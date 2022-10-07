iPhone 13 Pro/14 Pro 影像對比　1200萬及4800萬像素分別在哪？

時隔7年，蘋果終於在今年的iPhone 14 Pro系列上將主攝鏡頭的1200萬像素提升到了4800萬像素，那麼在參數提升的情況下，用戶體驗上又得到了多少升級呢？今天我們使用iPhone 13 Pro和iPhone 14 Pro進行實拍對比，希望可以一探究竟。



1）參數詳細對比

作為iPhone 14 Pro系列的核心賣點之一，此次的iPhone 14 Pro搭載了全新Pro級攝像頭系統，相較於iPhone 13 Pro的主攝除了像素提升外，在傳感器尺吋上也迎來了1/1.31英吋大底。並且此次主攝還支持第二代傳感器位移式光學圖像防抖功能以及蘋果最新的光像引擎技術。

不過隨著傳感器尺吋的升級，iPhone 14 Pro的光圈相對也有所縮小，這可能是蘋果對於iPhone 14 Pro鏡組結構的整體考量決定的。

2）樣張對比

好了，介紹完參數，我們直接進行樣張對比。在日光環境下，二者的直出樣張看起來區別並不大。

一如既往的銳化，無腦提升暗部細節的HDR，單從這一組來看，其實我們自己都很難分辨出這分別來自哪款機器。

就這？ 4800萬像素升級了個寂寞？當然不是。

受制於感光性能方面的問題，iPhone 14 Pro的4800萬像素主攝在默認狀態下，是採用像素四合一的1200萬像素模式進行成像輸出的。不過蘋果也為我們留下了手動切換至4800萬像素的選項。當我們打開Apple ProRAW格式，就可以選擇使用4800萬像素或是1200萬像素的輸出模式。

測試一下，除了銳度看起來更高之外，好像和iPhone 13 Pro還是沒有什麼明顯的區別啊。 （樣張上傳後網站有所壓縮）

不過當我們放大iPhone 14 Pro的樣張後，即使只是很小的一塊局部，還是能看到很清晰的細節，就算說這是主攝懟著拍似乎也沒啥問題。

雖然說4800萬像素的大底主攝為iPhone 14 Pro帶來的全新高解析力體驗，但有得就得有捨。

在1200萬像素模式下，iPhone 14 Pro的主攝擁有更好的感光性能，但在細節呈現能力自然是不如4800萬像素模式的；而4800萬像素模式雖然成片質量更高，但相對會佔用更多的存儲空間，經過我們的拍攝體驗下來，基本佔用都在60-90MB之間。

所以對於普通用戶來說，動輒近百兆大小的Apple ProRAW格式並不適合日常拍攝使用，十幾張就會佔用1GB左右的存儲空間。並且對於普通用戶來說，照片只要第一觀感上好看就行，畢竟上傳到主流社交平台都是會被無情壓縮的。

聊完白天場景，我們再看看夜景環境下兩台設備的表現。

雖然是在同一時間、同一位置進行拍攝，但二者的差距還是相當明顯的，得益於大底主攝以及全新深度融合算法的加持，iPhone 14 Pro的主攝在夜景環境下可以保留更好的細節，在整體觀感上也更亮一些；iPhone 13 Pro則是出現了大面積塗抹的問題。

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最後

得益於大底傳感器的加入，iPhone 14 Pro的主攝成像表現相較於iPhone 13 Pro是有著明顯進步的，尤其是在Apple ProRAW格式的加持下，提升尤為明顯。不過對於普通用戶來說，iPhone 14 Pro影像系統的提升不痛不癢，畢竟犧牲存儲空間換來的一些細節上的提升，並不足以使普通消費者買賬。

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