小米CEO雷軍曬Xiaomi 12S Ultra影紅月亮 Leica長炮效能有這表現
撰文：Mobile Magazine
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自人類發明照相機後，捕捉珍貴天文時刻向為攝影愛好者熱衷活動；而作攝影手機跟社群網風靡全球今日，每逢各天文現象發生時間，都會成為全球影友追逐熱門話題。
像小米 CEO 雷軍，就在早前於個人實名認證微博上，展示佢透過 Leica 鏡頭攝影旗艦 Xiaomi 12S Ultra，拍攝的「紅月亮」月全食天文照片。
雷軍在微博上，分享了用Xiaomi 12S Ultra實拍紅月亮相片。
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從微博帳號展示多組月亮相片可看到，無論因太陽／地球／月亮成一直線，導致月球被地球陰影屏蔽而顯示出「紅月」現象、不同月食時刻太陽光變化跟月海輪廓，都能忠實在相片重現。不過 Leica 鏡頭暫只能在國行 12S 系列機型找到，港版或要待來年 Xiaomi 13 推出。
以 Leica 鏡頭組作攝影重心，Xiaomi 12S Ultra 配備 1 吋感光元件 IMX989 主鏡頭，光學部份為 8P 八鏡頭架構，對應 OIS 防震跟 Octa-PD 相位對焦，可以輸出達 3.2 μm 四合一大像素；主鏡外裝置又配備 4,800 萬像 5x 焦距 OIS 潛望長焦鏡頭、跟 4,800 萬像等效 13mm 超廣角鏡頭，其中長焦鏡能輸出 120x 數碼變焦，亦是這次雷軍捕捉紅月影像的主力。
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