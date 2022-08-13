Apple坐擁4大優勢令Android追趕不及　高級感到底體現在哪？

大家有沒有想過為什麼iPhone換個前置攝像頭、改個充電接口、甚至提高電池容量都能被那麼多人關注？ ！要知道Android早在2018年就已經推出了第一款打孔屏手機（三星Galaxy A8s），很多功能和性能Android陣營都玩爛了，但在Apple上重新推出，感覺卻完全不一樣。



不可否認，Apple品牌基本成了高端的代名詞，兩者有著很強的關聯性，尤其在手機領域，Apple牢牢佔領著整個行業的高端市場大部分份額。那麼，Apple到底高級在哪呢？為什麼Android陣營明明那麼努力卻依然很難趕上Apple呢？

▼▼▼Apple這4大優勢令Android追趕不及▼▼▼

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1）會講故事

這個世界上凡是偉大的企業都會配有很多耐人尋味的品牌故事，無論是可口可樂還是洛克菲勒（石油公司）。Apple，從喬布斯時代就給大家帶來了一些列的精彩絕倫的故事，從喬布斯的個人經歷到Apple產品研發的初衷和理念，Apple通過一個個生動的故事，傳遞著自己的品牌理念和Apple哲學。

再回過頭來看看Android手機的發布會，無一例外的在形式上抄襲了Apple經典的發布會形式，甚至很多細節是直接照搬，但類似於Apple創始人故事和品牌故事，Android陣營幾乎沒有人去講。這就導致了雙方所處的層次落差較大。Android陣營無論發布會形式如何學習照搬Apple，但他們只是停留在產品層面，而更進階的品牌形式是應該向用戶灌輸產品理念。

2）認同感

有了之前喬幫主打下的良好根基，Apple的品牌理念和Apple品牌深入人心。即便喬幫主不在了，消費者和同行依然對Apple產品的認同，即便有很多果黑，但罵的越兇，銷量越好，這也是不爭的事實，這就是品牌的認同感。每年Android旗艦新品必拿iPhone做對比，而且是毫無懸念的碾壓式獲勝，嘴上說著iPhone不行，但背地裡卻都在抄抄抄（四等邊框、三攝鏡頭、石墨烯散熱（最早由iPhone 4首次搭載）、相機操作界面、不附送耳機/充電器）。可以說Apple每一次推出新品多少都會被同行拿來借鑒。

3）價值感

價值這件事吧，具化看應該就是產品的定價，但更深度的延伸應該是產品的使用價值，能夠滿足用戶使用需求的同時，還能帶來更多產品價值延伸，這才是Apple產品和其他同類產品的不同之處。無論你是剛剛入手，還是出手專賣，Apple的產品保值率還是相當高的，而且圍繞Apple產品的Apple生態以及門店的天才吧等活動，都能賦予用戶1+1>2的價值，這也是其他品牌很難給與的，可能門店的裝修風格和商品的陳列擺設你們能學到，但更深層次的價值感和服務就很難模仿。

4）體驗感

Apple從喬布斯時代起就從很少宣傳產品規格參數，除了核心參數之外，Apple更多的在強調「用戶體驗」，他們不會說我們為了大家能爽玩《原神》加入大面積散熱系統，為了觀感上的體驗iPhone屏幕採用四等邊框設計，講真的Apple其實是個堆料狂魔，但他們對外宣傳的只是點到即止的直白告訴你用起來如何。而不是強調用了什麼樣的硬件，提升了多少多少的跑分，更不會與其他廠家聯合調教某些功能或性能。Apple的產品理念都是緊密圍繞用戶體驗而生的。

最後

不可否認，Apple的產品即便到現在依然並不完美，甚至還有很多飽受詬病的致命缺陷，比如iPhone的信號弱，沒快充；Apple Watch一天一充的續航； iPad生產力定位模糊；Macbook的遊戲性太差；AirPods白開水音質等問題依然存在，但其旗下各條產品線放在自己的領域內依然是和高級感高度關聯的。

Android陣營這幾年的進步大家有目共睹，但時至今日依然和Apple相去甚遠，Android手機廠家還在談產品聊生態的時候，Apple已經玩起了環保和個人隱私。而眾所周知Apple最強的是對供應鏈的把控，三星專供的屏幕，台積電專供的先進製程芯片，Sony定製的CMOS，自研的A系列處理器和iOS/iPadOS/MacOS等系統，雖然同樣都是組裝貨，無論是Apple還是Android，誰能帶來更好的使用體驗水才能真正贏得消費者的青睞。

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