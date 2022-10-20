OnePlus Ace Pro《原神》限定版將發售 會為遊戲作出硬件調整？
撰文：Mobile Magazine
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採用 Snapdragon 8+ 平台、售價低至 3,499 人民幣（約港幣 $3,800）起的 OnePlus 國行平價旗艦手機 Ace Pro，較早前宣佈將於下週一（10 月 24 日）推出《原神》限定版手機，並預計會針對遊戲體驗，在硬件調配上作進一步加強。
據早前廠方公佈的前導宣傳文件，OnePlus x 《原神》連動作品 Ace Pro 限量版手機，將於下週一（10 月 24 日）晚上 7 時，以線上發佈會方式推出。
OnePlus Ace Pro將推出《原神》限定版
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從宣傳圖片可看到，這次《原神》限定版手機將以遊戲中人氣角色「胡桃」為設計主題；考慮到上次廠方在 OnePlus 9RT《原神》「砂糖」別注版手機，大量加入角色元素至獨有包裝盒、手機配件以至豐富精品內容，預計這次「胡桃」版本將同樣比照辦理。
另外早前 OnePlus 國內發佈會曾提及，廠方籌劃代號「煉金」的獨家遊戲體驗加強計劃，估計這次推出的 OnePlus Ace Pro《原神》限定版，亦可以加入相關硬件調整。據廠方公佈資訊，原版 Ace Pro 以 810p 解像度執行《原神》一小時，能保持高達 59.3fps 的平均幀率；考慮到裝置本身採用現時效能頂級的 Snapdragon 8+ 晶片組，其可能進一步在操作流暢度上作出加強。
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