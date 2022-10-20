認真跌落測試　結果：iPhone 14 Plus比iPhone 14 Pro Max更耐摔

iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro Max尺寸相同，均為6.7英寸，那麼兩款手機誰更抗摔呢？



保險公司Allstate對這兩款產品進行了跌落測試，測試設備為Dropbot，保證拍出認為因素干擾，最終得到的結果是：iPhone 14 Plus更耐摔。

iPhone 14耐摔測試，結果是iPhone 14 Plus勝出。

+ 25

此次測試高度為6英寸，約1.8米。測試分為三部分，分別為屏幕朝下跌落地面、屏幕朝上跌落地面、側面朝下跌落階梯。測試機型均不佩戴任何保護設備。

在屏幕朝下跌落測試中，iPhone 14 Plus的屏幕下側碎裂，邊緣有玻璃掉落；iPhone 14 Pro Max則出現了明顯的靶心裂縫，邊緣碎裂更加嚴重；

在屏幕朝上跌落測試中，iPhone 14 Plus背面玻璃出現碎裂；iPhone 14 Pro Max則出現了非常嚴重的損壞，甚至影響到攝像模組。

在側面朝下跌落測試中，iPhone 14 Plus僅金屬邊框出現形變；iPhone 14 Pro Max不僅金屬邊框形變，而且背面玻璃損壞，並且影響到攝像模組。

不過，無論哪種測試，兩款產品依舊可以使用。

延伸閱讀：教你輕鬆消除「iCloud空間用盡」煩人提示 關閉這些設定幫你慳位

+ 12

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】