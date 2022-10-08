Apple/Samsung/Sony/1More/Bose｜5款熱門無線降噪耳機全方位比較

如果簡單回顧一下最近幾年數碼產品市場的變化，便會發現一個比較有意思的現象，近幾年間的消費領域，其中變化最大的產品品類不是電腦、手機這類產品，而是耳機。

耳機行業不僅頭部品牌產生了更替，甚至還經歷了從有線到真無線的形態轉換。並且在短短的六年時間裡，真無線耳機產品不斷進步，功能也在逐漸的多元化，消費者的使用體驗也越來越完善。並且根據Canalys的數據顯示，2021 全年真無線耳機出貨量達到 2.9 億台，同比增長 14.5%。此外，根據Strategy Analytics發布的報告稱，真無線耳機的銷量正在迅速增長，在2022年，全球真無線耳機的出貨量將同比增長38%。如果說2019年是真無線耳機行業競爭最激烈的「爆發期」，那麼在2022年的今天真無線耳機已經進入了「黃金時代」。



但是，在市面上眾多真無線耳機之中，我們應該怎麼選擇適合自己的產品呢？單單只看廠家的宣傳是遠遠不夠的，於是這次我們選擇了市面上不同價位段，關注度非常高且大部分都是發布沒多久的五款熱門產品，分別是：1MORE ComfoBuds Mini、三星Galaxy Buds2 Pro、Sony WF-1000XM4、蘋果AirPods Pro、Bose Earbuds無線消噪耳塞。這次我們從實際用戶體驗出發，對這五款真無線降噪耳機進行橫向對比，並且在文末我們會給出購買建議和整體推薦評分。

五款熱門無線耳機比拼：

+ 1

1）佩戴舒適度

如果你要是問我對於真無線耳機來說最重要的是什麼：音質、降噪還是續航？其實在我們討論這些核心功能之前，最不應該忽視的就是佩戴舒適度，一款產品要是戴著不舒服的話，那麼其就失去了存在的意義。真無線耳機已經成為一部分人們在日常生活之中不可或缺的電子科技產品，每天都會長時間佩戴真無線耳機，所以，舒適度就顯得尤為重要了。

在佩戴舒適度這一個環節，最大的亮點就是1MORE ComfoBuds Mini了，這款耳機是迄今為止我見過最小的且支持主動降噪功能的真無線耳機，這款耳機的重量僅有驚人的3.7g，比一張低密度的A4紙還要輕18%，要知道這比最重的Bose Earbuds無線消噪耳塞輕了一倍還要多，耳機尺吋大小也僅有17×15×13mm，雖然這款耳機的形狀並不規則，想要計算體積有一定的難度，但是單從尺吋數據上面來看，也能看出來這款耳機的體積不會太大，甚至可以稱之其為最迷你的真無線降噪耳機。輕巧的重量以及較小的體積，讓1MORE迷你豆戴在耳朵之中時，基本上感覺不到耳機的存在，並且長時間佩戴也不會有悶熱感，這款耳機的佩戴感受十分出色，就佩戴感受來說1MORE ComfoBuds Mini是當之無愧的第一名。

其實要提到最迷你的真無線降噪耳機的話，很多人都會在第一時間想到同樣十分小巧的三星剛剛發布的Galaxy Buds2 Pro。這款耳機和上一代產品一樣，依舊採用的是豆狀入耳式的結構設計，機身俱有較強的一體性，並且耳機腔體相較於前代有著明顯的縮小。即使腔體部分有一定的縮小，但是三星Galaxy Buds2 Pro的三圍尺吋依然達到了21.6×19.9×18.7mm，重量為5.5g，無論是從尺吋大小還是重量來說，都要比1MORE ComfoBuds Mini大上不少。但從佩戴舒適度方面來說，三星Galaxy Buds2 Pro表現十分亮眼，這款耳機加入了全新的通氣孔設計，用來平衡耳道內外的壓力差。耳塞同樣進行了優化，能夠更加貼合耳道，增加穩定性。三星Galaxy Buds2 Pro體積雖然不小，但是佩戴感受僅次於1MOREComfoBuds Mini。

Sony 給WF-1000XM4配備了全新的海綿耳塞套，根據官方宣稱這款全新的耳塞套採用彈性材料，佩戴感受和降噪效果都有不同程度的提升。但是問題就出在了這款全新的海綿耳套上面，這款耳塞套讓Sony WF-1000XM4的佩戴感受在這五款耳機之中成為了墊底的存在。海綿套在佩戴一小段時間後耳朵就會有明顯的腫脹感和異物感，Sony WF-1000XM4的佩戴感受讓人難以接受。雖說，Sony WF-1000XM4比上代輕了10%，重量有7.3g，但是這並沒有給這款耳機的佩戴感受產生積極影響。

蘋果AirPods Pro放棄了蘋果自家前兩代產品的潛入耳結構，採用了入耳式設計，這樣的變化主要是為了耳機能夠更好地獲得耳道之中噪音的反饋，實現更出色的降噪效果。 AirPods Pro添加了內部錐形設計的耳塞，耳機可以通過機身上的通氣系統平衡內外壓力，在佩戴時不會感覺到悶熱感。但是AirPods Pro的單耳重量還是超過了5g，尺吋也達到了30.9×21.8×24mm，過長時間佩戴的話，耳朵還是能感覺到耳機的重量，會對舒適性產生一定的影響。

Bose Earbuds無線消噪耳塞是參加本次橫評之中唯一一款採用了矽膠耳塞+矽膠外耳撐設計的產品，這就是BOSE引以為傲的「鯊魚鰭耳套」。 BOSE的鯊魚鰭耳套能夠起到非常好的固定效果，從而有著非常不錯的佩戴穩定性。但是即使是使用最小的耳套，耳朵還是會有一定的腫脹感，如果是耳道較小的朋友可能感知更加明顯，並且8.5g的單隻耳機重量和39×26×27的耳機尺吋，讓Bose Earbuds無線消噪耳塞並不適合長時間佩戴。

1MORE ComfoBuds Mini印證了「越小，佩戴就越舒適」的這個觀點，五款耳機中最小的迷你豆確實是佩戴舒適度最高的選手，甚至可謂是「最迷你的降噪耳機」。體型最大的Bose Earbuds無線消噪耳塞反而不是舒適度最差的那個，到是Sony WF-1000XM4獲得了舒適度最差的評價，由此可見人體工程學設計也同樣重要。因此在佩戴舒適度方面，我們給出瞭如下排名：

1MORE ComfoBuds Mini＞三星GalaxyBuds2 Pro＞蘋果AirPods Pro＞BoseEarbuds無線消噪耳塞＞Sony WF-1000XM4

2）便攜性

在真無線耳機的日常使用之中，便攜性尤為重要，尤其是在夏天，出門穿的衣服相對單薄，口袋都比較淺，因此充電盒的大小將會直接和便攜性掛鉤。在五款耳機之中，便攜性最佳的是1MORE ComfoBuds Mini，這款耳機的充電盒是本次橫評中最小的，尺吋僅為56.5×24.5×50mm，重量也僅為42.3g，再一次坐實了1MORE ComfoBuds Mini是最迷你真無線降噪耳機的稱號。小巧圓潤的充電盒可以輕鬆裝入褲子或者衣服的口袋內，攜帶非常方便。並且，磨砂質感的充電盒還具有很好的耐髒性和時尚感，給好評。

三星Galaxy Buds2 Pro的充電盒尺吋應該是在本次橫評之中第二小的選手，僅次於最迷你的1MORE ComfoBuds Mini。這款耳機的充電盒尺吋為50.1×50.2×27.7mm，重量約為54.4g。小巧圓潤的充電盒可以輕鬆裝進衣服兜或者是褲兜裡面，攜帶非常方便。三星Galaxy Buds2 Pro的充電盒外殼材質工藝使用了AG啞光工藝，非常有質感，做工細節相較於上一代來說也有進步，充電盒手感十分細膩順滑，能夠充分展現出大廠的工業設計。

Sony WF-1000XM4雖然在佩戴舒適度方面表現的並不盡如人意，但是在便攜性方面表現得非常不錯。充電盒的尺吋相較於上代產品來說縮小了40%，尺吋僅為70×26×40mm，重量也僅有54.8g。充電盒的重量和體積只比1MORE迷你豆的充電盒大上一點，但是對日常便攜性來說並不會有什麼影響，在外出攜帶時不會成為負擔。

蘋果AirPods Pro的充電盒尺吋為60.6×21.7×45.2mm，重量為45.6g，可輕鬆裝進褲兜、衣服兜內，方便易攜帶。只不過純白色亮面材質的充電盒並不耐劃，揣進兜裡稍不小心，並和兜裡面的其他東西相互親密接觸的話，那麼純白色的充電盒就會「面目全非」。

毫不誇張的說，買了Bose Earbuds無線消噪耳塞這款耳機之後基本上就無需考慮便攜性了，因為這玩意實在太大了。要是你的褲子沒有拉鍊的話，尤其是在騎車的時候，充電盒很容易從褲兜中滑出。 Bose Earbuds無線消噪耳塞的充電盒是五款耳機之中最大的，尺吋達到了89×51×32mm，重量更是達到了十分驚人的95.3g。無論穿什麼褲子，這款耳機的充電盒放在褲兜中都有明顯的異物感，並且也能明顯感受到充電盒的重量。因此，Bose Earbuds無線消噪耳塞的充電盒還是比較適合放在包中或者手袋之中。

體積、重量最小的1MORE ComfoBuds Mini不出意外的在佩戴舒適度和便攜性上兩個方面都有著非常不錯的表現。重量達到95.3g的Bose Earbuds無線消噪耳塞在便攜性上必然吃了虧。其他三位選手差距不大。因此最後從充電盒尺吋大小、重量以及實際體驗來進行綜合衡量之後，便攜性排名如下：

1MORE ComfoBuds Mini＞三星Galaxy Buds2 Pro＞Sony WF-1000XM4＞蘋果AirPods Pro＞Bose Earbuds無線消噪耳塞

3）操作體驗

在操作方式上，本次橫評之中除了蘋果採用了力度壓感的操作方式之外，其餘四款耳機都採用了觸控操作的方式。在操作體驗這一環節，可以說是難分伯仲。如果硬要排名的話，可能AirPods Pro會成為操作體驗這個方面的「第一名」，只不過是倒數的。蘋果AirPodsPro採用了力度感應器作為使用者操控耳機的媒介。在操作邏輯與蘋果有線耳機EarPods如出一轍，比如快速按壓兩下耳柄切換下一曲，按壓三下切換上一曲。只不過由於較短的耳柄，會使得操作速度大幅度降低，並且兩根手指捏住耳柄的設計對於剛剛使用蘋果的用戶來說，確實會存在一定的學習成本。

其他四款產品的觸控操作基本上挑不出什麼問題，耳機能夠準確的識別出用戶的動作指令，並進行識別，而且這四款耳機在用戶成功觸摸之後還會有聲音提示，這點非常貼心。如果硬要雞蛋裡挑骨頭的話，那麼Bose Earbuds無線消噪耳塞的反應速度會顯得稍微慢一些，在完成觸控操作之後，耳機會有一個大概幾十毫秒的響應時間，這像極了美國人神經大條的辦事風格。此外，這五款產品全都支持通過手機APP操作，在APP上可以進行多種進階操作，滿足了消費者多樣化的使用需求。

總體來說，五款真無線降噪產品在操作體驗上區別不大，只是蘋果AirPods Pro在操作邏輯上面有一定的學習成本，Bose Earbuds無線消噪耳塞在細節上不能盡如人意。因此在操作體驗這部分，我們給出的排名是：

1MORE ComfoBuds Mini≈Sony WF-1000XM4≈三星Galaxy Buds2 Pro＞Bose Earbuds無線消噪耳塞＞蘋果AirPods Pro

4）降噪效果體驗

在本次橫評的降噪效果這一項目之中，確實有一些不公平。售價僅有500元出頭的1MORE ComfoBuds Mini要和其他四位售價超過千元的國外選手正面硬剛。但是，經過這幾天的實際體驗之後，降噪實際效果還是讓我們比較意外的，售價549元的1MORE迷你豆的降噪效果無限接近於國外品牌的選手，而一款售價超過1500元的耳機在降噪環節出現了一些問題，這個我們放在後面講。

通常降噪耳機過濾的都是400Hz以下頻段的低頻噪音，而500—1KHz的人聲頻段需要得以保留以確保用戶在戶外使用降噪耳機時的安全性。以日常生活中最常見的通勤時的地鐵車廂為例，這五款耳機都能比較明顯地過濾掉車廂內的低頻噪音，同時保留報站聲音，以此防止坐過站。另外，五款耳機都支持通透模式，在與人交談時打開此模式，還是非常實用的，免去了摘下耳機的煩惱。

具體到使用體驗上面來看，Sony WF-1000XM4和Bose Earbuds無線消噪耳塞絕對算得上是市面上T0級的降噪耳機，兩款耳機降噪效果出色，尤其是對於中低頻的消噪效果明顯。其中Bose Earbuds無線消噪耳塞支持11級可控消噪，如果將降噪等級開至最大檔，便能感受到一種如若無人之境的感覺。 WF-1000XM4使用了Sony 全新研發的集成處理器V1，官方介紹其不僅吸收並改進了上一代HD處理器QN1e出色的降噪性能，而且功耗更低，效率更高，在地鐵車廂內將耳機音量開到35%，基本上就能比較安靜的欣賞音樂了。總之，這兩款耳機的降噪效果讓人非常滿意。

在這五款耳機之中，讓我們感到意外的是國潮品牌1MORE的ComfoBuds Mini，這款耳機搭載了1MORE自研的QuietMax雙饋智能降噪，最大降噪量可達 40dB。在地鐵車廂內開啟最高檔降噪模式之後，如果說T0級的BOSE和Sony 能過濾掉70%噪音的話，那麼1MORE迷你豆完全能夠過濾掉65%甚至是更多的噪音，完全能夠和兩位老大哥掰掰手腕。但是要知道，1MORE ComfoBuds Mini的售價還不到Sony WF-1000XM4和Bose Earbuds無線消噪耳塞的三分之一。

此外，這款耳機還有一個獨門絕技，1MORE ComfoBuds Mini獲得了國際公認的測試、檢驗和認證機構SGS頒發的全球首張獨立慧鑑耳機「優質主動降噪」證書，標誌著這款產品在耳機主動降噪性能方面，通過了多維度的嚴格測評，可在多種不同的噪聲場景中有著出色的主動降噪表現能力。這也進一步佐證了1MORE ComfoBuds Mini有著全球公認的出色降噪能力，當然這個證書也是其他四款產品所沒有的。因此，1MORE ComfoBuds Mini的降噪效果絕對可以算得上是T0.5級的產品。

蘋果AirPods Pro和三星Galaxy Buds2 Pro在本次橫評的降噪效果中排在最後兩位，不是說這兩款耳機的降噪水平比較差，而是在本次橫評之中高手雲集，這兩位排不上名次，但是這兩款產品在市面上眾多真無線降噪耳機之中也是T1級的存在。

兩款耳機具體來看的話，我認為三星Galaxy Buds2 Pro會略勝一籌，因為這款耳機的日常使用更加人性化，在檢測到使用者在說話時，耳機可以自動切換到通透模式，與人交流起來更加方便。在使用中，三星Galaxy Buds2 Pro對於低頻噪聲的部分能夠很好的進行處理，但是遇到一些中高頻段的噪音時，這款耳機就會顯得有一些束手無策了，儘管傳遞到耳朵裡面的聲音經過了過濾，但還是可以依稀聽見一些高頻噪聲殘餘和人們的對話聲。整體降噪效果和前代對比有小幅度提升，但是提升幅度達不到官方宣稱的40%；蘋果AirPods Pro的降噪效果和三星Galaxy Buds2 Pro類似，都是對於人聲部分的處理不能讓人滿意，但是對於低頻噪聲的過濾比較到位。總的來看，蘋果AirPods Pro和三星Galaxy Buds2 Pro在嘈雜的地鐵車廂中也能夠消除55%的環境噪音，兩款耳機對於持續的低頻噪音有著不錯的消噪效果，不過對於周圍人聲的過濾效果一般。想要安靜的欣賞音樂的話，還是需要將音量Turn UP！

在前文中我們已經提到過了，Bose Earbuds無線消噪耳塞支持11級可控消噪，但是在BOSE官方的 「BOSE音樂」APP的首頁中並不能控制降噪等級，而是需要到APP的二級菜單中，通過最多四種預設模式進行降噪等級切換，這樣的操作邏輯確實有些麻煩。但是好在這樣的問題不是硬傷，只需通過OTA升級就能解決。

Bose Earbuds無線消噪耳塞和Sony WF-1000XM4的降噪能力確實是不容小覷，兩款耳機都有著非常出色的主被動降噪水平。最讓我們驚訝的是售價僅有549元的1MORE ComfoBuds Mini，雖然售價僅有排在前兩位的三分之一，但是降噪效果絲毫不差。蘋果和三星的表現只能評為中規中矩。因此在降噪效果體驗這一項，我們給出瞭如下排名：

Bose Earbuds無線消噪耳塞≈Sony WF-1000XM4＞1MORE ComfoBuds Mini＞三星Galaxy Buds2 Pro＞蘋果AirPods Pro

延伸閱讀：耳機音質愈好仍會傷害耳朵 日常習慣影響最大 戴耳機時長要注意

+ 9

5）續航表現

這五款耳機都支持主動降噪功能，但是我們的續航表現這一項僅參考耳機在滿電狀態下不開啟降噪的最長續航時間。其中，單次續航表現最亮眼的是Sony WF-1000XM4和三星Galaxy Buds2 Pro，兩款耳機的單次續航時間都達到了10個小時左右的水平，分別是12個小時和8個小時。 1MORE ComfoBuds Mini和Bose Earbuds無線消噪耳塞位列第二梯隊，單次續航時間能夠達到6個小時。續航時間最短的蘋果AirPods Pro續航時間也到了5個小時。在我們看來，耳機單次續航時間達到4個小時，在日常使用者便不會出現太大的問題，畢竟入耳式耳機戴久了對聽力會產生不可逆的影響，因此我們一直建議在平時使用耳機的時候用一會耳機就應該摘下耳機，讓耳朵休息一下。

耳機配合充電盒使用的話，綜合續航達到20小時就不會產生續航焦慮。這五款耳機中讓人最焦慮的就是Bose Earbuds無線消噪耳塞，配合充電盒的綜合續航時間僅有18個小時，考慮這樣的續航水平與其碩大的充電盒身材十分不相符，這樣的續航表現確實不夠看的，好在這款耳機支持快充，充電15分鐘，能夠使用120分鐘，這倒是為BOSE挽回了一點顏面。綜合續航表現的最好的還是Sony WF-1000XM4和三星Galaxy Buds2 Pro兩款耳機的綜合續航時間都在30個小時左右，並且Sony WF-1000XM4還擁有充電5分鐘，聽歌60分鐘超強快充能力，並且三星Galaxy Buds2 Pro也不甘示弱，擁有充電5分鐘聽歌55分鐘的快充能力。 1MORE ComfoBuds Mini和蘋果AirPods Pro的綜合續航時間都在24個小時左右，表現中規中矩，但是1MORE ComfoBuds Mini擁有更強悍的快充水平，10分鐘的補電過後能夠連續使用90分鐘。

充電方面，除了蘋果AirPods Pro以外四款耳機都標配了Type-C接口，AirPods Pro則使用了自家的Lightning充電接口，日常充電體驗五款耳機都表現不錯。並且讓人比較意外的是，這五款耳機全部支持快充和無線充電，這點必須給這五位選手一人發一朵小紅花。在我們看來，無線充電和快充不一定每天都要用，但是要用的時候必須要有，畢竟這兩項配置能夠極大緩解一部分用戶的續航焦慮，也能進一步加強產品的使用體驗。

五款產品的續航表現基本可以從容應對日常通勤和短途差旅使用，在充電盒和耳機都滿電的情況下，一次使用三天左右都沒有什麼問題。並且五款耳機都支持快充和無線充電，日常使用會更便捷。雖然五款產品在續航方面都能滿足大部分人的使用需求，但是結合續航時間和快充能力綜合來看，也能在續航表現方面得出如下排名：

Sony WF-1000XM4＞三星GalaxyBuds2 Pro＞1MORE ComfoBuds Mini≈蘋果AirPods Pro＞Bose Earbuds無線消噪耳塞

6）實際聽音感受

參與本次橫評的五款耳機全都採用了以動圈為主的發聲單元結構，藍牙音頻解碼上面Sony WF-1000XM4支持LDAC超高清編碼，Bose Earbuds無線消噪耳塞支持高通最新的aptX Adaptive協議，其他三款耳機則以支持AAC和SBC為主。當然，耳機的硬件參數僅作為參考，具體聽感表現還是要依靠廠家對於聲音的調教功力。

具體到聽感上面來看，1MORE ComfoBuds Mini整體是一種較為輕薄的聲音風格，結像較遠，聽起來會有一定的空間感。這款耳機的低頻有一定的量感，彈性不錯；中頻上也能有一定的層次感，樂器的細節能夠很好的呈現，人聲清晰；迷你豆的高頻在我看來會稍微遜色一些，好在沒有失掉細節，也沒有聽起來「悶悶」的感覺，整體算是瑕不掩瑜。

三星Galaxy Buds2 Pro搭載了升級版的三星SSC編碼器，該編碼器能夠完整的支持24bit的音頻編碼，這也就讓這款耳機實現了真正的24bit高保真音頻。三星Galaxy Buds2 Pro在聲音表現上是非常鮮活的，擁有著十分明顯的出自於AKG之手的調音風格。這款耳機在擁有不錯的低頻量感的同時，也能保持不錯的彈性，中頻表現也非常紮實，高頻明亮，有著不錯的通透度。在有了AKG調音加持之後，三星的耳機產品在音質方面一直都讓人挑不出什麼毛病，聽過之後你就會喜歡上這種十分鮮活的聲音風格。

Sony WF-1000XM4的三頻表現會更加偏向低頻一些，尤其是低頻的量感和密度會有點多，這樣的調音風格我認為是比較適合聽流行、搖滾、爵士等風格的音樂類型。這款耳機的高頻明亮度會稍微欠缺一些，但是好在聲音並不刺耳，並且音樂當中的細節也能交代清楚。另外有了LDAC和經過Sony 全新優化的【DSEE Extreme】聲音增強引擎的加持下，這款耳機的聽感更為豐富飽滿，無論是聲音的層次感還是細節都能得到進一步提升。Sony WF-1000XM4的聲音表現應該是這五款耳機之中最好的。

蘋果AirPods Pro的三頻均衡度表現不會像Sony WF-1000XM4那樣有一定的取向性。這款耳機還是大家十分熟悉的那種三頻十分均衡的「白開水」般的聲音風格。耳機中頻及人聲部分的聽感較為溫潤，加上彈性還不錯的低頻，無論是聽泛流行樂還是搖滾樂，都還算是比較耐聽。蘋果AirPods Pro沒有Sony WF-1000XM4那樣有特點，但是也沒有缺點，聲音風格較為平淡。

Bose Earbuds無線消噪耳塞的聲音表現十分的「BOSE」。這款耳機十分注重低頻上面的表現，低頻量感是五款耳機中最多的，甚至能感受到一點點轟頭，如果日常喜歡聽一些「動次打次」的音樂的話，Bose Earbuds無線消噪耳塞應該是一個不錯的選擇。這款耳機的人聲表現是一個小亮點，人聲整體表現較好，讓人聽著比較舒服。

總體來看，其中四款耳機的聲音素質都表現不錯，整體都比較耐聽。這五款耳機每一款都有自己的聲音特點。對比之後，我會更喜歡Sony WF-1000XM4和三星Galaxy Buds2 Pro，兩款耳機的聲音表現都非常對我的胃口。 1MORE ComfoBuds Mini和蘋果AirPods Pro同樣也有著不俗的聲音表現，但是相比於前面兩款來看，還是會略顯平庸。至於Bose Earbuds無線消噪耳塞的話，低頻表現倒是一個小亮點。因此，在實際聽音感受部分我們給出的排名是：

Sony WF-1000XM4＞三星Galaxy Buds2 Pro＞1MORE ComfoBuds Mini＞蘋果AirPods Pro＞Bose Earbuds無線消噪耳塞

延伸閱讀：三星Galaxy Buds 2 Pro耳機細節曝光 智慧主動降噪外還有這賣點

+ 8

7）最後&選購建議

五款耳機使用對比下來之後，能給到我們非常明顯的感受就是，現在主流國產真無線耳機在功能、使用體驗以及綜合產品力方面都相較於之前有了非常明顯的進步，在某些方面已經可以和國外大牌的產品掰一掰手腕，甚至在便攜性、佩戴舒適度等方面已經完成了超越。反觀一些國外品牌的產品也確實存在明顯的問題，希望廠家能夠聽從用戶的建議，使產品體驗不斷完善。

綜合以上測試結果以及結合產品售價來看，我們認為1MORE ComfoBuds Mini是本次橫評之中，綜合產品實力最出色的產品。

這款來自於國潮耳機品牌1MORE的產品在佩戴舒適度以及便攜性方面已經完全超越了一眾國外品牌。而且在尺吋大小方面，1MORE ComfoBuds Mini也是本次橫評之中最迷你的真無線降噪耳機，在日常便攜性上面優勢非常明顯。此外這款耳機在降噪效果上也已經超越了蘋果AirPods Pro，並僅次於Sony WF-1000XM4。

1MORE迷你豆這款耳機沒有明顯的短板，是一款水桶機型，但是要知道的是這款耳機的售價僅有Sony 、蘋果、BOSE這樣的國際一線大牌產品的三分之一，如果單論性價比這一點，1MORE ComfoBuds Mini就已經贏了；

三星Galaxy Buds2 Pro注定是一款限少數人的、且有著十分明確目標消費群體的真無線產品。這款耳機只有配合三星手機才能體驗到它的全部魅力，如果用其他品牌手機與之配對的話，便會缺失24bit高保真音頻和360音頻等功能。所以如果你是三星手機用戶，又想買一款真無線耳機的話，三星Galaxy Buds2 Pro一定是一個不會錯的選擇；

Sony WF-1000XM4也是一款綜合實力比較強的產品，只不過這款耳機的佩戴感受過於拉胯，只能通過後期自行更換矽膠耳套來解決，並且考慮到其超過1500元的售價來看，可能追求「信仰」的道路總是曲折的吧；

長久以來，蘋果AirPods Pro在網上一直被稱作是「真無線耳機標杆」，通過實際體驗過後發現，這款耳機的表現確實不錯。並且，蘋果AirPodsPro也不會像Sony WF-1000XM4那樣有著明顯的短板，並且配合iPhone手機使用能夠獲得出色的使用體驗，考慮到近期在電商平台上面這款耳機基本處於「打骨折」的促銷狀態，因此我們認為蘋果AirPods Pro是蘋果生態用戶的最佳選擇；

Bose Earbuds無線消噪耳塞在我們看來是一款比較「偏科」的產品，出色的降噪表現是這款耳機最明顯的優勢，而並不討人喜歡的聲音風格和碩大的身軀又是這位「偏科生」最明顯的短板。但恰巧你正好想找一款擁有出色降噪能力的真無線耳機的話，我認為Bose Earbuds無線消噪耳塞還是十分具有競爭力的。

好了！以上就是本次五款真無線耳機橫評的全部內容了，希望本篇文章之中的觀點能對你的選購起到一定的幫助。

最後是我們給出的綜合推薦度排名如下：

綜合推薦度排名（售價為人民幣）（中關村在線授權使用）

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】