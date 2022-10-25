手機攻略｜換機資料轉移常見問題Q＆A　換新機如何保障個人私隱？

智能手機身為消費性電子產品，總會有老化、損壞的一天，當消費者選擇購入新手機，接著想要開始轉移資料時，卻會由於不熟悉操作流程，以及不了解平台的相關限制，進而對「換機」產生了恐懼感，例如擔心資料轉移失敗或重要數據遺失，甚至於發現轉換過程其實不如想像中如此順利等等。



面對消費者於換機前普遍都會有的焦慮感，最佳排解方式莫過於早先一步做好心理準備。因此，在進入實際的換機操作步驟之前，不妨先閱讀我們特地列出的常見問題 Q&A，充實好足夠的先備知識後再行出發！

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問題一：同平台轉移手機資料有哪些注意事項？

目前智能手機領域主要的作業系統，分為蘋果為 iPhone 所開發的 iOS，以及 Google 所主導的 Android。一般而言，消費者換機時所涉及的情境，不是 iOS 與 Android 之間的跨平台互相轉換，就是 iOS 轉 iOS 或 Android 轉 Android 的同平台資料轉移，而這兩種狀況各自要面對的問題，其實有一點不太相同。首先我們就從較單純的「同平台自動化換機」進行討論。

在 iOS 轉 iOS 的情況下，原則上只要消費者操作得當，通常都能夠自動化完整轉移舊手機中的資料至新手機，而且過程中幾乎不會產生任何風險，不過仍有兩大重點需要特別注意。

第一，當操作兩台 iPhone 進行換機作業時，iOS 版本較低的裝置，雖然可以轉換至 iOS 版本較高的手機，但反過來則不行。舉例來說，安裝了 iOS 15的舊 iPhone 13，可以將資料轉移至安裝了 iOS 16的新 iPhone 14，但安裝了 iOS 16的新 iPhone 14，無法把資料搬回運行 iOS 15的舊 iPhone 13，除非後者事先進行版本升級。

第二，iPhone 對 iPhone 之間的換機，通常都是全機資料完整轉移，所以一定要注意新機的可用容量是否足夠。假設舊 iPhone 為1TB款式，而且已經使用了512GB的儲存空間，那麼新 iPhone 就至少得擁有512GB以上的儲存容量，假如選擇轉移資料至128GB或256GB款式的新手機，那麼換機時就會產生問題。

至於在 Android 同平台資料自動轉移方面，經過近幾年的發展，除了同廠牌手機透過專屬應用程式進行換機後，已經可以轉移絕大部分的資料外，跨廠牌裝置只要系統版本在 Android 8.0以上，其資料搬遷過程也比起過往更簡單，成果亦是更全面、更完整。

雖然 Android 同平台自動化換機還是不若 iOS 一樣無痛，而且可能還是會遇到 App 版本相容性上的問題，但比起 iPhone 卻更有彈性，例如允許使用者選擇想轉移的資料內容，藉此避免新機容量不足而搬遷失敗的問題，這也稱得上是 Android 的獨特優勢。

問題二：舊手機轉移資料前應該要先做什麼？

很多人拿到新手機之後，就是二話不說準備大動干戈，在幾乎沒有額外準備的情況下，立刻開始操作換機，想要自動化搬遷所有資料。事實上，在準備移動舊手機的數據之前，有些事情其實可以先一步處理，讓自動轉移的過程變得更順利，並且減少資料遺失甚至無法救援的風險。

無論進行跨平台或同平台的換機，筆者建議使用者應該要將手機中的照片、影片，額外進行一次備份，例如上傳至 iCloud 與 Google 相簿「以外」的雲端空間，或者直接經由 USB 傳輸方式，將檔案複製一份並保存於電腦之中。

畢竟照片、影片等媒體文件，通常都是手機上佔用容量的最大宗，亦是消費者最捨不得刪除、最經不起遺失的檔案。若能在換機流程之外，再擁有一組冗餘備份，那麼即便轉移過程發生差錯，導致舊手機資料遭刪除或覆蓋，也不必擔心沒有備援。

其次，筆者建議將資料轉移到新手機之前，事先移除舊手機上長期未使用的 App 與無用資料，也就是如同現實生活中的搬家一樣，為現有的東西進行斷捨離，這樣既可以減少轉移容量並縮短換機的處理時間，也可以避免部分未更新的老舊 App 所造成的相容性問題。

問題三：哪些資料原則上可以「無痛轉移」？

無論跨平台或同平台的自動化換機，我們大致上能夠將手機中的資料，分成「完全無痛轉移」、「僅可部分轉移」與「完全不能轉移」三類。其中，可以做到「完全無痛轉移」的部分，通常都是較為單純、具備統一標準或儲存於雲端的資料。

舉例來說，無論 Android 或 iOS 平台，手機中的聯絡人資料長期以來都是用標準的 vCard 格式進行儲存，因此只要在 iPhone 或 Android 手機上匯入「.vcf」文件，就可以無痛還原聯絡人清單。此外，已經在手機上的聯絡人資料，亦可以從兩家廠商各自的雲端匯出並轉存成.vcf檔，方便使用者任意轉移和備份。

至於在 App 方面，只要是資料完全儲存於雲端的程式，例如Gmail、Facebook、Instagram、Messenger、Telegram，使用者只要重新下載 App 並登入相同帳號，通常即可無痛還原資料。一般而言，這類完全仰賴雲端的 App 於手機中的數量最多，亦是最不會產生換機風險的部分。

問題四：手機中有哪些資料將「完全無法轉移」？

隨著智能手機成為人類日常生活中不可或缺的裝置，我們儲存於手機中資料，也比起過去變得更加個人、更加私密，同時也需要一定程度的隱私權保障。因此，換機過程中「完全無法轉移」的數據，通常都會與「安全性」有著非常大的關聯。

無論 Android 或 iPhone，所有使用者提供的生物辨識資料，包含指紋、Face ID 甚至於密碼，基本上都是儲存於內建的安全晶片，或者系統上特定的加密區域之中，因此當使用者進行自動化換機的流程時，這些敏感資料即會出於安全性限制，無法從舊機轉移至新機。

此外，手機中用於行動支付的信用卡，也是常見的無法移轉項目，這類與裝置硬體進行綁定才允許使用的資料，同時也包含了金融單位開發的 App，例如網路銀行或證券軟體等等。

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問題五：哪些東西僅能「部分轉移」或要求額外操作？

全自動的換機流程雖然有著方便、快速的優勢，但也具備限制與不夠完美的部分。除了前述的敏感資料無法自動搬遷外，另一種常見只能「部份轉移」的情況，就是個別 App 內的偏好設定。

換句話說，即便 App 本身轉移與安裝成功，但過往所調整好的設定，卻不會在新手機上自動套用，而這部分就牽扯到每個 App 的程式設計問題，無論跨平台或同平台換機都必須視情況處理，無法一概而論。

僅能夠部份轉移最好的例子就是 LINE。目前 LINE 雖然能夠在換機之後，自動於新手機上重新安裝 App，登入並取回好友清單、貼圖、主題等等資料，但還原聊天紀錄於同平台上卻得仰賴 iCloud 或 Google 雲端的事先備份，跨平台轉換更要求額外的操作步驟，且能夠復原的資料有限，因此形成了不小的麻煩。

除了 LINE 之外，還有一個狀況同樣十分複雜的東西，即是許多人熱愛的手機遊戲。根據每個遊戲的不同，有些廠商選擇將資料儲存於雲端，因此玩家只要綁定帳號，即能夠在重新登入後取回資料跟進度；有些遊戲則是透過「引繼碼」的方式進行轉移，但若忘記抄寫或已經刪除 App 則資料將直接消失；至於有些手遊則根本不允許玩家搬遷資料到新手機，換機後只能從頭來過。

問題六：換機作業完成之後還可以做些什麼？

考量到現代人手機中資料的重要性，不只換機前、換機中須保持謹慎，轉移後無論在新舊手機上，也都還有一些額外事項可以注意。

對於新手機，第一要務當然是確認轉移過來的資料是否齊全，例如聯絡人、簡訊、照片、影片、音樂跟 App 等等，若有零星缺漏可以手動個別處理，但若是大量遺失，則應該回頭檢視在移轉過程當中，是否有問題產生或操作錯誤的地方，例如忘記打勾特定選項或不小心還原到了錯誤的備份等等。

緊接著，筆者建議可以打開應用程式商店，更新所有轉移到新手機上的 App，讓它們能夠對應全新的裝置與系統版本，避免未來使用時出現相容性問題，接著再登入個別 App 的帳號、重新加回行動支付的信用卡資訊、啟用生物辨識功能，完成整個換機流程的最後一哩路。

至於舊手機除非遭系統強制恢復原廠設定，否則於上手新裝置後，過一陣子再行重置，將會是比較保險的作法。此外為了避免舊手機連上網路後，因自動同步而導致儲存於雲端的資料發生衝突、覆蓋，進而影響到新手機，建議於舊裝置上開啟飛航模式再進行各種操作。

使用者若要將舊手機收藏、保存，並不打算回收或轉賣，建議可將電量消耗至50%到80%左右再關機，藉此進一步延長電池壽命。

問題七：透過第三方軟體換機有安全性問題嗎？

由於更換手機並轉移資料，幾乎是人人都會出現的需求，自然也在坊間形成了一股龐大商機。有些業者開發出第三方軟體，號稱可以完整且跨平台轉移所有系統資料，或者針對個別的 App 進行搬家，假若使用者選擇利用這些程式，而非採取正規的備份方法、教學進行轉移，那麼是否會產生安全性上的問題呢？

根據筆者的個人經驗，坊間所開發的第三方搬家軟體，有些確實能達到使用者預期中的效果，比方說跨平台轉移 LINE 聊天記錄，可是其表現既不夠完美，而且還擁有相當大的限制，例如一定要安裝特定版本的 App，或者較新版的 LINE 及作業系統並不支援等等。

此外，第三方程式通常會要求非常多、非常高的系統、軟體與帳號權限，才允許使用者進行資料搬遷，因此構成了一定程度的資安風險，再加上這些程式大都所費不貲，花上許多錢卻轉移失敗的狀況並非罕見，若消費者有心進行嘗試，一定要記得思量再三。

手機上的部分資料之所以無法轉移，其原因經常是源於開發者與系統的刻意限制，並非廠商故意為難使用者，基於安全性的考量跟原則，終究有它的道理存在。第三方軟體藉由更高的權限取得敏感資料，雖然方便且有機會突破限制，但同時也代表著對個人隱私的威脅。

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