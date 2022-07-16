華為WATCH FIT 2評測｜Z世代的專屬時尚單品　多元體驗彰顯個性

7月4日，華為舉辦了nova 10 系列及全場景新品夏季發布會，而大家期待已久的華為WATCH FIT 2在此次發布會上也如約面世。一直以來，華為WATCH FIT系列憑藉著輕盈時尚的外觀和優秀的性能廣受用戶好評，那麼作為重磅迭代的FIT 2究竟能帶給我們怎樣的驚喜呢？讓我們往下看。



「Z世代」是目前世界上人口數量最多的一代人，而隨著「Z世代」步入社會，這個世代的青年所造成的影響力也在不斷擴大。作為在社交媒體裡成長的一代，規模已達2.6億的Z世代在2020年就已經佔據30%的時尚消費份額。

在中國，隨著「Z世代」人群的比重逐年增加，該群體的消費力更是不斷提升，逐漸成為我國消費市場的中堅力量。 「I am what I wear」，他們用外在穿搭展示內心自我，展現著強大的民族自信與獨屬於他們的文化認同。華為希望能夠帶給「Z世代」的年輕人們一款既「張揚個性」更「彰顯情懷」的手錶，於是，華為WATCH FIT 2由此孕育而生。

1）新潮外觀，多元風采

+ 3

2020年，華為推出旗下首款方形形態的輕智能運動手錶——華為WATCH FIT活力款，它憑藉著獨特的方形表體設計與輕盈時尚的外觀成功樹立了時尚潮流輕智能表的品類新形象；而在2021年，全新的華為WATCH FIT new更是集輕盈時尚設計和專業健身指導功能於一身，讓用戶對FIT系列愈加期待還能有著怎樣的level up！

經過全新打磨的華為WATCH FIT 2在延續FIT系列年輕潮流基因的基礎上，在外觀設計方面進行了多項升級。在款式方面，華為一直秉承著全場景的設計理念，這一次提供了3個款式共7種配色供用戶選擇：

活力款延續了前代外觀設計，提供了櫻語粉、海島藍、幻夜黑三種配色；時尚款是我這次上手評測的款式，皮錶帶搭配星雲灰、月光白兩種配色，這樣的配色不僅更顯質感，而且不管是出席商務正式場合，還是在日常休閒生活中，都更加「百搭」。值得一提的是，華為更是帶來了全新的雅緻款，金屬材質配上鎏光金、冰霜銀兩種配色，更是讓它從色調到質感都迎來了全面的升級。

錶帶的拆卸和更換也是一個技術活，對於一般手錶來說，拆卸錶帶可能需要藉助工具，甚至需要專門到錶店進行拆卸更換。為了更好地適應不同場合的佩戴需求，華為WATCH FIT 2採用了創新的按壓式錶帶快拆技術+獨特的Link設計，讓你無需任何工具，輕輕一按即可快速拆卸，徒手便能自行更換錶帶，讓你隨時都能根據場合與搭配隨心更換。

華為WATCH FIT 2配備一塊1.74英寸的AMOLED高清全面屏，不僅讓它的顯示面積較上一代增大了18.6%，屏佔比更是高達72.2%，讓我彷佛回到了從直板機換為使用華為Mate Xs2那一刻的大屏跨越體驗；而336 PPI配合336*480的分辨率，也讓它帶給我的屏幕體驗更加極致。

屏幕的升級代表著華為對用戶使用痛點的洞察和解決。全新的Launcher棋盤設計，既能讓功能直達變得更便捷，也讓全象限得以自由移動縮放，帶來了全新的靈動交互體驗。而豐富的主題錶盤：點擊屏幕自由配色的靈動百變錶盤、專屬AOD常亮錶盤和自定義錶盤系列，既滿足了年輕用戶不同的風格，又能彰顯每個用戶獨有的自我個性。

2）新潮運動，全能社交

「Z世代」的年輕人們樂於社交，愛美、愛記錄、愛分享；他們注重自我形像管理，愛運動、愛顏值；他們也善於塑造自我，對穿戴配飾的選擇有著自己的價值主張和審美主義，既要滿足實用主義，更要實現對生活態度的表達。所以，華為為WATCH FIT 2進行了一系列顏值升級，打通了社交的第一步「入眼門檻」，而第二步門檻則是新潮的運動。

華為WATCH FIT 2支持飛盤、橄欖球、滑板、跳繩等97多種運動模式，包括健身類、舞蹈類、球類、水上項目、冰雪項目、極限運動，既囊括了當下主流且常見的運動，更專門設計了近些年來興起的新潮運動，讓華為WATCH FIT 2成為年輕人的運動社交好幫手，讓你無論是在泳池裡暢遊，還是在球場揮灑汗水，它都能陪你盡情享受運動的樂趣，結交到摯友。

作為公司最年輕的「打工人」與「Z世代」的一員，運動就是我平時舒緩壓力的好方法之一，但是如果遇上雨季或冬季，就不太適合在戶外進行運動了。而恰好豐富有趣的腕上健身動畫，就是華為WATCH FIT 2的優勢功能。

針對7種常用的運動模式，華為WATCH FIT 2都提供了有聲健身動畫功能，將有聲音的熱身、拉伸健身動畫融入健身全流程中（它能夠根據實際情況提醒我，比如：收緊腹部、提速、適當休息一會等），使它可適用於辦公室和居家等多種場景，讓它就好像一位腕上私教，通過有聲動畫指導和專業數據分析進行科學運動，讓我隨時隨地都能輕鬆開練。

對於運動人群來說，訓練質量比訓練頻率及強度都更重要。華為WATCH FIT 2基於配速、心率、跑步距離等監測指標，可智能評估跑力指數和訓練壓力，以及階段訓練負荷、恢復程度、恢復心率等，從而為用戶提供專業的訓練建議，讓你能合理安排訓練強度及時間，提高訓練質量。

更貼心的是，華為WATCH FIT 2新增了久坐提醒有聲動畫功能，它可以自動檢測用戶坐立時長，如果用戶保持坐姿不動超過1小時，手錶就會提醒用戶進行久坐身體喚醒的指引。用戶可以跟著手錶裡的久坐提醒有聲動畫進行調節，通過勞逸結合，消除久坐危害，對於辦公人群和學生群體來說，都是非常實用的功能，讓我們可以在短暫地調節後，更好地再次投入到工作或學習中。

3）新意交互，多元體驗

當然，擁有全品類產品的開發經驗的華為，還對WATCH FIT 2進行了一系列「新意」升級，更是通過「手機思維」對華為WATCH FIT 2進行打磨，讓它在打破我們的使用場景邊界的基礎上，使得帶給我們的體驗也得到了全面升級，它不僅帶給了我們更便捷的使用體驗，更是有著其他貼心的功能體驗等我們解鎖。

華為WATCH FIT 2與上一代相比加入了揚聲器，讓你不管是居家整理家務，還是在運動，手機來電信息都可及時推送到手錶，讓你無需拿出手機，即可通過手錶藍牙一鍵接聽、掛斷來電；另外，它的小身材裡蘊含著大能量，它可以在典型使用場景10天，重度使用場景下仍可使用7天，且搭載的快充技術更是做到了「充電5分鐘，使用一整天」，讓你時刻在線，不錯過任何重要信息。

伴隨著當代年輕人的生活方式越來越多樣化，智能手錶的使用場景也進一步延伸，華為WATCH FIT 2的智慧功能也進一步拓展。華為WATCH FIT 2搭載全新HarmonyOS 2.1系統，讓它能夠依托日益豐富的應用生態以及HarmonyOS分佈式體驗，為用戶帶來更加智能化、人性化的便捷體驗。

華為WATCH FIT 2還採用了負一屏設計，讓它在保持和Harmony家族產品統一的設計佈局的基礎上，讓用戶在手錶上就可以體驗到和手機上類似的交互體驗；新增的負一屏語音球功能，更是可以一點即可語音輸入指令，方便且快捷；另外，它還支持更多第三方App下載，涵蓋我們日常生活的更多使用場景，讓生活變得更智能。

值得一提的是，它還有特別多的貼心功能等我們解鎖。雖然它已經具備了5ATM的防水性能，但是華為還特別為它設計了「排水功能」，當我們點擊後，它就能自動往一定方向進行排水，讓我們「無後顧之憂」。

4）「心」健康，全面呵護

華為WATCH FIT 2不只是簡單羅列用戶身體的健康數據，而是通過對產品的技術升級，用精準而豐富的身體健康數據和健康管理功能，引領用戶建立主動健康的生活新方式。

華為WATCH FIT 2採用了最新的 HUAWEI TruSeen5.0™心率監測技術，依託於TruSeen5.0™強大的抗干擾和降噪設計，使它的信號損失率降低，讓心率監測準確性全面提升，尤其是在運動場景下，它能夠智能監測心率變化曲線，當我們的靜態心率過高或過低時，它就會自動發出提醒，讓我們的健康從「心」開始。

在都市快節奏的工作生活當中，很多年輕人壓力越來越大，許多人常常忽略了自己身體健康的小細節和情緒健康。華為WATCH FIT 2除了對心率、血氧提供智能監測外，還支持睡眠、呼吸健康、壓力、女性生理週期監測等全方位健康管理，助你隨時掌握身體變化。

更貼心的是，我們可以搭配手機上的華為運動健康 App，通過同步運動和健康監測數據，既能夠讓你隨時關注你的身心健康，還可以將佩戴華為WATCH FIT 2的家人添加其上，讓我們可以更好地關心家人有沒有吃好、睡好，為全家的健康生活保駕護航！

總結

「Z世代」的年輕人拒絕被潮流定義，他們個性鮮明，有著與眾不同的生活習性、生活方式與行為選擇，所以「Z世代」群體的價值取向與行為選擇更是將會對世界的社會經濟發展產生不可估量的影響。而華為正是深諳這一點，華為WATCH FIT 2這款產品從內而外都像是專門為他們而設計一般，迸發著華為的「張力」與年輕人的「活力」。

在設計上，華為WATCH FIT 2既能夠帶給我們更加舒適的佩戴體驗，同時足夠新潮的外觀也讓「Z世代」的我們可以彰顯獨有的個性；在運動方面，更全面的運動功能與貼心的運動體驗，使得它不僅可以成為我們的社交好幫手，還可作為我們的專業教練；在交互體驗和健康方面，它同樣足夠優秀，在貼心與便捷的基礎上，更是引領了主動健康生活新方式，確實滿足了「Z世代」的年輕人對一款手錶的所有需求！

延伸閱讀：買華為手環還是手錶好？ 一文看清各價位智能穿戴產品特點

+ 18

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】