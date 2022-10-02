為何 iPhone 14 Plus 需求低迷？　參數未夠強大倒不如買13 Pro

現在的手機市場中已經很少出現小屏產品了，即使是蘋果iPhone也開始以大屏為主打方向，只不過屏幕不能一味追求更大，還要考慮用戶的使用場景以及使用感受。



只有更多考慮用戶的需求，才能受到更多用戶的青睞，才能夠更好在手機市場中長久的發展，這也是蘋果iPhone為何取消mini系列發布Plus版本的原因之一。

▼▼▼為何這次iPhone 14 Plus 需求如此低迷？▼▼▼

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要知道，iPhone Plus系列從8系列之後就被取消了，本以為這次的iPhone14 Plus會燃起很高的熱度，因為發布之前確實備受關注，但沒有想到的是，需求逐漸低迷，甚至少人問津。

一方面，大多數用戶只認可正常的迭代機型，也就是iPhone 14以及iPhone 14 Pro系列，尤其是升級非常大的Pro系列，更是出現了一機難求的情況。另一方面，如今的手機屏幕在全面屏設計的加持下，已經變得很大，這也導致用戶對大屏的新鮮感沒有那麼的有興趣。

重點是有很多用戶選擇蘋果手機的原因之一就是手感，然而iPhone 14 Plus的重量卻很厚重，那麼消費者也就很難感興趣，所以出現了在預購開啟近一周後交付沒有延遲，這表明購買群體對新機型的需求可能很低。

其實，iPhone 14 Plus出現這種情況除了和定位以及市場有關係之外，和產品本身的參數也是無法脫離關係，確實沒有做到極致。比如產品本身並沒有採用特別給力的硬件參數，雖然A16處理器的提升幅度並不是特別的大，但是A15處理器畢竟是上代芯片，還是會給消費者造成心理落差。更何況，iPhone 14 Plus的屏幕素質也是沒有什麼提升，依舊採用的是60Hz刷新率的狀態，即使90Hz刷新率都沒有達到，那麼吸引力自然會很低。

除此之外，iPhone 14 Plus的機身背部依舊是雙攝鏡頭，並且正面的瀏海屏設計也是沒有什麼改變，只能說屏幕變大了，機身變重了，以及內部的改變幅度也是非常的小。甚至有很多網友直呼iPhone 14 Plus就是iPhone 13s Plus版本，變相意味著產品本身的提升幅度並不是特別的大，這也是一種變相的諷刺。甚至給用戶一種感覺，那就是今年的iPhone 14 Plus作為全新的系列進行發力這件事，並沒有成功，起碼現階段還是有很大的壓力。

還有，有很多用戶覺得去選擇iPhone 14 Plus還不如轉頭去選擇iPhone 13 Pro，一方面是價格方面的差距並不是特別大；另一方面則是iPhone 13 Pro的功能性更強。不僅帶來了高刷新率屏幕，同樣搭載了滿血版本的A15處理器，實力方面來說並不會有什麼壓力，甚至機身背部還帶來了三攝鏡頭，這都是極具吸引力的關鍵要素。更何況，iPhone 13 Pro隨著時間的發展，已經逐漸被搶購一空，這也意味著有很多用戶寧願去選擇次旗艦也不願意去選擇新的大屏手機。

值得一提的是，並不能說iPhone 14 Plus會一直這麼低迷下去，按照市場的發展情況來看，新機還是有很大的機率帶來超強的人氣和熱度。因為每年的蘋果手機都會採用低價策略，一旦iPhone 14 Plus的價格大幅度走低，還是有希望引起部分「等等黨」的熱愛。更何況，在整體提升幅度不大的情況下，降價往往是一件很不錯的策略，所以對於喜歡大屏手機的用戶來說，還是可以等一等產品本身的降價。

最後想說的是，iPhone 14系列的賣點真的非常清晰，也就是賣系統、賣電池、賣功能、賣系統功能。

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