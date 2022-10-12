調查指美國青少年都用iPhone　比十年前翻了一倍多　覆蓋率達87%

近日，有機構在美國當地調查了人群購買手機的習慣，結果是有87%的青少年都手持iPhone產品，而88%的用戶認為自己的下一款手機會是iPhone。



相對來說，10年前手持iPhone的青少年僅有40%，足以看出iPhone產品在美國當地的「統治力」。

在美國用iPhone 就是潮！調查指青少年喜歡購置蘋果產品。

+ 13

該機構表示：「在高端手機市場，持續提升滲透率和購買意向非常重要。隨著蘋果持續推出全新的iPhone產品，人群的喜好也在穩步提升，趨勢令人鼓舞。同時，積極的購買趨勢也能使蘋果的服務快速增長。」

調查顯示，美國青少年對iPhone的喜好穩步提升

雖然iPhone獲得了年輕人的青睞，但Apple Watch卻沒那麼受歡迎，只有31%的青少年擁有蘋果的智能手錶產品。話雖如此，但其實只有36.8%的年輕人表示自己擁有智能穿戴產品，這也代表著只有5.8%的青少年擁有非 Apple Watch的智能手錶。

你是蘋果全家桶用戶嗎？

年年換新iPhone就是有錢人？ 綜合計算後證明用Android機才是

+ 11

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】