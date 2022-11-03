小米12S Ultra有概念機　外接Leica M鏡頭　網民：手機還是相機？

11月2日，小米公布了一款非常特殊的智能手機——小米12S Ultra概念機。這款智能手機在小米12S Ultra的基礎上進行了「魔改」，可以外接徠卡M鏡頭。你沒看錯，現在的智能手機已經可以外接相機鏡頭了。



小米的做法是，將小米12S Ultra的後置鏡頭模組進行調整，中央放置了一顆1英寸傳感器，然後該傳感器可以直接通過徠卡M鏡頭取景。徠卡M鏡頭也是可以直接擰在小米12S Ultra概念機的後方。

小米12S Ultra概念機絕不馬虎，更有官方宣傳影片。

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小米剛剛發布小米12S Ultra的時候，不少網友發現部分鏡頭遮光罩和鏡頭保護蓋可以扣在圓形的後置鏡頭模組上，如今看來小米可能有意而為之。目前官方並沒有公布小米12S Ultra概念機的價格，不過徠卡M鏡頭可不便宜。

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