iPhone 14 Pro與華為 Mate50 Pro旗艦對決　充電方面兩者差距懸殊

今年下半年最重磅的兩款機型——華為Mate50 Pro和iPhone 14 Pro已經全部發布，筆者也拿到了這兩台手機，順帶使用了一段時間。那麼作為高端旗艦的代表，相信很多朋友也對兩款新機的日常表現十分感興趣，那就不多做贅述，直接實測對比給大家看。



1）影像

講到手機影像，華為和蘋果都很難繞開，兩家都有獨樹一幟的影像風格，也都有自己的受眾，因此對於消費者來說，選擇你能接受的風格，往往比看硬件參數更有參考價值。所以，關於參數如何我們也就不多做詳解了，筆者列了表格在下面，需要的可以看一看：

iPhone 14 Pro，華為Mate50 Pro參數比較（中關村在線提供）

簡單來說，華為Mate50 Pro的亮點是可變光圈、F1.4大光圈、華為XMAGE影像風格以及200倍的變焦範圍。 iPhone 14 Pro則是主攝升級了4800萬主攝，支持ProRAW模式，另外傳感器尺吋也有提升。

二者都是妥妥的影像旗艦，除了高規格的主攝外，副攝也沒有出現「湊數」的情況，加上各自業內領先的影像算法，幾乎代表了移動影像的巔峰水準。接下來我們看一下兩款產品在各場景下的表現，一起來看看吧。

首先還是在光線良好的白天，可以很明顯看出二者的區別了，iPhone 14 Pro走得仍舊是「高飽和戰士風」，天空更藍，建築物色調也比較簡單。不過在拍這張照片時，太陽幾近落山，但iPhone 14 Pro並沒有還原這種場景，相反華為Mate50 Pro卻很好保留了夕照，建築物外牆上的光照層次更豐富，色彩更準確，確實拍出了傍晚的氛圍。

超廣角方面，二者對色溫的把控基本延續了主攝的風格，iPhone 14 Pro畫面仍舊更清麗一些，華為Mate50 Pro則整體偏暖，但感覺色彩更豐富一些，尤其是天空的色彩還原十分到位，過渡也比較順滑。除了不同風格的色彩外，兩者超廣角解析力中規中矩，邊緣細節有一些下滑，但整體尚可，另外對超廣角畸變的控制要給個好評，雙方都很優秀。

這一次iPhone 14 Pro新增了一個叫ProRAW的模式，開啟該模式後，樣張細節會直線上升。當然，RAW照片存儲的信息也更多，常用於照片二創，專業攝影人群，或者喜歡自己修圖的攝影愛好者，一般用到的情況會多一些，如果你手裡也有iPhone 14 Pro，那麼試著調一些自己喜歡的照片，感覺還是很好的。

在夜間場景下，兩款旗艦都表現出了非常不錯的夜景純淨度，畫面細節滿滿，雖然整體的色彩風格迥異，但各有風味，不知道大家更喜歡哪一種呢？另外，在對高光和暗部的處理上，華為Mate50 Pro的整體表現則要更好一些，比如畫面左下角部分，iPhone 14 Pro已經黑成一團了，不放大去看很難看清建築物的模樣，但華為Mate50 Pro的細節就很清晰，亮度也更高。

需要注意的是，這種情況並不是說華為Mate50 Pro的夜景一定更好，之所以出現這樣一種情況，主要還是由於兩者在調教上的差異，就筆者個人而言，其實更喜歡iPhone 14 Pro的夜景多一點，我認為它看起來更生動。當然如果你更喜歡明亮、色彩豐富的夜景畫面，華為Mate50 Pro顯然更符合需求。

2）遊戲和續航

說來有意思，儘管手機性能每一年都發生著天翻地覆的變化，但遊戲應用對於配置的苛求並沒有太多改變，如果說以前隨便一台中高端手機都能暢玩60幀的王者吃雞，那麼開放120幀、2K的畫面質量後，再想要暢玩這些遊戲就需要手機有更強勁的性能和更智能的優化了。

更何況，今天手機面對的還不僅僅是王者吃雞，更有《原神》這樣的「烤機專業戶」。好在，無論是iPhone 14 Pro也好，還是華為Mate50 Pro也好，實際性能都不差。

從實際遊戲表現來看，iPhone 14 Pro跑30分鐘《原神》，平均幀率為59.5fps，91.3%的時間可以穩定在59fps以上，整個遊戲過程中，超過一幀的波動很少，遊戲全程還是非常穩的。

華為Mate50 Pro方面，標準性能模式下跑30分鐘《原神》，平均幀率為45.5fps，該模式性能調度確實會更保守一些，但溫控比較好，機身微微發熱，並不影響手感。開啟高性能模式後，平均幀率來到了59.4fps，波動稍稍比iPhone 14 Pro多一點，但從幀率曲線也能看出波動並不大，實際幾乎體驗不到，各種場景都很流暢。 （遊戲測試場景設置：極高畫質，關閉動態模式，幀率60，圍繞蒙德城跑圈，連接統一WiFi，屏幕亮度自動，室溫26℃）

再來說說續航，華為Mate50 Pro搭載了4700mAh電池與66W有線快充及50W無線快充的組合，在旗艦陣營中屬於比較均衡的配置。反觀iPhone 14 Pro的電池僅3200mAh，支持30W有線充電以及15W MagSafe無線充電，二者的差距還是相當懸殊的。

（※30分鐘充電從1%開始充起，iPhone 14 Pro使用第三方認證充電頭）（中關村在線提供）

根據實測，從1%電量開始充電，華為Mate50 Pro 30分鐘充入86%，iPhone 14 Pro 30分鐘僅充入43%。另外，華為Mate50 Pro還有自己的續航「黑科技」——應急模式，當手機電量僅剩1%時，還可以支持用戶撥打12分鐘電話或者連續4次掃碼，緊急時刻可以用來救急，一個非常不錯的功能，再次拉高了用戶對華為Mate50 Pro續航的期待。

3）外觀和亮點功能

雖然兩款旗艦定位比較接近，但華為Mate50 Pro尺吋更大，屏幕達到了6.74英吋，機身也比iPhone 14 Pro更寬，可以很直觀看出二者在機身大小上的區別。

從握持手感來說，iPhone 14 Pro只能說比較小巧易握，但因為採用了直角中框設計，手感其實是不如華為Mate50 Pro的雙曲面機身，多多少少存在一些割手感。

另外，iPhone 14 Pro比較緊湊，重量會更集中，日常使用時小拇指的負擔還是很重的，好在鏡頭模組比較突，單手拿握時可以用食指「撐住」鏡頭模組，讓小拇指得到短暫放鬆。

屏幕方面，iPhone 14 Pro搭載了OLED LTPO屏幕，支持1Hz-120Hz自適應刷新率調節，華為Mate50 Pro採用了一塊6.74英吋OLED微曲屏，120Hz高刷新率、HDR Vivid認證等也都支持，不過iPhone 14 Pro依舊是PWM低頻調光，護眼表現較之華為Mate50 Pro的1440Hz高頻PWM調光還是有很大差距的。

總之，兩款屏幕素質都還不錯，分辨率、色彩也都接近，日常觀影玩遊戲都很不錯。但如果是在暗光場景下，華為Mate50 Pro的屏幕要更護眼，相信這一點對於大部分用戶來說還是很有吸引力的。另外，華為Mate50 Pro是曲屏，iPhone 14 Pro是直屏，這一點無需多言，喜歡哪個買哪個就好了。

功能方面，iPhone 14 Pro最大的亮點就是這一次的「動態島」了，蘋果通過軟硬件相結合的方式，讓屏幕正面的挖孔區域得到充分利用，日常可以配合App展示一些必要信息，比如當我們聽歌時，「動態島」會有音樂正在播放中的提示；將應用駐留後台時，會有一個收進「動態島」的動效，憑藉流暢的動效體驗和與眾不同的交互，「動態島」確實有著十足的吸引力。

動態島效果（中關村在線授權使用）

不過，目前能用到「動態島」的第三方App還很少，據悉蘋果並沒有對外公開「動態島」的API，未來能發展到哪種程度還真不好說，我個人對此抱有期待，也希望更多應用有適配的機會。

華為Mate50 Pro上「黑科技」同樣不少，除了前面提到的可變光圈外，還帶來了「捅破天」的衛星通信技術，該功能可通過暢聯應用進行無網通訊，當我們身處空曠地帶時，就能手機直連衛星向聯繫人發送自己的位置坐標、位置連接以及短報文內容，適於戶外探險、勘測、極限運動場景下使用。

衛星通訊功能發出的信息（中關村在線授權使用）

從實測來看，華為Mate50 Pro通信過程大概在5分鐘左右，目前體驗還比較簡單，應用場景也不多，但實用性卻很強，因為一旦用到，就能起到「救命」的作用。當然，iPhone 14 Pro也是支持衛星通信的，不過只限於國外，如果中國內地用戶想要體驗這一功能，就只能考慮華為Mate50 Pro了。

最後

好了，以上就是筆者關於這兩款手機在日常使用方面的體驗和測試。簡單總結下：兩款手機的白天夜景拍照表現都很不錯，影像風格自成一派，華為Mate50 Pro更追求畫面細節，無論是畫面亮度、色彩還是明暗變化，較之iPhone 14 Pro都要有區別，因此大部分場景下，華為Mate50 Pro給人的觀感其實是更好的。當然，這也不是說iPhone 14 Pro拍照不行，畢竟對於這兩個品牌來說，參數只是一方面，風格調教才是用戶最在意的，喜歡哪個就選哪個永遠不會出錯。

iPhone 14 Pro在遊戲方面的表現無疑十分優秀，A16的強勢也讓人無法忽略，因此如果你是一個遊戲愛好者，這一枚推薦票肯定是要給iPhone 14 Pro的。而續航和充電方面，華為Mate50 Pro更強沒啥好說的，一個66W的充電就夠蘋果繼續「追趕」幾年的了。

最後，在功能和設計上，華為Mate50 Pro有衛星通信，有低電量應急，iPhone 14 Pro有「動態島」，有ProRAW模式，還有車禍檢測，這些功能如果集中在一部手機上，那麼它一定是最棒的產品，但現在分開在了兩部手機上，作為用戶就只能各取所需了！

延伸閱讀：iPhone 14 Pro瀏海變動態島 可顯示約30種訊息 電量不足提示改

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】