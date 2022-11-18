麗英屬於人氣YouTube頻道「小薯茄」，專演醜角、更笑言自己是「全死角」，由於玩得夠癲，非常有人氣。但在扮醜女的另一面，麗英很喜歡唱歌，有自己YouTube頻道不時出片，後來因小薯茄大熱之利，自然可以與其他歌手合作。但想不到，麗英的人氣已經大到可以殺入由網民投票選出的「叱咤903樂壇流行榜」最喜愛女歌手10強！



唱歌好垃圾、除咗做醜角之外仲有咩剩餘價值

唔靠賣樣都可以做歌手，入叱咤903，本來應該是網民喜歡的勵志故事。但近日連登吹水台就有人出文「小薯茄麗英 我求下你唔好再掂唱歌」，並形容麗英「唔好因為身邊人圍吹捧就令你有咗自己唱歌有咩本事嘅幻覺」，直言覺得麗英「唱歌好垃圾、如果唔係小薯茄有fan屎，當噪音聽也都嫌太擠眉弄眼」之後更開始人身攻擊「你嘅人生價值就係做一個醜角」「唔好有少少知名度就食住上想」「除咗做醜角之外仲有咩剩餘價值」「不知廉恥」。

903圖片+ 連登討論區截圖

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扮YOASOBI The First Take片｜後製味濃但都算幾好聽

其實很少人知道麗英拍小薯茄喜劇片外，仲有學唱歌、拍COVER片，更曾模仿日本Sony Music的The First Take影片模式，翻唱YOASOBI的《群青》。記者也是其中一人，反而因為有人嘈有人鬧，才會點擊影片聽聽麗英的歌藝。這影片還不錯，小清新少女聲；但The First Take最出名是即場拍片+收錄，不作tune聲後製，但麗英的《群青》明顯有一陣auto tune味，雖然失去扮The First Take的意義，但記者覺得尚算好聽，無法認同麗英「唱歌好垃圾」。

YouTube截圖

網民畀負評：插佢唔好聽OK、人身攻擊太Over

發文暫時正評比負評數高，認同麗英唱歌技巧未夠班的人不少。「叱吒見到佢仲係入面，就知道佢地啲粉絲有癲」「第一次聽佢唱炎，聽咗兩秒就熄咗」「三個字形容佢把聲：刮玻璃」部份留言則覺得未至唱得好差，尤其唱節奏感強、不太需要感情表現的日系流行曲表現不錯，認為樓主太過份：「你彈佢唱歌就彈佢唱歌啦，加咁多人身攻擊，打亂哂個focus」「麗英殺左你全家？」「當然係未去到天籟之音個level, 但又未至於難聽成咁下話?」更建議樓主不如自己upload一條唱歌錄音上連登。

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紅人就不能夠實現唱歌夢？

發文者批評麗英不漂亮、唱歌不夠出色，卻有那麼多曝光機會。但網民反擊，麗英未拍YouTube前也是普通人，是靠自己的演技得到認同而出位，而網民「吳冰」（不知是否真的是小薯茄另一女成員吳冰本人）就成撐麗英不是單靠名氣，另一方面有學唱歌有進步：「你話佢聲底尖，佢都走去學唱歌，你聽Live都好明白聽得出技巧亦都好過之前，用多咗丹田發聲同低音Range大咗。」亦貼了幾條片給大家自己判斷麗英歌藝有沒有進步。

麗英早前有參加903allstar籃球賽，身型幾Fit！

連登討論區截圖

唱得唔係差又有人氣｜點解唔畀唱

記者覺得，靠人氣去爭取機會唱歌真的一點問題也沒有，過去電視台捧歌手，一樣是看人氣，如本人有一定歌藝，也對唱歌有興趣，自然水到渠成。過去，在唱垃圾K哥都可賣幾十萬張唱片的年代，有無唱演員本身歌藝差劣，只因公司要求被迫唱歌出碟，才是一場惡夢。

YouTube截圖

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