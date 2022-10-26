Apple推送iOS 16.1　第三方應用可以登島　鎖屏下可看到外賣進度

10月25日，蘋果向iPhone用戶推送了iOS16.1，該版本最大的升級就是，第三方應用終於可以適配動態島了。



蘋果也在App Store的首頁推薦了支援實時活動的應用，首批適配應用多達20餘款，有幾款應用的用戶量還是比較大的。

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這其中就包括高德地圖、盒馬、喜馬拉雅、QQ音樂、網易雲音樂等。當然，「實時活動」不僅僅是動態島，即使是非iPhone 14 Pro系列，仍然可以在鎖屏的時候看到相關動態消息。比如你在盒馬下單，在鎖屏界面也能看到訂單配送進度。

除了適配實時活動外，此次更新也帶來了iCloud共享照片圖庫功能，方便與家、朋友更便捷的分享照片。另外，此次更新還修復了系統漏洞，並且iPhone 12用戶還發現，電量框內的數字變大了，更容易看清楚。

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