要大面積的新增廣告，甚至有消費者覺得打開什麼應用都會出現廣告，甚至有可能出現彈窗廣告，但實際上來說並不會如此。

因為目前iOS的廣告主要是在APP Store中，一個是搜索結果頁面，另外一個是搜索的標籤中，雖然不知道新擴充的廣告位在什麼地方，但也不會氾濫。

值得一提的是，之前的傳聞說有兩個新廣告位置，一個是在APP Store首頁中的Today今日標籤下，一個是在蘋果產品頁的「你可能還喜歡」(You Might Also Like)下。

第二點：無廣告體驗慣了

說實在的，有很多果粉一直都覺得蘋果手機的iOS系統就是無廣告的操作系統，覺得有了廣告之後，體驗上肯定會變得非常差。

但是，iPhone手機除了本身就有自帶的廣告之外，日常生活中大家使用的第三方應用幾乎都有廣告，無論是開屏廣告還是內置的廣告。

所以說，這個無廣告體驗幾乎是不存在的，只能說很多用戶看不到iOS系統表面的廣告，所以看到這種消息被承認才很難接受。

第三點：成為了新的瑕疵

有很多用戶看到蘋果手機要擴充廣告位的時候，都覺得要成為新的瑕疵，因為在iPhone發展這麼多年中，瑕疵正在逐漸被完善。

然而信號以及充電速度的瑕疵還沒有被完善的時候，廣告卻成為了新的瑕疵，那麼自然很難進行接受，所以非常多的吐槽聲也就傳了出來。

但筆者覺得，賺錢不寒顫，吃相稍微好看一些，消費者還是可以進行接受，畢竟漫天廣告確實會很難讓用戶接受，也會產生不好的影響。

第四點：怕跟風友商

說實在的，現在很多廠商的自帶軟件確實存在很多廣告，無論是下載東西時會有應用商店的廣告，還是安裝軟件時也會有類似應用的推薦，都令人很無奈。

儘管可以進行關閉，但是在使用前期，還是需要一定程度的操作才能夠「清理乾淨」。

那麼當蘋果手機承認加入廣告的時候，自然會有很多消費者產生類似的想法，這也是很正常的事情了。

總之，iPhone手機擴充廣告位已經是一件板上釘釘的事情，那麼引起爭議也就很難脫離以上四種觀點了。

延伸閱讀：iOS捷徑教學︱關掉鬧鐘自動報天氣！3種超簡易設定令iPhone更智能

+ 15

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】