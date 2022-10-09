iPhone 7 後再無「亮黑色」　金屬材質最後一代　全因2大致命缺點

iPhone每次開賣，果粉除了在意軟硬體性能、價格優惠外，新機會推出哪些「新色」也很受矚目，像是今年iPhone 14推出的「深紫色」，詢問度就超高，對此，在PTT iOS版上就有果粉想起2016年推出的iPhone 7亮黑色，表示為何iPhone沒再出過亮黑色了？引起熱議。



▼▼▼iPhone沒再出亮黑色的原因是甚麼？▼▼▼

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iPhone 7 亮黑色為何消失？2大缺點難以忽視

原PO提到他人生第一支真正有意義的iPhone手機，就是iPhone7的亮黑色，一直用了五年~六年才換，除了因為效能很堪用外，最大原因就是他覺得iPhone 7的亮黑色真的很美，每次裸機看它，都會覺得怎麼會有這麼好看的黑色！即使iPhone後續出了其他黑色，原PO認為都沒亮黑色這麼漂亮，因此，他很好奇，為什麼Apple不再做亮黑色系列？是因為它成本高？易刮傷？還是有其他原因？

果粉分析表示最大原因，就是亮黑色的材質不耐刮、易沾指紋，導致用戶不好照顧：「難顧，再來近代材質改變」、「太難顧，銷量也叫好不叫座，二手價也是這顏色最差」、「7是金屬殼的最後一代，大概跟材質有關」、「後來都玻璃背版，黑色就直接做亮黑」、「很容易刮不適合當初裸機使用的我」、「很好看但指紋真的很可怕」、「其實iPhone 7的霧面黑才是低調王者，因為不吃指紋」。

iPhone 7 亮黑色是金屬材質最後一代

Apple iPhone 7系列於2016年正式亮相，其中「亮黑色」 （jet black）最受矚目，該色系是經由精密的九道陽極處理與拋光處理程序打造而成，色澤相當濃厚且具備光澤，是iPhone採金屬材質背板的最後一代，之後從iPhone 8開始，手機背面就全面改用「玻璃背板」設計，而「亮黑色」表面光滑、不耐刮的特性，確實容易產生刮痕與沾指紋。

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