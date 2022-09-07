華為MatePad Pro與iPad Air 2022怎麼選　生產力和娛樂享受的抉擇

在華為秋季新品發布會中，除了華為Mate 50系列手機，華為還發布了一款平板電腦Mate Pad Pro 12.6英寸版，起售價為4699元（人民幣），性價比非常的高。



預算5000元，華為平板與iPad Air該選誰呢？看完這篇相信你自有答案。

華為MatePad Pro VS iPad Air 2022，選購時要注意哪些？

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屏幕：華為更大，素質也更強

首先在最為重要的屏幕方面，MatePad Pro的屏幕為12.6英寸，iPad Air為10.9英寸，屏幕更大，並且華為MatePad Pro的屏幕素質更強，它的屏幕分辨率高達2560x1600，擁有240PPI高像素密度、1,000,000：1高對比度、10.7億色顯示和P3廣色域。

MatePad Pro整體顯示素質要比iPad Air的Liquid視網膜顯示屏要好。追求屏幕性能的朋友，更推薦華為Mate Pad Pro12.6。

處理器：有遊戲需求更推薦iPad

iPad Air採用了蘋果M1處理器，華為MatePad Pro則是麒麟9000E。從性能表現上來看，iPad紙面實力強，但麒麟9000E也完全夠用，如果沒有重度遊戲需求的話，兩款產品性能方面在2022年來說都是非常合格的。

當然有遊戲需求的朋友還是更推薦iPad Air。

辦公：PC應用引擎無可代替

相信大家選擇大屏平板電腦，更多的需求是生產力。如果經常使用Pad辦公，那我認為華為MatePad Pro是更好的選擇。華為全新的PC應用引擎功能，可以為平板電腦帶來電腦級別的辦公體驗，該功能所帶來的便捷性是其他產品無可替代的。

此外它還提供了多種多樣的小功能以及豐富的軟件生態，無論什麼工作MatePad Pro都能輕鬆勝任。HUAWEI M-Pencil以及藍牙鍵盤，出差再也不用帶電腦。

iPadOS VS HarmonyOS 3

最後，iPadOS和HarmonyOS 3都是相當出色的操作系統，首先要考慮的一點你是，如果已經購買了很多的蘋果設備，還是更推薦iPad，因為只有蘋果自己的產品，互聯性能才能得到很好的保障。

HarmonyOS 3則是華為自研的操作系統，針對平板電腦也有着諸多優化，此前提到的PC應用引擎功能就是其中之一。此外HarmonyOS 3是最近進行的大版本更新，在系統流暢度方面進行了大幅升級，除此之外還引入了大文件夾、升級了萬能卡片，以及優化了萬物互聯能力，同樣是非常不錯的選擇。

總體來看，華為MatePad Pro與iPad Air 2022在5000價格段都是非常不錯的設備，如果平時用平板電腦辦公更多一些，還是更推薦華為MatePad Pro，iPad更適合有蘋果全家桶，或是主要玩遊戲的用戶購買。

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