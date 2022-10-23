購買投影機的4大定位　認清需求最重要　追劇看綜藝選這種已足夠

很多人買投影機就是單純的看亮度，看分辨率，在過去投影機少的時候，這個選法還不能算是大錯，但是經過這幾年的發展，投影機的細分產品很多，定位不同，投影機的優化方向也不同，所以購買投影機之前一定搞清楚：你自己買投影機到底要幹什麼！



▼▼▼購買投影機的4大定位▼▼▼

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要求不高 單純追劇看綜藝

這種需求的朋友其實很多，就是現在在臥室或者客廳感受下大屏，之前對於投影機的了解不多，因此也不會對於畫面有太敏感的比較。這種類型的朋友其實購買投影機很簡單，只要把預算提升到2000元以上，有不少產品可以選擇，你可以根據自己的預算來購買3000元還是5000元的產品，其實它們都不會讓你失望，因為你的要求並不高。目前即便是2000元的智能投影，滿足基礎的追劇功能也是沒有問題的，只不過價格越高的產品，亮度以及功能方面也越給力。

有主機 想要用投影機玩遊戲

這類用戶其實算是要求比較高的。因為普通的智能投影用於玩遊戲，體驗並不好，特別低價的智能投影，由於分辨率和芯片尺吋的問題，其雖然看劇集效果不錯，畫面似乎也很細膩，但是用於遊戲的話， 你就會感覺其對比度似乎太粗糙。特別是類似足球這樣的遊戲，人物多，細節多，對於投影機的要求很高。

所以想用投影機玩遊戲，有兩個選擇，第一是買傳統光源的燈泡投影機，但是顯示效果好，色彩以及光源壽命都是問題。另外傳統光源一般都是200W/H以上的功耗，其實還是挺費電的。

如果你想堅持購買LED光源的遊戲投影機，目前來看也是有選擇的，只不過你的預算得提高。燈泡光源可能4000塊錢就能買到合適的，但是LED光源的產品你得把預算提升到5000元以上才能買到差不多的產品。總體來說LED光源的投影機不太適合遊戲使用，當然也有例外，明基BenQ最近推出了一款X3000，採用LED光源同時配置大芯片，並且具有獨特的遊戲模式，只不過價格上就很高了，得萬元以上。

給孩子看動畫 為了護眼效果

給孩子看動漫這個追求，核心的訴求其實是亮度。因為投影機畫面都是比較柔和，不像液晶屏幕那麼傷眼。不過如果是亮度太低，對於孩子來說也並不合適。因為在黑暗的環境中去看大畫面，對於視力的壓力比較明顯。

給孩子使用，最好是能夠開燈使用的投影機，在比較明亮的環境中去看大畫面，這樣才真正的護眼。全暗的環境中去觀察投影機畫面，其實眼睛也容易疲倦。

用於客廳 代替電視使用

客廳環境，自然就是亮度很高，所以投影機的參數必須得給力。並且要是想替代電視，其實不管是多亮的投影機，白天使用都費勁。除非你能拉上窗簾。如果你想徹底兼顧，可以考慮下激光電視，因為有抗光幕，其抗光效果自然會好一些。投影機目前完全替代電視不現實，最好還是當做第二屏幕使用。

以上就是大體的投影機購買定位。你買投影機到底要怎麼用，這個每個人都是不同的，先弄這個問題，再去購買投影機可以找到適合自己的產品，不見得越貴就越合適，有時候你會多花錢，有時候你會體驗不佳，所以定好位真的很重要。

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