iPhone 6退出歷史舞台　被列入「過時產品」名單　除了它還有這些

iPhone 6這一代作為iPhone歷史中銷量最佳機型，擁有傲人的銷售成績，也是目前存量最大的機型，iPhone系列中釘子戶最多的機型，至今依然有海量用戶在用iPhone 6系列手機。



而就在近期，蘋果官方正式將iPhone 6列入「過時產品」名單之中，宣告該系列機型退出歷史舞台。

點擊圖片了解這次Apple將哪些產品列為過時。

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iPhone 6/iPhone 6 Plus發布於2014年9月，其中iPhone 6擁有長達3年的銷售時間，此次列入「過時產品」名單，官方將不再提供維修服務。

此次進入「過時產品」名單的產品除了iPhone 6手機，主要集中在iPod音樂播放器產品線，其中包括：2015款iPod nano、第四代iPod shuffle、2012款iPod nano 7、第五代 iPod touch以及2012年第四代iPod shuffle。

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