Samsung Galaxy Watch 5｜全面監測運動與健康狀態　更智能更方便

隨著健康生活逐漸成為大家的共識，前往身邊健身房運動鍛鍊成了不少人工作結束、午休閒暇時間的選擇。在運動與健身時，不同人更有著不同的目標以及不同的運動偏好，因此一款能夠全方位監測運動狀態與健康情況的智能手錶成為必須。



Samsung Galaxy Watch 5系列就因其所搭載的豐富實用功能，成為不少人鍛鍊時的「腕上健身教練」。

▼▼▼一文認識Samsung Galaxy Watch 5▼▼▼

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身體指數分析全面了解健康情況

在運動健身前，我們需要對自身的身體狀態進行檢查，才能「有的放矢」。在這方面，Samsung Galaxy Watch 5系列的Samsung BioActive身體活力傳感器能監測體脂率、骨骼肌重量等身體數據，在開始鍛鍊前提供數據參照。例如，有些人更關注減重與減脂，那麼就需要關注自身的體脂率變化，並在鍛鍊時偏重於有氧運動；有些人需要藉助健身變得更加強壯，那麼就需要偏重力量訓練，以實現骨骼肌的提升。

多項追蹤功能運動數據實時呈現

在運動時，Samsung Galaxy Watch 5系列內置了90多種鍛鍊類型，覆蓋了從室內健身到戶外運動的多種運動場景：不論是日常的騎行與健跑，還是在健身房使用各種器械，亦或是跟隨著影片在家中進行瑜伽與健身操，Samsung Galaxy Watch 5系列都能進行實時追蹤，實時顯示運動時長、心率、步數、卡路里等數據。而針對跑步與騎行，Samsung Galaxy Watch 5系列還支持高級間歇訓練功能，支持預先設置跑步和騎行間歇訓練的時間、距離和組數，將高強度訓練與低強度訓練結合，實現鍛鍊效果提升。

恢復情況監測重視日常飲食攝入

不論是運動結束後的恢復時間，還是日常的活動與睡眠，都是人們追求健康時容易忽略的部分。例如在結束了一段激烈的運動後，就需要及時補充身體內流失的水分，這樣才能最大化運動效果。因此Samsung Galaxy Watch 5系列支持檢測訓練結束後一段時間內的心率恢復情況，並可通過監測汗液流失情況提供科學的補水建議。

此外，我們還可以根據自身的實際情況，為骨骼肌、體脂率等身體成分數據設定健康目標，以督促自己達成每日運動計劃，並在飲食方面進行重視。針對睡眠，Samsung Galaxy Watch 5系列可記錄睡眠階段變化，檢測打鼾情況和血氧水平，並通過高級睡眠指導功能養成良好的睡眠習慣，提升睡眠質量。

豐富應用支持更智能的日常體驗

除了多元的運動健身追蹤功能外，Samsung Galaxy Watch 5系列還帶來廣闊的應用程序支持，並擁有豐富實用的各類功能，可在日常提供更多便利：咕咚、QQ、QQ音樂、喜馬拉雅、支付寶、百度地圖、Outlook等應用能從日常生活、工作的各個方面，帶來不一樣的智能穿戴體驗；用戶還可通過NFC Samsung智能卡功能，使用「Samsung智能卡」應用添加交通卡，可在京津冀互聯互通卡、上海公共交通卡、嶺南通三種交通聯合卡中按需選擇，成功添加後便捷地乘坐公交、地鐵等交通工具；還可複製門禁卡使用，出行更加簡潔方便。

不論是開始運動前，還是鍛鍊結束後，Samsung Galaxy Watch 5系列都能以其獨具特的功能，滿足用戶在不同方面的健康需要。而便捷的出行功能，更使得手錶在日常帶來貼心的體驗。

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