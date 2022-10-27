Apple Watch發出高心率警示　助美國12歲女童及早發現罕見癌症

Apple Watch除了基本的資訊功能外，也具備血氧、心率偵測等健康功能，後續還新增車禍偵測、體溫感測等功能。



這些功能除了能夠在平時掌握健康狀況外，更能夠救人一命！美國一名12歲女童，便是因為Apple Watch的心率通知而意外發現身上的特殊疾病。

Apple Watch響不停，12歲女童意外發現罹癌。

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Apple Watch發出高心率警示 檢查後發現特殊腫瘤

據《HOUR Detroit Magazine》報導，美國紐約法拉盛的一名的一名12歲女童Imani Miles身上配載的Apple Watch因為她異常高的心率而不斷發出嗶嗶聲，母親Jessica Kitchen察覺有異，因此帶著女兒前往醫院，檢查後發現是闌尾炎，立即進行手術將其切除。

不過在Imani的闌尾被切除後，醫生又發現她的闌尾出現特殊的神經內分泌腫瘤，這種類型的腫瘤在兒童身上相當少見，在Imani身上被發現時，癌細胞已經開始擴散到其他部位，需要再進行手術將其去除，所幸術後Imani恢復良好。

多虧手錶發現病情！穿戴式科技改變人類生活

「如果沒有那支手錶，情況可能會更糟。」母親Kitchen表示，她非常感謝Apple Watch及早提醒她Imani的身體狀況。在術後Imani也仍然持續配載Apple Watch，並且和母親以親身經驗與他人分享「穿載式科技」的好處。

除了這名12歲女童的故事外，《9TO5Mac》中也提到其他因為Apple Watch偵測功能受惠的案例，像是曾有一名34歲的女性透過Apple Watch的靜息心率變化發現自己懷孕；Apple Watch也在一名70歲男子暈倒時進行緊急呼叫。Apple官方更發布一段影片，整理了許多人的相關使用經歷，讓大家能夠看見這些Apple Watch為生活帶來改變的故事。

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