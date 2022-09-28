蘋果新款Apple Watch也出事？　部分用戶指麥克風竟然「罷工」了

自從蘋果新品發布以來，可以說是頻上熱搜，各產品線似乎出現了種類不同、但都讓人頭大的BUG，從早期「動態島」變成「黑洞島」，複製也出現多種問題。



日前Apple Watch Series 8和Apple Watch Ultra兩款新品也出現了「翻車」的現在，有了讓人哭笑不得的BUG。

Apple Watch Series 8和Apple Watch Ultra兩款Apple手錶出現bug，導致無法正常使用。

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根據用戶在MacRumors論壇和蘋果支持社區論壇上反饋，越來越多的用戶Apple Watch Series 8/Ultra上的麥克風，在某些不確定的時間後會變得持續無響應，這直接導致依賴麥克風的應用程序出現錯誤並停止工作，包括「噪音」檢測應用程序出現以下錯誤通知、使包括Siri/聽寫和洗手檢測在內的系統功能無法工作等問題。

同樣，有用戶指出重啟Apple Watch之後麥克風會恢復正常工作，但在一段時間的使用後可能會再次「罷工」，屆時用戶只能再次重啟。雖然麻煩了點，但也能表明此次問題應該不是硬件上的缺陷，更多可能是軟件上的Bug，後續應該會通過系統升級進行修復。

不少用戶願意搶首發一方面是想以最快的速度體驗到新款，一方面也有不少人覺得首發的質量會更好，但從目前的消息來看，蘋果首發新機問題每次還是不少的，不過相較來說，蘋果的修復速度也是一向可以，加上其強大的生態，使用起來還是非常省心的。

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