iPhone 14 Pro與華為 Mate50 Pro旗艦對決　充電方面兩者差距懸殊

撰文：中關村在線
出版：更新：

今年下半年最重磅的兩款機型——華為Mate50 Pro和iPhone 14 Pro已經全部發布，筆者也拿到了這兩台手機，順帶使用了一段時間。那麼作為高端旗艦的代表，相信很多朋友也對兩款新機的日常表現十分感興趣，那就不多做贅述，直接實測對比給大家看。

1）影像

講到手機影像，華為和蘋果都很難繞開，兩家都有獨樹一幟的影像風格，也都有自己的受眾，因此對於消費者來說，選擇你能接受的風格，往往比看硬件參數更有參考價值。所以，關於參數如何我們也就不多做詳解了，筆者列了表格在下面，需要的可以看一看：

iPhone 14 Pro，華為Mate50 Pro參數比較（中關村在線提供）

簡單來說，華為Mate50 Pro的亮點是可變光圈、F1.4大光圈、華為XMAGE影像風格以及200倍的變焦範圍。 iPhone 14 Pro則是主攝升級了4800萬主攝，支持ProRAW模式，另外傳感器尺吋也有提升。

二者都是妥妥的影像旗艦，除了高規格的主攝外，副攝也沒有出現「湊數」的情況，加上各自業內領先的影像算法，幾乎代表了移動影像的巔峰水準。接下來我們看一下兩款產品在各場景下的表現，一起來看看吧。

首先還是在光線良好的白天，可以很明顯看出二者的區別了，iPhone 14 Pro走得仍舊是「高飽和戰士風」，天空更藍，建築物色調也比較簡單。不過在拍這張照片時，太陽幾近落山，但iPhone 14 Pro並沒有還原這種場景，相反華為Mate50 Pro卻很好保留了夕照，建築物外牆上的光照層次更豐富，色彩更準確，確實拍出了傍晚的氛圍。

超廣角方面，二者對色溫的把控基本延續了主攝的風格，iPhone 14 Pro畫面仍舊更清麗一些，華為Mate50 Pro則整體偏暖，但感覺色彩更豐富一些，尤其是天空的色彩還原十分到位，過渡也比較順滑。除了不同風格的色彩外，兩者超廣角解析力中規中矩，邊緣細節有一些下滑，但整體尚可，另外對超廣角畸變的控制要給個好評，雙方都很優秀。

這一次iPhone 14 Pro新增了一個叫ProRAW的模式，開啟該模式後，樣張細節會直線上升。當然，RAW照片存儲的信息也更多，常用於照片二創，專業攝影人群，或者喜歡自己修圖的攝影愛好者，一般用到的情況會多一些，如果你手裡也有iPhone 14 Pro，那麼試著調一些自己喜歡的照片，感覺還是很好的。

在夜間場景下，兩款旗艦都表現出了非常不錯的夜景純淨度，畫面細節滿滿，雖然整體的色彩風格迥異，但各有風味，不知道大家更喜歡哪一種呢？另外，在對高光和暗部的處理上，華為Mate50 Pro的整體表現則要更好一些，比如畫面左下角部分，iPhone 14 Pro已經黑成一團了，不放大去看很難看清建築物的模樣，但華為Mate50 Pro的細節就很清晰，亮度也更高。

需要注意的是，這種情況並不是說華為Mate50 Pro的夜景一定更好，之所以出現這樣一種情況，主要還是由於兩者在調教上的差異，就筆者個人而言，其實更喜歡iPhone 14 Pro的夜景多一點，我認為它看起來更生動。當然如果你更喜歡明亮、色彩豐富的夜景畫面，華為Mate50 Pro顯然更符合需求。

2）遊戲和續航

說來有意思，儘管手機性能每一年都發生著天翻地覆的變化，但遊戲應用對於配置的苛求並沒有太多改變，如果說以前隨便一台中高端手機都能暢玩60幀的王者吃雞，那麼開放120幀、2K的畫面質量後，再想要暢玩這些遊戲就需要手機有更強勁的性能和更智能的優化了。

更何況，今天手機面對的還不僅僅是王者吃雞，更有《原神》這樣的「烤機專業戶」。好在，無論是iPhone 14 Pro也好，還是華為Mate50 Pro也好，實際性能都不差。

從實際遊戲表現來看，iPhone 14 Pro跑30分鐘《原神》，平均幀率為59.5fps，91.3%的時間可以穩定在59fps以上，整個遊戲過程中，超過一幀的波動很少，遊戲全程還是非常穩的。

華為Mate50 Pro方面，標準性能模式下跑30分鐘《原神》，平均幀率為45.5fps，該模式性能調度確實會更保守一些，但溫控比較好，機身微微發熱，並不影響手感。開啟高性能模式後，平均幀率來到了59.4fps，波動稍稍比iPhone 14 Pro多一點，但從幀率曲線也能看出波動並不大，實際幾乎體驗不到，各種場景都很流暢。 （遊戲測試場景設置：極高畫質，關閉動態模式，幀率60，圍繞蒙德城跑圈，連接統一WiFi，屏幕亮度自動，室溫26℃）

再來說說續航，華為Mate50 Pro搭載了4700mAh電池與66W有線快充及50W無線快充的組合，在旗艦陣營中屬於比較均衡的配置。反觀iPhone 14 Pro的電池僅3200mAh，支持30W有線充電以及15W MagSafe無線充電，二者的差距還是相當懸殊的。

（※30分鐘充電從1%開始充起，iPhone 14 Pro使用第三方認證充電頭）（中關村在線提供）

根據實測，從1%電量開始充電，華為Mate50 Pro 30分鐘充入86%，iPhone 14 Pro 30分鐘僅充入43%。另外，華為Mate50 Pro還有自己的續航「黑科技」——應急模式，當手機電量僅剩1%時，還可以支持用戶撥打12分鐘電話或者連續4次掃碼，緊急時刻可以用來救急，一個非常不錯的功能，再次拉高了用戶對華為Mate50 Pro續航的期待。

3）外觀和亮點功能

雖然兩款旗艦定位比較接近，但華為Mate50 Pro尺吋更大，屏幕達到了6.74英吋，機身也比iPhone 14 Pro更寬，可以很直觀看出二者在機身大小上的區別。

從握持手感來說，iPhone 14 Pro只能說比較小巧易握，但因為採用了直角中框設計，手感其實是不如華為Mate50 Pro的雙曲面機身，多多少少存在一些割手感。

另外，iPhone 14 Pro比較緊湊，重量會更集中，日常使用時小拇指的負擔還是很重的，好在鏡頭模組比較突，單手拿握時可以用食指「撐住」鏡頭模組，讓小拇指得到短暫放鬆。

屏幕方面，iPhone 14 Pro搭載了OLED LTPO屏幕，支持1Hz-120Hz自適應刷新率調節，華為Mate50 Pro採用了一塊6.74英吋OLED微曲屏，120Hz高刷新率、HDR Vivid認證等也都支持，不過iPhone 14 Pro依舊是PWM低頻調光，護眼表現較之華為Mate50 Pro的1440Hz高頻PWM調光還是有很大差距的。

總之，兩款屏幕素質都還不錯，分辨率、色彩也都接近，日常觀影玩遊戲都很不錯。但如果是在暗光場景下，華為Mate50 Pro的屏幕要更護眼，相信這一點對於大部分用戶來說還是很有吸引力的。另外，華為Mate50 Pro是曲屏，iPhone 14 Pro是直屏，這一點無需多言，喜歡哪個買哪個就好了。

功能方面，iPhone 14 Pro最大的亮點就是這一次的「動態島」了，蘋果通過軟硬件相結合的方式，讓屏幕正面的挖孔區域得到充分利用，日常可以配合App展示一些必要信息，比如當我們聽歌時，「動態島」會有音樂正在播放中的提示；將應用駐留後台時，會有一個收進「動態島」的動效，憑藉流暢的動效體驗和與眾不同的交互，「動態島」確實有著十足的吸引力。

動態島效果（中關村在線授權使用）

不過，目前能用到「動態島」的第三方App還很少，據悉蘋果並沒有對外公開「動態島」的API，未來能發展到哪種程度還真不好說，我個人對此抱有期待，也希望更多應用有適配的機會。

華為Mate50 Pro上「黑科技」同樣不少，除了前面提到的可變光圈外，還帶來了「捅破天」的衛星通信技術，該功能可通過暢聯應用進行無網通訊，當我們身處空曠地帶時，就能手機直連衛星向聯繫人發送自己的位置坐標、位置連接以及短報文內容，適於戶外探險、勘測、極限運動場景下使用。

衛星通訊功能發出的信息（中關村在線授權使用）

從實測來看，華為Mate50 Pro通信過程大概在5分鐘左右，目前體驗還比較簡單，應用場景也不多，但實用性卻很強，因為一旦用到，就能起到「救命」的作用。當然，iPhone 14 Pro也是支持衛星通信的，不過只限於國外，如果中國內地用戶想要體驗這一功能，就只能考慮華為Mate50 Pro了。

最後

好了，以上就是筆者關於這兩款手機在日常使用方面的體驗和測試。簡單總結下：兩款手機的白天夜景拍照表現都很不錯，影像風格自成一派，華為Mate50 Pro更追求畫面細節，無論是畫面亮度、色彩還是明暗變化，較之iPhone 14 Pro都要有區別，因此大部分場景下，華為Mate50 Pro給人的觀感其實是更好的。當然，這也不是說iPhone 14 Pro拍照不行，畢竟對於這兩個品牌來說，參數只是一方面，風格調教才是用戶最在意的，喜歡哪個就選哪個永遠不會出錯。

iPhone 14 Pro在遊戲方面的表現無疑十分優秀，A16的強勢也讓人無法忽略，因此如果你是一個遊戲愛好者，這一枚推薦票肯定是要給iPhone 14 Pro的。而續航和充電方面，華為Mate50 Pro更強沒啥好說的，一個66W的充電就夠蘋果繼續「追趕」幾年的了。

最後，在功能和設計上，華為Mate50 Pro有衛星通信，有低電量應急，iPhone 14 Pro有「動態島」，有ProRAW模式，還有車禍檢測，這些功能如果集中在一部手機上，那麼它一定是最棒的產品，但現在分開在了兩部手機上，作為用戶就只能各取所需了！

延伸閱讀：iPhone 14 Pro瀏海變動態島　可顯示約30種訊息　電量不足提示改

+6
iPhone 14 Pro 動態島未夠「動態」導致體驗不佳　最大亮點是這個iPhone 14 Pro動態島開發代碼曝光　程式員指難以適配大部分應用iPhone 14 Pro與華為Mate 50 Pro之戰　5項原因傾向買這款iPhone 14 Pro Vs 華為 Mate 50 Pro　2大高端旗艦各有優劣選誰？Huawei Mate 50會在這天發布　料有3個版本　CEO：比iPhone 14強華為Mate 50 Pro將保留劉海屏　這設計是為了讓用戶有更好體驗？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

iPhone 14
iPhone
Huawei（華為）
Apple
Apple產品
手機
智能手機
中關村在線