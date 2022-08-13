買投影機必須搞清10大問題　電視加投影雙重體驗　幾多吋先合適？

幾百塊錢買個投影，發現必須把燈全部關閉才能看清？ 3000塊錢的投影玩遊戲，畫面卻噪點多多？ 5000塊錢是買投影還是買液晶電視？



買投影，必須先搞清下面10大問題：

▼▼▼買投影必須先搞清這10個問題▼▼▼

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什麼人適合買投影？

有寶寶的家庭，租房或者想要在臥室搭建第二屏幕的群體，都適合。投影的優勢就是畫面大，體積小巧，放在臥室使用，或者租房搬家，都不用擔心太沉，佔地方太大。

有電視了，再買投影必要嗎？

有必要，投影可以應用在更多的房間。家裡客廳如果已經有了55英吋以上的電視，強烈推薦再買投影。投影可以放在臥室裡使用，晚上躺在床上看看電影，困了直接睡覺，這種體驗是電視沒法給予的。

租房買投影值不值得？

值，體積小巧，搬家不麻煩，組主臥次臥都能享受大屏。現在很多年輕人都在大城市打工。自己一般都是租的主臥或者次臥。客廳是公共空間，鑽客廳看電視不是很合適。而投影機可以在臥室打造超大屏，私密性很好，以後搬家也方便，只要你的臥室有大面積白牆就可以。

用投影玩什麼遊戲最適合？

3000塊錢的投影玩類似《動物森友會》合適，5000塊錢以上的投影什麼遊戲都可以玩。為什麼這麼說呢？因為3000元的亮度不是很夠，玩一些FPS遊戲或者RTS遊戲，對比度不夠，而類似動漫的遊戲沒有這種問題。亮度足夠以後，就所有遊戲都可以玩了。

家裡孩子看投影能行嗎？

可以的，只要3000塊錢以上的投影都靠譜，用來上網課看視頻，眼睛風險更小，投影反射式成像，畫面更柔和。

家裡投射多少吋合適？

一般來說100英吋沒問題，更大尺吋需要亮度更高，價格基本上萬。其實家裡也沒必要投射太大的尺吋，即便是單獨的影音室，120吋也足夠大了。再大的畫面觀看體驗未必好。

投影必須要吊裝嗎?

不一定，小巧的LED智能投影擺在桌上也能用，還可以使用落地支架。如果是裝修前可以考慮吊裝，裝修後最好別吊裝，買個支架更方便。

裝修好還能買投影嗎？

當然可以，智能投影擁有系統，只要接電就可以，不需要埋線那麼複雜。並且還可以通過簡單的安裝，固定在牆面之上，實在不想傷害牆面還可以買落地支架。

我就1000塊錢預算，買投影合適嗎？

不合適，1000塊錢基本買不到合適投影，靠譜的投影基本都在2000元上。買投影，預算還是高一點，目前就是這麼個市場狀態。低價不太有靠譜的產品，買投影最好還是預備上3000元，體驗才足夠給力。

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家裡必須要配置幕布嗎？

不用，有大面積白牆就行，如果有條件，可以買個幕布，但是幕布需要安裝，比較麻煩。簡單的使用投影，其實白牆就足夠。

搞清楚以上10個問題之後，就可以很好的解決購買投影機的問題。具體的型號本文就不做推薦了，大家可以根據自己的預算去做選擇。

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