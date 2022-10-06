Apple發布新版 iPhone 14 Pro 廣告　強調：有史以來最Pro的相機

撰文：中關村在線
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近日，蘋果發布了一條全新的iPhone14 Pro影片創意廣告，該廣告的主要內容為介紹iPhone 14 Pro的相機功能，並且蘋果還在該廣告內宣稱iPhone 14 Pro是「我們有史以來最Pro相機」。

據了解該廣告中，一名影片創作者使用使用iPhone 14 Pro拍攝了奔跑的雞、餐館裡的打戲、舞蹈、汽車追逐、直升機飛行等場面，展示了該手機主攝、影片動作模式、電影模式以及變焦等配置及功能。

▼▼▼新版iPhone 14 Pro 影片廣告▼▼▼

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iPhone 14 Pro搭載了新一代的Pro級攝像頭系統，後置攝像頭模組由4800萬像素1/1.31英吋主攝+1200萬像素超廣角鏡頭+1200萬像素3X長焦鏡頭組成，其中主攝支持第二代傳感器位移式光學圖像防抖功能，同時支持蘋果最新的光像引擎技術。

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iPhone 14 Pro在DXOMARK拿到高分　以1分之差屈居第2　第1位竟是買到絕版iPhone 14 Pro？　動態島突然多出了一塊　網民欲哭無淚iPhone 14 Pro 動態島未夠「動態」導致體驗不佳　最大亮點是這個iPhone 14 Pro動態島開發代碼曝光　程式員指難以適配大部分應用iPhone 14系列不好「抄」？　高定價需要口碑　車禍偵測難以模仿iPhone 14 Pro瀏海變動態島　可顯示約30種訊息　電量不足提示改iPhone 擴充廣告會備受爭議的四大觀點　廣告藏在App Store這位置

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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