iPhone 14 Pro常亮顯示省電實測　24小時只消耗XX%　卻有這弊處

全新iPhone 14開售已有半個月，相信有不少小伙伴都蠢蠢欲動想要購買一部。根據統計數據來看，iPhone 14 pro及以上機型的受歡迎程度以及反超去年同期的iPhone 13系列。確實，全新的iPhone 14 Pro系列可以說變化非常大，不僅更新了A16處理器，還為大家帶來了全新的動態島設計理念，全新的後置影像系統也贏得了不少消費者的心，但除此之外還有一項重大改變那就是新增了AOD常亮顯示功能。



可能這項功能在很多Android用戶嚴重並不稀奇，畢竟很多年前就已經普及了，但是對於蘋果用戶來說，這確實是一種全新的體驗。

AOD常亮顯示功能在iPhone裏的實測，可算是相當省電了。

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蘋果的常亮顯示有什麼不同？

iPhone 14 Pro系列本次採用了AOD常亮顯示，彩色AOD的設計可以有效避免OLED屏幕特有的老化問題，即多個像素長時間顯示同一種顏色，導致該區域老化，影響顯示效果。彩色AOD會改變顯示內容的位置，即在固定區域反覆移動，既不會影響視覺感知，又能有效防止燒屏。

對於蘋果對常亮顯示的佈局，我們最快可以追溯到去年發布的iPhone 13。當年，蘋果為iPhone 13 Pro及以上產品引入ProMotion功能，可以讓屏幕在空閒時下降到1Hz以節省電量。而AOD功能則在2019年就被搭載到Apple Watch Series 5上進行試水；而直到今年iPhone 14 Pro系列才落地常亮顯示功能，也符合蘋果一貫謹慎行事的做法。

常亮顯示的電耗可以忽略不計！

蘋果為大家帶來的常亮顯示功能與大家日常所見到的有所不同，iPhone14 Pro的AOD功能可以結合「較低的亮度」和「較低的刷新率」來延長電池的續航的時間。可以看出，蘋果在盡力控制這項功能為iPhone 14 Pro帶來的電耗，但依然無法將耗電量公佈給大家。為了解決大家對iPhone 14系列在常亮顯示方面的顧慮，我們將展開為其三天的實測，讓我們一起看看電耗表現吧。

驚喜的是在對iPhone 14 Pro進行六小時常亮顯示測試時，該機的電量並沒有出現較大幅度的波動，始終保持100%的剩餘電量。顯然，六個小時的測試對於全新的iPhone 14 Pro來說不能構成任何威脅，我們不動手手機，讓他保持在一個恆定的狀態下時，也不能體現出AOD常亮顯示的電耗。於是，我們也緊接著開啟了第二輪續航測試。

在第二輪是測試中，iPhone 14 Pro終於出現了變動。當測試進行到第九小時的時候，iPhone 14 Pro從滿電100%下降到了99%。傳言都說蘋果手機在滿電狀態的續航能力非常好，但只要出現了電量下降的情況後，手機的續航表現也會隨之下降。確實，在第九小時後，iPhone 14 Pro的便出現每兩小時電量下降1%的趨勢。

在第三輪的測試中，iPhone 14 Pro的電量波動更大。雖然，該機在前半程還保持著每兩小時電量下降1%，但是到了後半程，電量開始出現大幅度下滑，平均每一小時電量就會下降1%。但截止到現在，筆者對iPhone 14 Pro的表現依然非常滿意，耗電量比很多Android手機優化的更加出色。當然，也出現了一個問題，iPhone上的常亮顯示邏輯與Android相比，還是存在一些不同。

在最後的六個小時中，iPhone 14 Pro的表現還算穩定，保持著每小時剩餘電量下降1%的規律，經過六小時的測試，最後手機剩餘的電量為88%，耗電量表現出色。當然，本次測試模擬的是真實用機環境，也就是說在真實的用機環境中，即便是一天不用手機，手機的電量也會自己偷偷地下降。

看到這可能很多人會想，既然iPhone 14 Pro所搭載的AOD常亮顯示功能會產生一定的耗電，那我將它關閉是不是就可以了。確實，蘋果為大家提供了關閉的方法，大家可以再手機的設置內自由選擇將這項功能開啟或是關閉，為大家提供了更加豐富的選擇性。

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最後

很多人都在探討，iPhone加入AOD常亮顯示功能的利弊問題，從不同的角度來看待這件事兒，利弊是相等的，還是要看大家的需求。如果你覺得，眼下你需要使用常亮顯示功能，並且常亮顯示可以為你的工作、生活帶來便利，那他的利一定大於弊；反之，如果你非常看中手機的續航能力，並認為一切的體驗都是在以強大的續航作為支撐時，它的弊端一定是大於給你帶來的好處的。綜合來看iPhone 14 Pro搭載常亮顯示功能，絕不是一個臨時的想法，這項功能能夠在iPhone 14 Pro上成功落地，也是為了滿足大家的需求。

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