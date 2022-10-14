iPhone 傳短訊要收費？　1招判斷收費與否　網友訝異：我也不知道

撰文：DailyView網路溫度計
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蘋果iPhone14系列正式開賣，在果粉開心分享新機時，有一名使用iPhone的網友卻發現電話費被多收200元台幣（約50元港幣），一查之下才知道，原來iPhone的「這功能」竟要收錢。

台灣一名網友在Facebook社團「爆廢公社公開版」發文提到，自己手機月租費一直都是500多元台幣，但這個月突然暴增200元，前一個月也多了100元，結果向電信公司確認後才發現，「原來是iPhone短訊裡的這個功能會收錢，一個記號被收1元」。

▼▼▼會收錢原來因為......▼▼▼

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短訊框表情符號被收費

只見原PO分享的圖片，「訊息」中的對話點兩下或長按，會出現各種表情符號，她解釋，自己經常使用短訊框的表情符號，用來記錄中獎序號是否已經兌換，原本以為是內建可做記號的程式，沒想到竟需要收費，讓原PO十分訝異。

貼文一出，不少網友也感到驚訝，「我也不知道這要收錢耶」、「就等於你傳短訊回覆的意思！」、「如果雙方都是iPhone記得不用收錢」、「我有用這功能，沒收過錢啊」。也有知情的網友回應，「iMessage的訊息表情回應功能，如果對方不是iMessage通訊，他就會傳送一則訊息跟對方提示你有對訊息選擇心情」、「雙方都是蘋果手機平板或電腦，用iMessage發這類短訊就免費。對方如果不是那就會轉成一般mms短訊，這個是要收費的」。

傳短訊要免費　iOS系統要相同

根據蘋果官網介紹，使用Memoji貼圖效果、泡泡效果、全螢幕動畫、相機效果等等，需要有Apple的iMessage功能，才能免費傳送，視電信業者而定，傳送SMS/MMS時，可能需支付傳訊費用。簡言之，「免費僅適用於使用相同iOS系統者。」

另外短訊收費與否，可從對話框顏色判斷，如果傳送的短訊框的顏色是「綠色」就是SMS/MMS，也就是說該則短訊是要收費。若是藍色文字泡泡，和朋友互相傳送iMessage訊息就是免費。

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