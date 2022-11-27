摺疊屏手機存在的3大問題　娛樂體驗未如理想　到底抵唔抵買？

對於有摺疊屏手機的人來說，摺疊屏沒有使用體驗幾乎是不爭的事實。但對於想要買摺疊屏手機的人來說，蠢蠢欲動的小火苗卻很難被掐滅。



廠商為了推廣，彼此之間僅在具體參數上互相傷害，但默契地對摺疊屏手機大放溢美之詞。另一方面，屏幕摺疊的體驗，大屏幕看影片的體驗，又必須上手才能了解。

一旦上手，你大概率會產生一種「被騙了」的感受。原因很簡單，摺疊屏的槽點可太多了。

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1）高頻用到的竟然是外屏

拿到摺疊屏之後，你可能會頻繁開合，但新鮮勁一過，事情開始不對勁了。想想我們在生活中拿起手機都是在做什麼，大概分為三類：

-做些什麼：刷朋友圈、刷微博、刷短影片、閱讀，通常需要一些時間

-做點什麼：掃碼、付款、處理即時消息，處理得越快越好

-什麼也不做：下意識解鎖手機，隨便打開幾個APP，然後關掉手機

對於「做點什麼」和「什麼也不做」的情況，很明顯通過一塊外屏就能應對。內屏也可以用，但沒必要。特別是掃碼、付款這樣的事情，打開摺疊屏很明顯多此一舉，除非你想在排隊掃碼的時候告訴所有人，你用的是7000元的摺疊屏，周圍人的反應很可能是「麻煩讓一讓」。如果你刷手機只是下意識行為，也就是「什麼也不做」的情況，事情就更詭異了。你本來就不知道點亮手機該做甚麼，為什麼還要再把屏幕展開呢？

所以，在你的生活中，一塊摺疊屏手機，主要是作為一個直屏手機在使用。注意，這是一款「雙層」直屏手機。

2）內屏適配太勸退

那麼「做些什麼」的情況下，摺疊大屏總能大展身手了吧。想多了！

分屏刷B站、刷朋友圈，是廠商們炫技的重點，但產品經理和工程師們有幾個真的在日常生活中使用的？值得懷疑。一邊看內容，一邊看評論，聽起來很舒服，但只要你把評論這側一關，另一側屏幕的內容就重新刷新了。我微博刷了10分鐘，把舊內容重看一遍才能回到最新位置。其他APP總不會這樣吧，不知道，畢竟適配的APP也不多。大家不經常打開的辦公軟件，適配應該好一些。

當然，如果你覺得是我矯情，那可以試試iPad，我先感受一下什麼叫分屏體驗。看影片屏幕是夠大了，但大黑邊也更大了，有的摺疊屏展開後刷B站，影片畫幅跟外屏比難分伯仲，一眼看過去全是黑邊。

刷短影片總該真爽了吧，影片確實更大了，但你原來單手就能切換影片，現在得兩手操作。廠商平時談手感，談握持舒適度，這時候全部拋之腦後了，我還是換回外屏得了。玩遊戲更慘，MOBA遊戲視野直接縮短，吃雞遊戲的多指操作基本不可能，還有的畫面被拉伸，就當玩個新遊戲了。

對了，摺疊屏散熱本就不如普通手機，大屏發熱只會更嚴重。你要想戒遊戲，摺疊屏還真是個好選擇。

3）摺疊屏不是消費級產品

摺疊屏誕生是徹底自上而下的，典型地「創造需求，滿足需求」。移動互聯網的生態都是圍繞小屏的手機來構建的，現在再把它們搬到一個大一半的屏幕上，不僅僅是適配這麼簡單，甚至可能牽連到大家使用手機的方式和習慣的遷移。然而，這個過程已經有了結果，就是平板電腦。

摺疊屏之所以被不遺餘力地推廣，更像是廠商秀肌肉的行為，一場給投資人、渠道夥伴和用戶表演的大秀。作為普通用戶，我們坐好小板凳看著表演就好了。

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