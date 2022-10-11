iPhone又曝出有新Bug　內置備忘錄莫名被清空　網民：應該賠用戶

近日，有不少iPhone用戶在社交平台反映，稱自己的蘋果備忘錄被莫名清空，使用多種方法後也無法恢復，即使是在蘋果雲端服務（iCloud）中也無法找回。



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針對用戶手機備忘錄被莫名清空一事，蘋果客服回應稱數據丟失之後，都是可以嘗試從系統當中恢復，有用戶碰到相似情況，蘋果會嘗試在系統中幫忙恢復。

對此有網友表示：「我在iOS 15的時候就出現了這個問題了」、「沒錯，我就遇到了！就是很突然的發現備忘錄空了，一條不剩，怎麼找也找不到，聯繫了蘋果的技術人員也無法恢復」，另有網友認為，「這種情況應該賠用戶」。

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