蘋果富士康鄭州園區受疫情影響 iPhone 14系列產量可能要下降30%
撰文：中關村在線
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近日，疫情肆虐，本次受影響最大的當屬為蘋果生產iPhone的富士康鄭州園區，目前當地情況相對穩定，當地也在有序復工復產。
但據海外媒體報道稱，此次疫情反撲或將影響蘋果iPhone 14手機的產能高達30%之多。據第三方機構公布數據顯示，全球90%iPhone由中國生產。
受疫情影響，iPhone 14系列產量要減產？
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正常情況下，富士康的鄭州產業園大概承擔其中80%的iPhone 14系列產品的產能，且iPhone 14 Pro系列的產能有超過85%在鄭州工廠生產。
富士康在中國地區共有44個園區，其中有一半可以用來代工iPhone，其中三分之一可以用來iPhone14系列的生產。
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鄭州富士康工廠一直是蘋果代工廠中的「旗艦」存在。不過，針對疫情可能存在的這種情況，蘋果也是早有打算，已經將部分iPhone 14及iPhone 14 Pro的產能轉移至了印度。
目前，蘋果及富士康正在積極恢復產能，具體情況官方均尚未公布，恢復產能可能還需時日。iPhone 14系列可能會出現短暫供貨問題及漲價的潛在趨勢，大家要多多留意產品報價波動。
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