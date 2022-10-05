iOS設備性能榜出爐　iPhone 14 Pro僅排第四　這晶片機型穩佔三甲

每次說到手機性能的時候，大多數用戶的注意力都會放到Android手機上面，只因為高通驍龍和聯發科處理器這幾年的發展速度確實非常的快，並且產生了強烈的競爭。



關鍵是在激烈的競爭下，處理器的功耗走低了不少，性能反而得到了大幅度的提升，以及促進了手機廠商在散熱方面的技術，直接加強了消費者的體驗。

M1處理器在性能上，似乎仍是較為出色。

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但是，蘋果iPhone的處理器也是很值得關注，而且在眾多iOS設備中，不僅僅有A系列處理器，還有M1處理器，這都是區別非常大的地方。

說到M1處理器，擁有專用的NPU、視頻編解碼單元、圖像處理單元、加密解密單元，而且使用了統一記憶體架構，記憶體直接封裝在晶片上，CPU和GPU均可以直接讀取記憶體。

加上集成了8核心的GPU，理論算力也超過了X86平台的集成顯卡，堪比獨顯，以及充分利用了精簡指令集的特點和優勢，並且不計成本的使用了非常龐大的規模。

所以說，在iOS設備中，M1的性能依舊是佼佼者，所以當iOS設備性能榜出爐的時候，可以明顯看出這之間的區別。

數據顯示，在iOS設備榜單中，iPhone手機已經落了下風，其中搭載M1晶片的三款機型佔據了前三名的位置，甚至可以說這種排名真的是情理之中了。

一方面是性能方面的表現確實很強勁；另一方面則是採用的設備在市場中的定位也是要比iPhone手機更高一些，所以才有瞭如今的結果。

但是，在iPhone手機的性能排名中，搭載A16處理器的iPhone14 Pro還是有着不錯的表現，這也意味着產品本身的性能實力還是非常值得認可。

雖然A16處理器此前受到了很多用戶的吐槽，認為提升特別小，但是從LPDDR4X升級到LPDDR5，這也變相加強了產品本身的性能提升。

而且，A系列處理器幾乎每年都屬於移動端的性能佼佼者，即使提升幅度不會特別大，但在智能手機市場中依舊很難碰到對手。

更何況作為全新一代的處理器，這次能夠得到第四名的位置已經很不錯的，畢竟，iPhone 14標準版已經出現了墊底的情況，這點真的令人沒有想到。

要知道，iPhone 14搭載的是滿血版A15處理器，殘血版和滿血版A15兩者的晶體管數量相同，CPU性能基本一樣，主頻都是3.23GHz，只不過殘血版A15屏蔽了部分GPU核心性能，遊戲性能落後滿血版大概15%左右。

然而iPhone 14搭載了滿血版的處理器之後，性能卻沒有超越iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，這點還是蠻諷刺的。

畢竟是新機，即使處理器搭載的是一樣的，但是從性能上來說，應該要超越才對，更何況現在排到了最後，那麼等到iPhone 14 Plus出現之後，估計要掉落榜單了。

其實，從性能的角度來說，iOS設備的排名並不是特別重要，因為在性能方面的表現還是很強大的，主流遊戲的運行壓力也是非常的小。

但是，蘋果設備一直都有一個通病，那就是性能雖然很強，但卻很難穩住，只因為散熱方面的效果一直都不好，這點果粉應該是有目共睹。

很多遊戲前期的運行非常流暢，進入遊戲速度也是非常的快，但是等到真正遊玩的時候，卻開始發熱掉幀了，這也是令人頭疼的地方。

總而言之，在如今的智能手機市場中，iOS設備的性能應該在短時間內無法找到對手，所以還是希望做好散熱，以此來加強用戶的體驗。

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