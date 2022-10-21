8款降噪無線藍牙耳機推薦　顏值功能兼備　想換新耳機不容錯過

科技日新月異，近 2-3 年已逐漸成為市場主流的 ANC 主動降噪無線藍牙耳機，隔絕環境惱人噪音的功力也越來越出色，價格也相對平實，再加上包括 Apple、Bose、Sony 等等科技大廠，紛紛於 2022 下半年接連推出顏值功能兼備的新品，今回 #3C潮好玩就來個懶人包藍牙耳機推薦，分享給近期想要更換新耳機的你。



▼▼▼8款降噪無線藍牙耳機推薦▼▼▼

+ 25

Apple AirPods Pro 2

首先推薦的當然是蘋果生態系的主動降噪耳機生力軍 AirPods Pro 2 啦！時隔 3 年，蘋果終於在 2022 秋季發表會端出了全新一代的 AirPods Pro 2，在與前代相當的外觀設計下，AirPods Pro 2 導入全新的 H2 晶片，音質明顯有所提升的同時，降噪效果也與前代提高兩倍之多。加上長達 6 小時、配合充電盒超過 30 小時的電量，是相當值得「果粉」期待的年度新品。

Bose QuietComfort II消噪耳塞

將降噪技術帶入市場的 Bose，也推出第二代 Bose QC Earbuds消噪耳塞 QuietComfort II，相比前代耳機的體積大幅縮小 1/3，重量也下修至 7g，搭配全新設計的充電盒攜帶更方便。透過全新 Bose CustomTune 智能耳內音場調校技術，產品可根據每個人獨特的耳內結構，智能地進行個人化調節，打造出個人獨一無二的聽覺盛宴和頂尖的消噪效能。

Sony LinkBuds S WF-LS900N無線降噪耳機

降噪、音質同時兼顧的 Sony，下半年則是帶來了 Sony LinkBuds 系列最新成員 LinkBuds S WF-LS900N 無線降噪耳機，單邊 4.8g 的極輕巧機身支援 Hi-Res 高解析音質同時保有清晰自然的環境收音，更升級配備 Sony 優異的降噪技術；同時採用獨家整合處理器 V1，能快速處理反向聲波抵銷外界噪音，兼具通透的環境音和不受干擾的沉浸式聆聽體驗。Sony LinkBuds S WF-LS900N 提供黑、白、淡褐三色。

JBL Live Pro 2降噪無線藍牙耳機

針對喜歡「多一根」耳機柄設計的潮流人，美國音響大廠 JBL 全新推出的 JBL Live Pro 2 不妨參考一下。鏡面材質搭配鐳射 JBL LOGO，配戴起來大器且搶眼，耳機本體有 IPX5 防水等級，並有白、黑、藍、粉色多種選擇。JBL Live Pro 2 搭載 11mm 動圈驅動單體，藉助 JBL 經典音效的支援，帶來無可比擬的純淨音樂和通話體驗。新增的6 個麥克風通話，能分離噪音並集中收取你的聲音，以提供優良的通話質素。

Soundcore Space A40降噪無線藍牙耳機

早已在台灣 PTT 使用者口中深獲好評的 Soundcore，則是帶來了混合式主動降噪新品 Space A40，高集成精密結構打造的小巧身形，採用 45° 的入耳式設計，搭配 柔軟矽膠耳塞，長時間配戴穩固又舒適。Space A40 擁有 10mm 驅動單體及 Soundcore 雙層振膜技術，不但有高中低三頻均衡的音效，亦可透過 Soundcore App 自定義 EQ。在藍牙 5.2 版本支援下，續航力可以來到 50 小時（搭配充電盒），還支援快充、Qi 無線充電，是高 C/P 值的好選擇。

1MORE EVO降噪無線藍牙耳機

「周董」周杰倫代言推薦的專業音頻品牌 1MORE，帶來主打 HiFi 音質、ANC 主動降噪旗艦款耳機 1MORE EVO，一亮相便榮獲日本最大的視聽設備獎—2022 VGP 大獎的肯定。10mm DLC 類鑽石振膜、圈鐵混合單元的設計，更請來四次獲得葛萊美獎的錄音大師 Luca Bignardi 專業調音，在低音、中高頻的表現上圓潤飽滿，不流失每個聲音細節。搭載其專利 QuietMax™分頻降噪技術，可在降噪效果與音樂體驗間取得最佳平衡。

Samsung Galaxy Buds2 Pro降噪無線藍牙耳機

Samsung Galaxy Buds2 Pro 是目前Samsung最高規格的耳機系列，結合新穎、精巧的設計，耳機體積較前代減少 15%，好音質輕巧入耳，全天候配戴舒適更安心。支援 24bit SSC Hi-Fi 高保真音質，搭配進階 360 度環繞音訊支援 5.1ch／7.1ch／DolbyAtmos，打造沉浸式的聆賞感受。借助三個高訊噪比麥克風，功能強大的 ANC 主動式降噪前代能多過濾 40% 的噪音，此外，其具備 IPX7 防水等級，使用起來更安心。Galaxy Buds2 Pro 推出精靈紫、幻影黑與曙光白三色。

Jabra Elite 5降噪無線藍牙耳機

全新推出的 Jabra Elite 5 無線藍牙耳機，是品牌首款採用 Hybrid ANC （混合式抗噪）設計的耳機，借助左、右兩耳共 6 組麥克風通話技術，有效阻隔風噪聲，讓使用者能夠隨時隨地輕鬆通話。音質方面，Jabra Elite 5 擁有 6mm 揚聲器，以及高通® aptX™ 藍牙音訊傳輸、 AAC、和SBC編碼技術所賦予的一流音訊體驗。此外 Elite 5 也攜手音樂串流服務平台 Spotify，提供一鍵播放功能的便利功能。

延伸閱讀：長戴耳機易引發中耳炎流膿 勿連續使用超過1小時 還要注意這些

+ 11

延伸閱讀：

主動降噪再升級！Jabra Elite 5 開箱近賞，混合 ANC 技術、高通 QCC3050、多點連線…滿足全方位的聲音需求

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】