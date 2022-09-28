iPhone 14 Pro網絡信號速度慢、不穩定甚至會斷線？　官方未回應

撰文：中關村在線
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iPhone 14系列發布已經有一段時間了，很多用戶都已拿到新機，開始上手體驗了。在今年的iPhone 14上，蘋果針對美版機型，取消了SIM卡槽，將晶片直接集成到了手機主板上。

用戶不需插入SIM卡，只要開通套餐就能上網，為的就是推廣eSIM數字卡。但在實際使用中，無SIM卡槽的iPhone 14部分機型，使用體驗並不好。

美版iPhone 14 Pro的eSIM用家表示，信號不穩定令他們很困擾。

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據 MacRumors 報道，使用Verizon版iPhone 14 Pro的不少用戶都反應，使用5G蜂窩網絡時，連接速度慢、不穩定，並且還有通話隨機掉線的問題。

Reddit 和 MacRumors 論壇上，也有很多用戶發布帖子，反應iPhone 14 Pro信號不穩定，上網速度慢的問題。並且還在同一環境下，對比了iPhone 14 Pro與上幾代機型，表明信號方面確實存在問題。

官方對此並未做出回應，但不少網友猜測，這可能與系統有關，也可能與5G調製調節器有關。

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