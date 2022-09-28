iPhone 14 Pro網絡信號速度慢、不穩定甚至會斷線？ 官方未回應
撰文：中關村在線
出版：更新：
iPhone 14系列發布已經有一段時間了，很多用戶都已拿到新機，開始上手體驗了。在今年的iPhone 14上，蘋果針對美版機型，取消了SIM卡槽，將晶片直接集成到了手機主板上。
用戶不需插入SIM卡，只要開通套餐就能上網，為的就是推廣eSIM數字卡。但在實際使用中，無SIM卡槽的iPhone 14部分機型，使用體驗並不好。
美版iPhone 14 Pro的eSIM用家表示，信號不穩定令他們很困擾。
+5
據 MacRumors 報道，使用Verizon版iPhone 14 Pro的不少用戶都反應，使用5G蜂窩網絡時，連接速度慢、不穩定，並且還有通話隨機掉線的問題。
Reddit 和 MacRumors 論壇上，也有很多用戶發布帖子，反應iPhone 14 Pro信號不穩定，上網速度慢的問題。並且還在同一環境下，對比了iPhone 14 Pro與上幾代機型，表明信號方面確實存在問題。
官方對此並未做出回應，但不少網友猜測，這可能與系統有關，也可能與5G調製調節器有關。
延伸閱讀：不換iPhone 14的3大理由 影像、晶片升級不大 買13 Pro更抵玩
+28
買到絕版iPhone 14 Pro？ 動態島突然多出了一塊 網民欲哭無淚Android版動態島比iPhone 14 Pro更動態 軟件已推出吸引用家體驗iPhone 14 Pro 動態島未夠「動態」導致體驗不佳 最大亮點是這個iPhone 14 Pro Max上手實測 主鏡頭採用4800萬像素 附實拍照片iPhone 14 Pro與華為Mate 50 Pro之戰 5項原因傾向買這款iPhone 14系列不好「抄」？ 高定價需要口碑 車禍偵測難以模仿
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】