「老人先用Android？」掀兩派論戰　Android擁護者回應串爆果粉

人手一機的時代，手機系統分為Android與iOS兩種，兩派擁護者也各自有支持理由，到底「Android手機比較好還是蘋果手機比較優」更是時常被熱議的話題。



有網友就在dcard發問「Android是不是都老人在用」掀起激烈討論。

▼▼▼台灣網友發文「老人先用Android？」引發兩派論戰！▼▼▼

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比iPhone便宜是最大吸引力？網友好奇問：Android是不是都老人在用？

一名女網友在Dcard發文，透露自己曾經用過iPhone，但目前使用Android手機也覺得該系統比較好用。不過身邊的朋友、同學、同事則都拿iPhone，近期更逢i14上市，讓她猶豫是否要轉換陣營。

除此之外，原PO還提到自己身邊使用Android手機的人幾乎都是長輩，購入理由不外乎「便宜」，且對於手機功能要求較低、只要能用就好。綜合自身經驗後，她好奇詢問「各位會有這種感覺嗎？是不是都是長輩在用啊？」

Android擁護者不忍了：iPhone才適合老人、旗艦機比蘋果還貴

沒想到貼文曝光後馬上引來大批Android擁護者澄清，大多網友認為Android系統自由度高，也有很多蘋果不具備的新技術、新功能，早已突破大家多年前的舊印象，「因為相簿無限，我已經離不開Pixel了」、「反了吧，科技白癡拿iPhone比較合適」、「我一直以來都用Android阿，不用蘋果是因為限制太多了，而且有些資料不互通」、「我25但身邊用Android的年輕人也不少，不外乎就是比iPhone 方便，他們用iPhone 用到快發瘋才換回Android」、「我阿公用i12」。

至於「Android手機價格便宜」的論點則有網友回應，「看到Android便宜我有點無言...？現在Android旗艦手機都快比蘋果貴了，手上這隻都買八千多了」、「會覺得Android便宜的人通常跟覺得Android很爛的都是同一群人」、「Android都是低調的有錢人在用」。

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