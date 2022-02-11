Apple源代碼出現VR/AR裝置訊息　realityOS系統將為元宇宙作準備

2月10日，在App Store的上傳日誌和Apple的公開源代碼中發現了關於「realityOS」的新提法，這個AR/VR操作系統將運行Apple傳言中的混合現實頭盔。



Apple公司正在進行至少兩個AR項目，其中包括將於2022年底或2023年發布的增強現實頭盔，隨後將有一副更時尚的增強現實眼鏡在以後的日子裏推出。

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據分析師郭明池稱，該頭盔將採用兩個M1風格的Apple硅晶片，提供Mac級別的計算能力，並提供創新體驗，在AR和VR模式之間無縫切換。

AR/VR頭盔預計將運行一個新的操作系統，之前被稱為「rOS」，代表現實操作系統。就像tvOS運行Apple TV，macOS運行Mac，watchOS運行Apple Watch一樣，「rOS」預計將為Apple的AR頭盔提供動力。彭博社在2017年首次發現，AR/VR操作系統的內部代號為「Oak」。

據彭博社的馬克-古爾曼（Mark Gurman）稱，Apple希望為頭顯創建一個應用商店，重點是遊戲、流媒體視頻內容和視頻會議。彭博社將其描述為一個為遊戲、媒體消費和通信而設計的「全方位的三維數字環境」。

然而，據彭博社報道，Apple公司傳聞已久的AR/VR頭盔在開發過程中受到問題困擾，可能會推遲到2023年。傳言最初認為，Apple的AR/VR頭盔將在2022年的某個時候問世，也許是在6月的WWDC上，但仍有一些開發問題需要Apple來克服。

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