不換iPhone 14的3大理由　影像、晶片升級不大　買13 Pro更抵玩

作為一名手機編輯，家裡父母每年都要問我「今年換不換新iPhone啊？」往年我都會直接回答：「無腦換就行了！」，不過今年的iPhone 14著實讓我有些猶豫。就像喬布斯女兒Eve Jobs吐槽的那樣，iPhone 14這次的升級屬實有些拉了胯。



思考再三之後，我還是認為iPhone 13標準版的用戶還是不要換這次的iPhone 14了，理由有三：

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1）配置升級可能值不上差價

在「開噴」之前，我們先來假設一個常見場景：

假設你在去年9月首發時入手iPhone 13，並附帶購買了AC+服務（年年煥新），此時的花費約為7200元；

你用了一年想要換iPhone 14，AC+剩餘一年折扣599元，50%煥新折扣3000元，相當於你用5999-3599，也就是2400元的價格就入手了這款新機，一共加起來花費是9600元，而你用上了兩款蘋果手機，是不是看上去很美？

但事實結果是，這裡的9600元你只拿到手了一款iPhone 14，還是不帶AC+的，加上AC+是10800元。如果你不換iPhone 14，那你的花費就是7200元，我們就以之間相差的3600元這個價格作為接下來討論的「手持iPhone 13有沒有必要換14」的基準。

本次iPhone 14相比往代還是有著部分升級，影像方面，該機採用了全新的1200萬像素主攝（大概率是iPhone 13 Pro同款），更大的光圈配合這次的 「 光學引擎」 。增大 49% 進光量的同時，暗光拍照速度提升兩倍。並且錄像也新增了 「 運動模式 」，在劇烈運動中也能有更穩定的錄製效果；而前置攝像頭也追加了自動對焦的功能。

iPhone 14採用的仍是上一代的「瀏海屏」，與iPhone 14 Pro系列新增的「動態島」設計並不相通。相比上一代，該機的屏幕素質稍有提升，峰值亮度提升至1200nit，除此之外幾乎毫無變化，最高分辨率也卡在了60Hz。

性能方面，iPhone 14搭載的仍舊是上代的A15晶片，從「殘血版」升級為「滿血版」，再加上對機身內部的散熱結構進行了優化、續航小幅提升，使用體驗上略優。

最後就是一些新增的功能，比如車禍自動監測、衛星通訊（中國內地暫時用不了）、eSIM（也用不了）等等，升級可以說就這麼多。

你覺得，這些配置值得你單獨花上3600元去購買嗎？個人認為，iPhone 13用戶與其走年年煥新選購iPhone 14，還不如把機器賣了買個iPhone 13 Pro玩玩，價格差不了多少，體驗可是實打實的提升。

2）不能放任庫克擠牙膏 蘋果「調校」最好的其實是用戶

「擠牙膏」這個關鍵詞，可以說是每年Phone旗艦系列發佈時都會出現的「噴點」，高情商是庫克（Tim Cook）刀法依舊精準，低情商就是卡著硬件不給升級，令人不滿足。去年iPhone 13至少還獲得了常規晶片升級，這代iPhone 14甚至都沒迭代，果粉們想要體驗A16帶來的全新性能就只能多花2000元去買Pro系列。

面對「擠牙膏」的質疑，蘋果並未做出改變，畢竟其在全球的高端旗艦市場已經站穩了腳跟。這次iPhone 14沒有升級至A16晶片，網上甚至還出現了「A16晶片太貴，iPhone 14不迭代是為了保持售價的無奈之舉」這樣的聲音。

誠然造價上漲可能對售價有一定的影響，但這麼多代iPhone也不是沒有晶片短缺的時候，每代晶片都要升級（至少數字升級）早已成為共識，作為一個消費者，難道我還要替蘋果擔心造價嗎？ 「蘋果都那麼努力控制售價了，你們還要噴」這類聲音的出現，就代表著蘋果「調校」好的用戶已經越來越多了。

作為一個用戶，我們都希望產品能越來越好，「擠牙膏」的情況是誰都不樂於見到的。如果說以後每代iPhone標準版都採用上一代的晶片，那影像、顯示、續航等配置也可能沿襲上一代的技術，這樣的iPhone還有性價比嗎？我看未必。

3）國產高端旗艦表現同樣出色

2022年的中國內地手機市場環境並不樂觀，由於「性能過剩」等因素，廠商們推出的迭代新機對消費者的吸引力也大幅降低，上半年的手機銷量數據甚至一度暴跌至七年之前的水平。為了避免產品同質化，中國內地手機廠商們紛紛將重心從性價比機型轉移至高端旗艦，「衝高端」可以說是2022上半年手機廠商們的關鍵詞。

於是我們可以看到，近幾個月中幾乎每家國產廠商都都推出了屬於自己的高端旗艦系列：OPPO Find X5系列、vivo X系列、小米12S系列、榮耀Magic 4系列，就連一直主攻性價比市場的Redmi都推出了一款Redmi K50至尊版，紛紛搭載時下最強的晶片、最快的充電功率、最亮的屏幕素質等等，給用戶們帶來了許多不一樣的選擇。

9月6日，華為Mate50系列也發布了，這款最新Android旗艦也再次帶來了業界多項首發，將創新科技體驗帶給每一個用戶。對於想要換機的果粉們，嘗試一下國產Android高端旗艦也是個不錯的選擇。

延伸閱讀：iPhone 14 Pro Vs 華為 Mate 50 Pro 2大高端旗艦各有優劣選誰？

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總結

總體來說，筆者不推薦iPhone 13用戶在首發時就換購全新的iPhone 14。該機將於9月16日正式開售，如果你真的想要換新，等到第一波用戶分享了用機體驗，參考一下再換也不遲。不過相對來說，iPhone 14 Pro/Pro Max還是比較適合更換的。

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