arhoTV Sunny、Creamy 被踢爆疑高價發售報稱香港製造、實為淘寶訂貨之精品圖利，加上NFT吸水手法引來fans不滿，雙重打擊下52萬訂閱數曾狂跌近10萬！前為挽回fans的心，Sunny與Cramy宣布以購入價回收其頻道推出過的自家產品，更親自落場於荔枝角某店與退款人士道歉。不過有網媒現場直擊，發現退款安排問題多多，店員更與前來退款的家長發生口角。



訂閱View數暴跌｜退款兼道歉

arhoTV 的內容深受年輕網民喜愛，高峰期曾擁有52萬訂閱，由主持Sunny與Creamy創作的「日新百鬼城」人物系列，於K11搞年宵市集，fans要排4、5小時入場，後來添食出NFT卻因無年齡限制被指「呃細路」投資，再被踢爆自稱香港製造的產品實為淘寶貨，多種打擊下訂閱一度跌至40萬，被另一KOL大J拍片抽水嫌做法肉酸經過一段時間沉澱，Sunny改行感人路線重新出片，但view數不再且收大量負評留言；為挽人氣，二人於11月18日起以港幣現金價回收arhoTV這麼多年來推出的自家產品。

YouTube截圖

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據報高峰期單日過百人排隊退錢

有網媒「蛋蛋俱樂部」前去該位於荔枝角的退款店鋪拍直播，據講每日都有近百人排隊退錢，網媒記者嘗試拍攝來場者的單據，每張單最少5百、最高3千幾，但因為店方的收據編號並不跟順序，無法正確計畫個案數量。成功退款者並無不滿，表示：「有錢賺咪算囉。」

由於直播長達數天，且每條片也有1、2小時長，現在來分析當中重點：

蛋蛋俱樂部直播截圖

是否全數退款？大至上是的！

在退款安排未開始前，人連登網民擔心退款困難重重，有些商品如「日新百鬼城口罩」已由原價$128盒劈至30蚊盒，如果沒有收據都接受退款，恐防會有人狂掃30蚊口罩拿去退128蚊。不過根據今次「蛋蛋俱樂部」直擊，原來後來平賣的口罩跟早前正價發售的貨源不一樣，不過最終Creamy方面沒有過問貨品購買地點、也沒要求出示單據；即使30片裝開了盒用了一半，餘下一半只要獨立包裝未開，仍然逐用以原價回收。

有情緒激動的女性來場者，知道口罩可全數退款後冷靜下來，Creamy表示絕對信任用家並表示抱歉。

旋轉拍賣截圖

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有部份時間網媒記者曾入內直擊退款過程，有位來場人士退貨4個CASETiFY手機殼，當中一個為贈品，本來Sunny表示贈品不設退款，Creamy卻主動說照計。

而且二人均有向每個退款人士握手道歉，態度誠懇。

亦有網民在店鋪外將單價580元之「日新百鬼城」咕𠱸掉在地上當足球踢以表不滿，不過收回全數正價之後，受訪時語氣開朗，似乎錢真的可以解決很多問題。

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有個別口角｜退款情況大至和平

暫時只有一宗個別事件，有在場排隊人士反應較大。一位女士不滿排長龍，更被店員問候「點呀、有咩幫到你呀」，她覺得店員多餘及幫不到手，回應：「我嚟退錢，咁多人排隊，你地處理得快D咪幫到我。」更不滿退款現場以私穩為理由閉門工作不夠透明度：「排4、5個鐘買嘢時又唔見你要保障我哋私隱」。

不過，其實在其他時段，反而有來場退款者不滿在場太多傳媒，疑不想出鏡及不斷被問「有咩意見」，自己主動將大門關上。所以不能說Sunny方面以私隱為由閉門進行退款。

網民：店員沒用心聽我意見

也有一位網民以文字表達不滿，原來他買的吸水板無法吸水，在退款時想表達不滿，但員工卻表示是廠方問題，與他們無關。安排全數退款就是想挽回用家信心，聽取用家對貨品質量的意見，也很重要呢。

使半份糧落你哋度，點知你哋呃我

另外還有一位IG名為「Ip Tsz Kin」的用家，帶了數件日新城服裝去退款，完成手續後竟拿出手機與Sunny Creamy自拍：「我想問Sunny哥哥同Creamy姐姐點解要欺騙我哋嘅感情，我每個月使半份糧落你哋度，點知你哋呃我。」後來他更照出過去跟二人的街頭合照，證實自己是真fans。