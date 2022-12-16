空氣清新機｜四大牌子比拼分析　如何選擇最適合自己的產品？

每到深秋時節，總有一個話題準時出現在大眾視野內，那就是「霧霾」。雖然2018年以後，「霧霾」一詞的搜索頻次和熱度連年下降，但並不妨礙秋冬季節的霧霾在各大城市出現。可當你以為關上門扉就可以隔絕屋外的「髒空氣」時，室內暗藏的甲醛等污染物卻又給你來了個「背刺」……



面對室內外空氣污染的前後夾擊，已經成家立業的筆者選擇為了全家的健康選擇用『空氣淨化器』直面空氣污染，也正因如此才有了今天的橫評。不過，當我重新審視空氣清新機產品時，又對他們有了更深刻的認識：空氣清新機不光要是性能怪獸，更要找到消費者需求的平衡點！話不多說，快跟隨我一起開啟『淨化時代』。

1）產品初上手，差異在眼前，哪款最適合國人習慣？

橫評伊始，產品當先。先簡單介紹一次本次的四款橫評產品，他們分別是：

舒樂氏（SOLEUSAIR）KJ1000F-A10



霍尼韋爾（Honeywell）KJ700F-P22W



布魯雅爾（Blueair）7710i



IQair Healthpro 250



四款空氣清新機有新晉的性能怪獸，也有十餘年仍然熱賣的老產品。不過，面對這四款空氣清新機，我自然要以用戶角度重新審視他們。也正因如此，我在第一次拆箱、上手時就注意到了他們之間的細微差距。

初上手小結：不論是在外觀設計、濾芯結構還是操作方式等方面，舒樂氏都均呈現出了較高的水準。為國內消費者設計的操作界面與APP十分貼心，讓消費者可快速、完整的體驗到空氣清新機的所有功能。霍尼韋爾、布魯雅爾與IQair三台雖然各有小瑕疵，但是瑕不掩瑜，同樣不失為三款優秀的空氣清新機產品！



接下來，筆者從拆箱小細節、外觀設計、濾芯設計、操控方式四個方面詳細說說四款產品之間的區別。

外觀設計



舒樂氏 > 霍尼韋爾 > 布魯雅爾 = IQair



舒樂氏上手最方便，其他三款各有小「瑕疵」



拆箱、裝機等步驟過後，四台機器終於完整亮相。接下來簡單聊聊他們的【外觀設計】：

舒樂氏KJ1000F-A10：舒樂氏A10在這次的橫評中算是個頭最小的，也是初次上手時感覺最方便的。個頭小，意味著它適合擺放在屋內各個角落，配合自帶的四個萬向輪可隨意移動。上手方便，源於其」即拆即用「的特點，包裝一拆電源一插即可投入使用，十分快捷。

霍尼韋爾KJ700F-P22W：霍尼韋爾P22W在四款產品中是個頭最大的，拆箱的過程就略顯麻煩。當然，除了個頭略大，它的外觀造型還是十分優雅的，與舒樂氏一樣的4個萬向輪，移動起來也很方便。

布魯雅爾7710i：相比前兩款，布魯雅爾的外觀雖然新穎，但是美中不足的是其底部採用的是2個只能前後移動的滾輪，移動起來略顯不便。

IQair Healthpro 250：IQair250的大小與舒樂氏A10相差無幾，還算是「小巧」。不過由於是整機進口，因此萬向輪需要在拿出機器後自己手動安裝，稍顯麻煩。

濾芯設計



替換方便度：舒樂氏 = 布魯雅爾 > 霍尼韋爾 > IQair



濾芯壽命：IQair > 舒樂氏 > 布魯雅爾 = 霍尼韋爾



對於一台空氣清新機而言，濾芯的好壞其實直接關係到用戶的使用體驗。不過，由於還沒到測試環節，因此筆者先從替換方便度以及使用壽命兩方面，簡單聊聊四款空氣清新機的濾芯。先告訴各位，四款產品濾芯的顆粒物CCM、甲醛CCM雖然都達到了P4、F4，也都採用了HEPA濾網，但是濾芯之間亦有差異！

舒樂氏KJ1000F-A10：舒樂氏A10採用的是複合濾芯（初效濾網+銀離子HEPA濾網+獵醛因子+紫晶材質+UV光觸媒+等離子），顆粒物CCM/甲醛CCM分別P4，≥55967mg / F4，≥11000mg，遠高於國標要求。而在拆裝時，複合濾芯也更方便，利用濾芯上的搭扣可輕鬆取出，替換十分方便。

霍尼韋爾KJ700F-P22W：霍尼韋爾P22W採用的是圓桶型Poly Tech複合濾網（初效濾網+HEPA濾網+椰殼活性炭+Hisiv分子篩+UV燈）+3D織布的設計，圓筒型濾芯的顆粒物CCM/甲醛CCM分別P4 / F4，不過並未註明具體數值。因此，它的濾芯壽命會短於舒樂氏與IQair。拆裝時，需要先打開卡扣，才可取出其濾芯，拆裝還算方便。

布魯雅爾7710i：布魯雅爾的濾芯同樣是複合濾芯（HEPA濾網+氨基+離子），顆粒物CCM/甲醛CCM分別P4 / F4，不過也沒註明具體數值。因此，它的濾芯壽命同樣會短於舒樂氏與IQair。值得一提的是，它的濾芯也採用了搭扣設計，替換起來也很便捷。

IQair Healthpro 250：IQair250採用的是最易」堆料「的塔式結構，三種濾芯分別位於機器上中下三層，可以分別替換，顆粒物CCM/甲醛CCM分別P4，≥1013788mg/ F4，＞1500。你沒看錯，其顆粒物CCM突破了百萬，意味著它的濾網壽命會遠長於其他三款。不過，塔式結構在替換濾芯時也帶來了一定的麻煩，特別是在替換最下層的PreMax濾網時，一個人操作略顯麻煩。

IQair Healthpro 250（中關村在線提供）

操控方式：



舒樂氏 > 霍尼韋爾 = 布魯雅爾 > IQair



符合國人操作習慣有點難



作為一個身經百戰的家電編輯，對於四款空氣清新機的操控方式可謂信手捏來。不過，站在普通消費者角度來看，四款空氣清新機的操作方式就可以分為極簡 / 適中 / 簡中有繁 三個層級。別著急，聽我細說！

舒樂氏KJ1000F-A10：操作極簡。舒樂氏A10的操作按鈕均在控制面板上方，且均有中文提示，對於不熟悉產品的中老年用戶算是非常友好了。此外，它還連接至塗鴉智能APP，成為你家智能家居產品的一員，並通過APP實現包括各類功能啟停、空氣質量檢測在內的全部功能，操作起來十分方便！

舒樂氏KJ1000F-A10（中關村在線提供）

霍尼韋爾KJ700F-P22W、布魯雅爾7710i：操作難度適中。這兩款空氣清新機的機身面板均是純圖標樣式，雖然不難理解，但是上手難度其實略大於舒樂氏。而在APP操控方面，他們均採用了各自研發的獨立APP。獨立APP雖然意味著更多的功能，但跟舒樂氏這樣將APP功能集成到其他智能家居APP內的方式相比，獨立APP就稍顯不便，也較難與全屋其他智能家電融為一體。

霍尼韋爾 App操控（中關村在線提供）

IQair Healthpro 250：IQair250的操控在我可謂「簡中有繁」。說它「簡」，是因為它提供了一個遙控器，一鍵啟停、調速十分方便。說它「繁」，是因為其遙控器功能太過簡單，除了調速以外的設置均要在機身的屏幕上完成。然而機身屏幕的界面為純英文，操作時不看說明書根本無法理解其意思……或許，這就是一些國外品牌對於中國市場的「水土不服」吧！

IQair Healthpro 250（中關村在線提供）

拆箱小細節：防呆設計顯用心程度

初次拆箱時，舒樂氏與霍尼韋爾的小細節讓我對他們好感倍增：開關、插座等位置都有明顯的提示提醒你『使用前拆濾芯包裝』。布魯雅爾雖然在濾芯處有紅繩提示，雖然不夠明顯但也起到了提示作用。 IQair由於是整機進口運輸，所以濾芯沒有單獨包裝。

總的看來，四款空氣清新機都在極力避免「忘拆包裝」的囧事。你可別笑，如果廠商不提醒，普通消費者真的可能會忘拆濾芯包裝。這些基礎的防呆設計其實更能凸顯企業是否真正站在消費者角度考慮問題！

*防呆設計：」防呆「是一種預防矯正的行為約束手段，運用避免產生錯誤的限制方法，讓操作者不需要花費注意力、也不需要經驗與專業知識即可直接無誤地完成正確的操作。



2）淨化硬實力比拼，哪家才能又快又好？

對於空氣淨化器而言，大眾最關心的其實還是核心淨化性能。對此，筆者選擇在空間大小為18m2x2.4m的密封臥室中進行模擬淨化測試，以香煙、甲醛的水溶液福爾馬林作為污染源，當室內顆粒物初始濃度達到700μg/m3 / 室內甲醛初始濃度達到0.5mg/m?時，分別進行最高、最低檔位風量下的淨化測試。

淨化測試小結：



如果要將這四項測試「場景化」描述出來，那大致可以對應這兩個畫面：



1）最大檔位顆粒物/甲醛淨化：空氣質量較差的空間裡，多久可以淨化到宜居數值。在這樣的場景裡，舒樂氏最值得推薦，霍尼韋爾、布魯雅爾、IQair三者次之。



2）最小檔位顆粒物/甲醛淨化：每天晚上靜音運行時，是否仍有較好的淨化效果。在這樣的場景裡，布魯雅爾與舒樂氏不分勝負，IQair次之，霍尼韋爾位列最後。



為何會有這樣的結論呢？別急，4大淨化測試的完整曲線圖在下方，往下看！

顆粒物淨化測試

最大檔位下顆粒物去除成績曲線圖如下。在最大檔位下，舒樂氏第一，布魯雅爾其次，霍尼韋爾第三，IQair位列第四。

最大檔位下顆粒物去除成績曲線圖（中關村在線提供）

對於測試的四款產品而言，整體曲線基本符合各自的顆粒物CADR值。其中，舒樂氏A10的顆粒物CADR高達1028，自然也在測試中一騎絕塵，是本次測試中唯一一個在不到15分鐘的時間內就將室內顆粒物淨化到個位數的空氣淨化器。顆粒物CADR分別為730的布魯雅爾和7000的霍尼韋爾，在本次測試中的差距不大，布魯雅爾在各個點位上較霍尼韋爾都有小幅度領先。 IQair 250的CADR僅為467，因此在測試中位列最後也情有可原。

需要注意的是，不管哪款空氣淨化器，在最大檔位下都能夠將顆粒物淨化至個位數，只是在淨化時間上有長短之分。

最小檔位下顆粒物去除成績曲線圖如下。在最小檔位下，布魯雅爾第一，舒樂氏第二，霍尼韋爾第三、IQair第四。

最小檔位下顆粒物去除成績曲線圖（中關村在線提供）

當風量調到最低，各家之間的差距就比較明顯了。這是為什麼呢？其實，這與四款產品的檔位設計有關。排名第一的布魯雅爾只有三個檔位，因此在最小檔位下風量也明顯大於其他三款，淨化效率自然更高。舒樂氏與IQair分別有5、6個檔位，最小檔位下風量也還算充足。而霍尼韋爾有足足16個檔位，最小檔位下風量實在小得可憐，因此在測試過程中才會顯得「後勁不足」。

甲醛淨化測試

最大檔位下甲醛去除成績曲線圖如下。在最大檔位下，舒樂氏第一，霍尼韋爾緊追其後，布魯雅爾與IQair位列三四名但是差距較小。

最大檔位下甲醛去除成績曲線圖（中關村在線提供）

與顆粒物的去除曲線類似，四款產品最高檔位下的甲醛去除曲線與甲醛CADR基本一致。舒樂氏A10甲醛CADR為732.6，排在第一毫不意外。而甲醛CARD550的霍尼韋爾在測試中同樣表現不凡，雖然在中期淨化時有一些波動，但在30分鐘時與舒樂氏一樣將室內甲醛降低到了0.06的「安全線」內。

最小檔位下甲醛去除成績曲線圖如下。受最小檔位下風量的影響，排名有了較大的變化，舒樂氏位列第一，布魯雅爾緊隨其後，與舒樂氏差距不大。 IQair位列第三，而霍尼韋爾僅排第四。

最小檔位下甲醛去除成績曲線圖（中關村在線提供）

霍尼韋爾最小檔位下風量過小的缺點，讓其在長達30分鐘的測試過程中無法將甲醛降低到0.3以下。其他三款雖然淨化速度普遍比較慢，但還是顯著淨化了室內甲醛！

3）除菌功能、運行噪音……這些測試也是你會關心的

除了核心的空氣淨化性能外，作為一名消費者我同樣也會關注空氣清新機在除菌功能、運行噪音等方面的表現。對此，筆者也進行了相應的測試，接下來咱們逐一了解一下！

除菌功能測試

這次橫評的四款產品中，舒樂氏KJ1000F-A10、霍尼韋爾KJ700F-P22W均是滿足國家【消】字號醫用消毒淨化標準的空氣淨化器。 IQair的濾網達到H12/H13級別，布魯雅爾也可通過電離的方式殺菌。換句話說，這四款產品都可以去除空氣中的細菌。對此，我也進行了一個簡單的「除菌測試」。

我將清洗乾淨的草莓分成分組，一組放置在擺放了舒樂氏A10房間裡並啟動空氣淨化器，另一組放置在空氣自然流通的開放環境中，靜置兩天觀察草莓的外觀變化，結果如下圖。

雖然近日北京的天氣漸漸轉涼，草莓腐敗速度減慢，但是在開放環境中自然放置的草莓仍然出現了肉眼可見的明顯腐敗與霉變，變質速度明顯大於其他環境。而擺放在舒樂氏A10旁邊的草莓雖然表皮稍有乾癟，但是整體形態仍然完好，沒有發霉腐爛。這樣的測試結果，也從側面證明了舒樂氏A10具備良好的殺菌消毒能力。因此，筆者也推薦各位用戶跟我一樣選擇帶有除菌功能的空氣清新機產品，最好是滿足國家【消】字號醫用消毒淨化標準的產品，如舒樂氏A10或霍尼韋爾P22W。

運行噪音測試

空氣清新機產品的運行噪音，其實也直接影響到你我的使用體驗。最大風量下太大的噪音令人心煩意亂，最小風量下噪音或許可以忽略不計，但淨化效果卻可能受到影響……這四款空氣清新機的運行噪音如何呢？我使用分貝儀，在環境噪音約為35分貝的環境下，記錄下了四款產品在最高、最低檔位下的運行噪音，測試結果如下：

其實，四款產品在噪音方面的表現幾乎相同。最小檔位下的運行噪音基本與環境音相同，可以忽略不計。而最大噪音都在66分貝以下，布魯雅爾以59分貝小勝一籌。其實大家大可不必為四款產品的噪音而擔憂，畢竟這四款產品都有睡眠模式或自動模式，哪怕是夜間使用也無需擔心它們「吵」到你。

4）購機、換芯、電費……這些成本你算過嗎？

關於四款空氣淨化器產品的性能我們已經討論了很多，但是各位看官作為跟我一樣的普通消費者，對於「錢」有關的東西肯定會更在意。畢竟錢不是大風刮來的，哪怕你再有錢，也需要精打細算哦！

購機成本以及濾芯替換

對於一台空氣清新機而言，支出的大頭主要在購機、濾芯替換兩方面。特別是對於沒有空氣清新機概念，或對淨化性能不太敏感的普通消費者而言，這些支出才是他們關心的重點。在這裡也按照價格升序，給大家看一下四款空氣清新機本身以及替換整套濾芯所需的價格（價格來源為各品牌京東自營旗艦店）。

這四款產品中，布魯雅爾、舒樂氏、霍尼韋爾的價格在5-7千人民幣，唯有IQair的價格突破1萬大關。再看濾芯，舒樂氏的濾芯每件不足千元，是四款中最便宜的。而布魯雅爾、霍尼韋爾的濾芯價格在1千5左右，也算是可以接受。 IQair由於其有三個濾芯需要替換，因此換芯成本最高，需要將近4千元才能搞定。

IQair由於其濾芯的顆粒物CCM達到了驚人的1013788mg，濾芯壽命會是其他幾款空氣清新機濾芯的幾十倍，因此它的HyperHEPA濾芯也特別貴。這也意味著它本體與濾芯價格都會遠高於其他三款空氣清新機。

拋去價格最貴的IQair不談，由於舒樂氏的濾芯CCM同樣遠高於P4\F4標準，分別達到了P4，≥55967mg / F4，≥11000mg，因此長久使用後的替換頻率也會低於布魯雅爾和霍尼韋爾，綜合看來長期使用成本是最低的。因此相對於霍尼韋爾、布魯雅爾而言，舒樂氏A10更值得入手。

日常能耗測試

已經花大價錢購買空氣清新機產品的你，會擔心一直開著空氣淨化器費電嗎？其實，相比於空氣淨化器本身以及濾芯，它所需要的電費支出對你來說已經是「灑灑水」。我使用電力檢測儀對其功耗進行了測試，結果基本符合各產品的額定功率。舒樂氏、IQair的功率在100W左右，霍尼韋爾、布魯雅爾的功率在60W左右。

日常能耗測試（中關村在線提供）

100W、60W大概是什麼概念？假設電費是0.5元/度，100W的空氣清新機開一天需要1.2元電費，60W的空氣清新機開一天需要0.72元電費。不過嘛，日常生活中我們很少會24小時都將空氣淨化器開到最大檔位，因此實際的電費支出會低於這個數值哦！

5）綜合推薦

在經過初步上手、淨化性能測試以及成本計算後，其實屏幕前的各位和筆者一樣已經對這四款產品心中有數。接下來，筆者就做個概括，也說說自己喜歡各個產品的理由。

最值得推薦 —— 舒樂氏KJ1000F-A10

推薦理由：四款產品中相對適中的價格，卻有著超過其他幾款空氣清新機的淨化速率，無論是給新家快速除醛還是日常淨化室內空氣，它都十分不錯。再加上大幅超過國標的顆粒物CCM/甲醛CCM，更降低了它的長期使用成本。綜合看下來，舒樂氏做到了價格/功能/性能的TOP1，在本次橫評中最值得推薦。

最印象深刻 —— IQair Healthpro 250

深刻理由：對於IQair，我無需多言。 HyperHEPA濾芯1013788mg的顆粒物CCM，是國標的84倍有餘，名副其實的堆料之王！它或許不會是筆者首選推薦的淨化器，但一定是淨化器濾芯領域值得所有企業學習的榜樣。

細節待升級，潛力十足 —— 布魯雅爾7710i、霍尼韋爾KJ700F-P22W

潛力理由：這兩款空氣淨化器整體看來在性能等方面皆表現平平，但仍值得我們為他們點贊。如果在設計、功能等方面能再加以改進，或許他們也能進入我的剁手清單！

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】