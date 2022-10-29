大數據揭秘元宇宙的熱議話題及未來趨勢　虛擬演唱會現正進行中

科技與時俱進，「元宇宙」一詞也早已出現在你我的生活之中，不論是想要戴著VR（Virutal Reality，虛擬實境）眼鏡在虛擬世界裡透過自創角色與他人互動，還是拿起虛擬螢光棒在由全息元宇宙娛樂平台BEATDAY與《DailyView網絡溫度計》聯合出品的「《給》音樂玩家元宇宙演唱會」裡跟著金曲歌后徐佳瑩一起在360度空間裡盡情搖擺，這些事情在現今早已不是夢想！



想要了解更多元宇宙近年熱議話題與未來趨勢嗎？現在就跟著《DailyView網絡溫度計》小編趕快看下去吧！

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＃元宇宙創始者是誰？從什麼時候開始爆紅？

元宇宙最早是在尼爾史蒂芬森（Neal Stephenson）於1992年的科幻小說《潰雪》而來，不僅可以購買土地蓋房屋，用戶還能化身虛擬角色與他人互動，在虛擬世界裡搭乘交通工具移動，在《潰雪》建構出來的世界就宛如我們所居住的地球。

但元宇宙是如何發展起來的呢？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「元宇宙」聲量趨勢，可以發現網絡聲量最高點落在2021年10月29日，當時馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布將Facebook母公司改名為Meta，並推出iOS免費應用程式Polar、群組特效（Group Effects）等程式，讓元宇宙成為炙手可熱的話題，當日網絡聲量也累積7,230筆。

不過在2021年12月24日，Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）卻跳出來反駁元宇宙像是行銷流行語，在受訪時脫口說出「誰會想整天把螢幕綁在臉上」，表達自己對於元宇宙仍沒有信心，掀起正反兩面網友評論，有人認同「除非有什麼革命性的進展」、「AR還可以期待，VR就等看看誰先有突破」，也有人表示「他一定沒看過刀劍神域」、「每個人都可以拿手機看好幾個小時，還會用到置物架，長時間綁在頭上也不是不可能，只要材質做的輕一點，像戴帽子一樣，應該還是大有可為」，網絡聲量也隨著討論來到3,860筆。

＃元宇宙2022年正式燒進台灣

今（2022）年元宇宙熱潮也吹進台灣！5月8日總統蔡英文宣布啟動Meta在亞洲第一座「元宇宙XR Hub Taiwan」，元宇宙沈浸式體驗將滿足民眾娛樂、工作和醫療上需求，網絡聲量累積3,277筆，6月28日台灣知名品牌宏達電（HTC）推出全球首款元宇宙手機「Desire 22 pro」，不僅結合VR智慧眼鏡VIVE Flow使用，還能建立虛擬分身VIVE Avatar，讓你輕鬆管理個人虛擬資產，新穎科技也在當日創下3,172筆網絡聲量。

＃元宇宙未來趨勢如何？

微軟Microsoft、Apple、Facebook、Google等科技巨頭都在搶先佔領元宇宙市場，不論是學校、公司，還是我們的日常生活中，未來都會接觸到元宇宙世界，舉「數位孿生（Digital Twin）」例子來說，數位分身在醫療方面可以減少風險、測試不同疾病診療方式，進而找出最有效的治療方法，工廠則能藉此打造出「虛擬工廠」，透過虛擬實境裝置預防性維修、找出生產線瑕疵。

＃一般民眾該如何加入元宇宙？

除了閱讀網絡上關於元宇宙的資訊，我們還可以如何加入元宇宙呢？受到COVID-19疫情影響，讓我們習慣視訊看診、遠距開會等生活，不僅購買NFT商品、玩虛擬實境遊戲，現在其實只需花費299元台幣就能輕鬆體驗元宇宙演唱會！想了解更多資訊可至BEATDAY官網、社群，購票可至KKTIX官網，現在就跟著小編戴上動物頭套，和徐佳瑩徜徉在虛擬演唱會的世界裡吧！

延伸閱讀：Meta｜Horizon Worlds將解禁成人元宇宙 VR遊戲平台新增18禁標籤

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分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月17日至2022年10月16日。



資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。



研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『元宇宙』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。



*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】