麗英屬於人氣YouTube頻道「小薯茄」,專演醜角、更笑言自己是「全死角」,由於玩得夠癲,非常有人氣。但在扮醜女的另一面,麗英很喜歡唱歌,有自己YouTube頻道不時出片,後來因小薯茄大熱之利,自然可以與其他歌手合作。但想不到,麗英的人氣已經大到可以殺入由網民投票選出的「叱咤903樂壇流行榜」最喜愛女歌手10強!



唱歌好垃圾、除咗做醜角之外仲有咩剩餘價值

唔靠賣樣都可以做歌手,入叱咤903,本來應該是網民喜歡的勵志故事。但近日連登吹水台就有人出文「小薯茄麗英 我求下你唔好再掂唱歌」,並形容麗英「唔好因為身邊人圍吹捧就令你有咗自己唱歌有咩本事嘅幻覺」,直言覺得麗英「唱歌好垃圾、如果唔係小薯茄有fan屎,當噪音聽也都嫌太擠眉弄眼」之後更開始人身攻擊「你嘅人生價值就係做一個醜角」「唔好有少少知名度就食住上想」「除咗做醜角之外仲有咩剩餘價值」「不知廉恥」。

903圖片+ 連登討論區截圖

Sunny NFT/淘寶貨事件失10萬訂閱|回收商品挽人氣被指做戲

扮YOASOBI The First Take片|後製味濃但都算幾好聽

其實很少人知道麗英拍小薯茄喜劇片外,仲有學唱歌、拍COVER片,更曾模仿日本Sony Music的The First Take影片模式,翻唱YOASOBI的《群青》。記者也是其中一人,反而因為有人嘈有人鬧,才會點擊影片聽聽麗英的歌藝。這影片還不錯,小清新少女聲;但The First Take最出名是即場拍片+收錄,不作tune聲後製,但麗英的《群青》明顯有一陣auto tune味,雖然失去扮The First Take的意義,但記者覺得尚算好聽,無法認同麗英「唱歌好垃圾」。

YouTube截圖

網民畀負評:插佢唔好聽OK、人身攻擊太Over

發文暫時正評比負評數高,認同麗英唱歌技巧未夠班的人不少。「叱吒見到佢仲係入面,就知道佢地啲粉絲有癲」「第一次聽佢唱炎,聽咗兩秒就熄咗」「三個字形容佢把聲:刮玻璃」部份留言則覺得未至唱得好差,尤其唱節奏感強、不太需要感情表現的日系流行曲表現不錯,認為樓主太過份:「你彈佢唱歌就彈佢唱歌啦,加咁多人身攻擊,打亂哂個focus」「麗英殺左你全家?」「當然係未去到天籟之音個level, 但又未至於難聽成咁下話?」更建議樓主不如自己upload一條唱歌錄音上連登。

三上悠亞素顏拍GRWM片化妝前後都咁靚|7位AV女優淡妝樣包認唔出

紅人就不能夠實現唱歌夢?

發文者批評麗英不漂亮、唱歌不夠出色,卻有那麼多曝光機會。但網民反擊,麗英未拍YouTube前也是普通人,是靠自己的演技得到認同而出位,而網民「吳冰」(不知是否真的是小薯茄另一女成員吳冰本人)就成撐麗英不是單靠名氣,另一方面有學唱歌有進步:「你話佢聲底尖,佢都走去學唱歌,你聽Live都好明白聽得出技巧亦都好過之前,用多咗丹田發聲同低音Range大咗。」亦貼了幾條片給大家自己判斷麗英歌藝有沒有進步。

麗英早前有參加903allstar籃球賽,身型幾Fit!

連登討論區截圖

唱得唔係差又有人氣|點解唔畀唱

記者覺得,靠人氣去爭取機會唱歌真的一點問題也沒有,過去電視台捧歌手,一樣是看人氣,如本人有一定歌藝,也對唱歌有興趣,自然水到渠成。過去,在唱垃圾K哥都可賣幾十萬張唱片的年代,有無唱演員本身歌藝差劣,只因公司要求被迫唱歌出碟,才是一場惡夢。

YouTube截圖

(原文連結)

👉AV女優20大IG逐個睇|愛澤香港被捕只屬三線|三上悠亞已跌出10大