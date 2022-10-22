Sony PS VR2 於2023年發佈　2大新亮點　計劃生產200萬部卻被看衰

根據彭博社報導，Sony計劃在明年3月前生產200萬台PlayStation VR2頭戴裝置，以應對全球經濟低迷，被認為是相當有野心的目標。知情人士表示，Sony目前計劃在今年9月開始生產，並且在2023年初開始銷售這款耳機。



Sony預計明年供應鏈緩解，將會有足夠的VR2裝置和PlayStation 5庫存，因此可能可以進行大規模的行銷推廣。目前官方並未公佈價格或發佈日期。

而此次 VR2是PS5專屬的虛擬實境配件，因此玩家將會需要PS5遊戲機才能使用VR2 。「Sony需要能夠開發品質夠好的遊戲，才會成功（銷售VR2裝置）」遊戲顧問公司Kantan Games駐東京的分析師指出，另一個關鍵是價格，「就規格而言，PS VR2很強大，因此有些使用者已經預計它可能會跟PS5本身一樣貴。」

▼▼▼PS VR2明年發佈卻不被看好，其實VR2有這2大亮點▼▼▼

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3大原因，為何遊戲產業仍對VR望之卻步

距離HTC和Oculus（現為Meta旗下的VR裝置開發部門）等企業推出相關產品已經有好幾年了，但VR頭戴裝置目前還沒有被廣泛應用和採納。

遊戲開發商仍然對VR領域抱持懷疑態度， 一個原因是因為它相對缺乏市場滲透率，並不普及 ，尤其是在Sony所在的日本本土。 另一個原因是俄羅斯入侵烏克蘭後，經濟放緩、材料成本增加也打擊了VR產業。 Meta就被迫在8月份提高了Quest 2的價格，以應對不斷上漲的生產成本。

同時，「 不斷增加的生活成本，讓許多消費者在非必需品上的支出會保持謹慎態度， 」國際數據資訊（IDC）數據與分析副總經理表示，「如果經濟危機加深，Sony可能需要減產。」

但Sony對PS VR2訂下了200萬產量的目標，表示他們看好新裝置的銷售前景。相比之下，前一代PlayStation 4專屬的PlayStation VR就花了8個月的時間銷量才達到100萬台。而根據IDC估計，虛擬實境裝置中銷量最高的Meta的Quest 2迄今出貨1,700萬台，今年第一季出貨280萬台，但與遊戲機、手機和PC遊戲領域的其他產品相比，仍差得甚遠。

眼動追蹤、畫質更高，VR2的2大亮點

根據日前Sony公佈的VR2預告片，很大一部分段落是在展示即將發佈的VR遊戲，包括《地平線：山之呼喚》（Horizon: Call of the Mountain）、《生化危機：村莊》（Resident Evil：Village）和《陰屍路：聖徒和罪人》（The Walking Dead: Saints & Sinners）。展示遊戲目的也是想將玩家注意力轉移到新的VR遊戲上，因為VR2裝置不會兼容PS VR的舊遊戲。

VR2的亮點也在於更高的畫質和眼動追蹤。兩隻眼睛各有2,000×2,040像素，是前一代的4倍；而眼動追蹤也可以拓展遊玩體驗，例如在預告片中，在遊戲《Firewall Ultra》用視線來切換武器，或是讓玩家注視的方向有最清楚的細節。

而PlayStation VR2的控制器具有手指觸摸檢測、觸覺按鈕反饋和自適應觸發器，給予玩家的遊戲體驗更逼真。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】