iPhone 影像參數一般但依然強大　這3個原因證明實力代表一切

手機影像發展至今天可以說是百花齊放，有主打大底傳感器的小米12S Ultra，有主打高像素的摩托羅拉，有主打長焦的Samsung S22 Ultra，還有一眾擁有自研影像芯片、微雲台等黑科技加持的手機產品。



而最令人費解的就是這麼多擁有著優秀影像性能的手機一開發布會就拿iPhone做比較，那麼多數碼博主拿到新機（尤其是旗艦機）就拿iPhone做對比，也是從一個側面證明了iPhone在移動影像的強大。那麼為什麼既無聯名參數也一般，iPhone的影像依然怎麼這麼能打呢？

▼▼▼iPhone影像仍強大的3大原因▼▼▼

+ 11

1）體驗優先

Apple的產品在打造之處就是基於用戶需求來打造的，尤其是iPhone影像這塊，Apple更是如此。其實Apple一直都是堆料狂魔，只是他自己很少去做宣傳，Apple的發布會只說關鍵參數，更多的是在講技術、體驗和生態，這和Apple的產品理念是分不開的。在Apple眼裡簡單的堆料和高硬件參數並不等同於優秀的用戶體驗，只有通過軟硬件之間的調教與配合才能獲得1+1>2的體驗效果。

2）投入研發做到極致

早在iPhone 6時代，庫克就在接受媒體採訪的時候表示，Apple單影像研發這一個部門就有800名工程師參與iPhone的全環節研發。當然，一方面人家Apple財大氣粗才能做到這些，另一方面也展現了Apple對於產品研發的重視，要知道很多廠家前期研發團隊人數真的還沒人家影像團隊人數多。眾所周知iPhone自從2015年的iPhone 6s到2021年新發布的iPhone 13 Pro Max，從單攝到雙攝再到多攝，一直採用1200w像素主攝，但時至今日iPhone的影像系統依然被業界當作對標對象，十分能打。

3）有實力才敢萬年不變

和Android陣營激進式的影像系統，Apple主要採用定制COMS和優化調校的方式「壓榨」這塊萬年不變的1200w像素的圖像傳感器。這樣做一方面能夠延續自家手機的成像風格，另一方面能夠極大降低研發和硬件成本，保障利潤。為什麼Android手機廠家不這麼做呢？原因也很簡單，需要深厚的影像調教功底和對供應鏈的強大把控能力才能做到。這也是為什麼同樣是一個手機廠家不同產品線都搭載著不同的圖像傳感器，更不要說每一代都在「升級」，本質上是靠硬件提升來掩蓋自己調教功底的欠缺。更有甚者通過和相機廠家聯合研發的方式來彌補自己的技術差距。

誠然，以小米12S Ultra為代表的Android手機廠家近些年在影像領域的成績大家有目共睹，甚至很多細節都已經可以說是「吊打」iPhone。但不得不承認，規格參數上的進步依然難掩在技術沉澱和產品理念上的差距依然存在，說白了Apple iPhone在參數上不算最好的，甚至連第一梯隊都進不去，但在細節的調教、實際使用體驗方面iPhone依然是行業標杆的存在。看看那些晚於iPhone 13 Pro Max的新品一個個都在和iPhone 13 Pro Max做對比就不難看出iPhone在友商心中的地位。期望有一天Android廠家能夠不再靠聯名的方式去沖擊高端，而是用真實力去征服消費者。

延伸閱讀：用iPhone影相必學 善用內置這３個功能 隨手拍出滿意效果

+ 31

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】