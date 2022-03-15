iPad Air 5跑分曝光　M1晶片加持下　性能竟與iPad Pro基本相同

據外媒macrumors報道，新款iPad Air的基準測試結果顯示，蘋果沒有降低M1晶片的頻率，而人為地限制設備的性能。



根據Geekbench 5的結果，第五代iPad Air中的M1晶片具有與iPad Pro相同的3.2GHz工作頻率。因此，M1 iPad Air的性能幾乎與M1 iPad Pro相同。

（Geekbench）

具體來說，M1 iPad Air的平均單核和多核得分分別約為1,700和7,200。這些分數證實，M1 iPad Air的性能與M1 iPad Pro相當，同時比採用A14 Bionic晶片的第四代iPad Air快約60%至70%。

M1晶片於2020年11月首次在MacBook Air，13英寸MacBook Pro和Mac mini中推出，具有8核CPU，8核GPU和16核神經引擎。該晶片為新的iPad Air提供了8GB的統一記憶體。

值得注意的是，第六代iPad mini的A15 Bionic晶片已降至2.9GHz，而iPhone 13和iPhone 13 Pro Max等其他設備的A15則為3.2GHz。降頻晶片導致iPad mini比iPhone 13型號慢約2%至8%。

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