iOS 16又出事　部份iPhone 14無法識別SIM卡　Apple建議這樣做

每年iOS系統的更新都會有不少bug存在，今年的惡性bug卻有不少。



目前蘋果已經承認了另一個影響iPhone 14系列用戶的iOS 16 Bug，用戶會遇到「SIM卡無效」的彈出消息，讓iPhone直接卡死。

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消息稱蘋果目前正在調查該問題，但已經確定這不是硬件問題。「罪魁禍首」很可能是iOS 16。蘋果建議用戶在遇到彈出窗口後等待幾分鐘，如果彈出窗口沒有消失，不要試圖恢復設備，而是去蘋果零售店或授權服務中心尋求技術幫助。

需要說明的是，這並不是蘋果第一次承認iPhone 14系列存在bug。發布後，這款新品出現了大量包括設備激活、相機震動等軟件問題。

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