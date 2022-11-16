Apple Watch再次立功　這項「功能」一晚警告5次　救了媽媽一命

Apple Watch具備多項功能，能幫助佩戴者即時掌握健康狀況外，針對突發狀況也能緊急救人一命，在國外就有不少救人例子，在PTT iOS版上也有用戶分享，原本認為「心率監測」這些基本功能很無用，沒想到最終該功能救了他母親一命。



Apple Watch這項警告狂響，令他趕緊帶媽媽到醫院作詳細身體檢查。

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手錶發出警告「心跳過低」救了母親一命

原PO提到他母親平常就會自己去爬山健走，有鑑於2020年看見台灣藝人黃鴻升（小鬼）猝死新聞，他害怕母親有什麼萬一，先買了有「跌倒偵測」功能的Apple Watch SE給媽媽戴，直到最近，他媽媽一直抱怨手錶好像壞了，半夜都會被錶吵醒，說是她心跳過低，最多一個晚上就被警告了五次。

由於原PO媽媽平常都有在爬山運動，體力甚至比原PO好，加上媽媽本人並不覺得身體哪邊不舒服，所以沒什麼緊張手錶警告這件事，但因為後來實在被手錶吵到不行，才決定拿血氧機、血壓機來測，結果發現測出來結果跟手錶一樣。

這讓媽媽開始有點緊張，於是就去醫院檢查，還借了機器回來掛24小時，之後就接連做了各項精密檢查，最終確定心臟確實有個地方不正確放電，於是趕緊安排電燒手術，目前已出院觀察中，讓原PO驚呼本來買錶只是為了防止爬山跌倒，沒想到是「測心跳」功能先救了他媽媽一命，因此特別分享這小故事給大家。

救人案例分享 鄉民大讚：害我也想買了

此心得一出，網友紛紛表示：「太扯了！害我也想買了」、「我媽也有心臟問題，要提醒她晚上也要戴了！」、「有用到就是好功能啊」、「真的好險，我也要來買一支給媽媽戴」、「原po買的值得了」、「這個錢值得」、「你寫信給庫克， 下次發表會就能看見你的故事了」、「每次看發表會，都有看到Apple Watch救人的實際案例」、「這真的是有用一次才會知道他的好」。

Apple Watch銷量卓越 具備多項安全功能

據Apple在今年秋季發表會上表示，Apple Watch是過去7年以來，銷售表現最好的智慧手錶，同時也協助許多用戶及時發現現心律不正、在緊急狀況下呼救。而從Apple - 官方網站介紹可得知，Apple Watch具備多個重要的安全功能，像是跌倒偵測、SOS 緊急服務、全球緊急電話、測量心率、車禍偵測等。

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