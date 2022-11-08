網傳小米13有大改動 從曲面變直屏 後置三攝像頭竟然似它
撰文：中關村在線
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小米13手機外觀正式公布，小米13確定採用直屏，並且依然是中置挖孔屏方案，爆料稱小米13依然定位小屏旗艦。
屏幕6.2英寸，三圍152.8 x 71.5 x 8.3mm，採用直屏切方形的邊框很像iPhone 14系列，小米終於改變了設計，從小米12的曲面屏調整為小米13的直屏。
網傳小米13會變成這樣，但網民覺得它長得有點像對手。
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側面中框變化較大，首次採用類似iPhone 14的直角邊或者說立邊設計，上圖為小米13和小米13 Pro。
背部的2.5D玻璃採用了一些圓潤的過渡。小米13和小米13 Pro均是樸實無華的圓角矩形模組，三顆攝像頭和閃光燈在四角次第排列，其中一個攝像頭明顯小了一圈，預計是黑白或者微距鏡頭。
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