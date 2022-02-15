歷代iPhone取消的5大功能及物件　果粉每年願望都想Touch ID回歸

Apple 每一代iPhone發布的時候，大家除了最關心新iPhone手機增加了什麼，還會關心新iPhone手機砍掉了什麼。從iPhone 4S時代開始，Apple 一直引領着智能手機的發展，並且影響着整個手機行業的走向，指紋識別、面容識別、瀏海屏等等。雖然現在Android（尤其是國產手機品牌）勢頭正猛，但依然有大量的用戶是Apple iPhone手機的死忠粉。



我們先來看看網友總結的歷代iPhone手機取消了哪些功能，其實有些並不算是功能，但它們卻是網友的心頭恨：

1、Apple iPhone 7手機取消了3.5mm耳機接口

2、Apple iPhone X手機取消了指紋識別

3、Apple iPhone XR手機取消了3D Touch

4、Apple iPhone 12手機取消了充電器

5、Apple iPhone 13手機取消了塑封包裝

在微博上，#歷代iPhone取消的功能#整個話題已經上了熱搜，很多網友也紛紛探討了自己的看法，尤其是希望哪些被取消的功能可以回歸。今天來總結一下上面這些被取消的功能，哪個是筆者最希望回歸的。

▼▼▼即睇歷代iPhone取消了哪些功能/物件，又希望砍走哪些設計？▼▼▼

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筆者唯一希望回歸：指紋識別

在還沒有指紋識別和面容識別之前，手機的解鎖方式都是組合按鍵，然後發展到圖案滑動，隨後發展到數字密碼。不論哪一種方式都非常繁瑣麻煩，無法快速完成解鎖過程。雖然Apple iPhone手機並不是第一個支持指紋解鎖的，但它卻將指紋解鎖發揚光大並且推廣到全世界。

隨後進入了面容識別時代，讓用戶享受到更快、更便利的解鎖方式。但是為什麼筆者最最最最最最最希望指紋識別回歸，因為新冠疫情。2020年開始，大家就沒有再告別過口罩，帶著口罩無法直接進行面容識別，這就讓本身最好用的功能變成最雞肋的功能。

雖然說搭配Apple Apple Watch手錶可以在戴口罩的情況下進行面容識別解鎖手機，但是僅限於解鎖手機，對於付款、APP安全啟動等需要面容識別的部分，就無法使用了。這就造成生活中大部分情況下非常不方便。因此筆者希望指紋識別可以回歸，尤其是改為屏下指紋識別的方式，這樣用戶在戴口罩時可以直接通過指紋進行其它應用的操作。

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為什麼其它的都無所謂？

我們來依次看看這些被砍掉的功能。

其中一個呼聲很大的肯定是3.5mm耳機接口，因為很多HiFi耳機玩家肯定希望手機能夠支持3.5mm接口。實際上，HiFi耳機由於價格非常昂貴，因此只佔據了很小一部分用戶群體，絕大部分用戶並不需要這個接口，因為Apple AirPods系列耳機很好用、很方便，尤其是AirPods 3和AirPods Pro兩款耳機，音質方面肯定可以滿足絕大部分常規用戶的需求了。

另外，市面上有Lightning轉接3.5mm的轉換口，Apple 當年很多手機中還贈送了，用這個就可以解決用戶的無法連接3.5mm接口耳機的問題了。

3D Touch，當年筆者購買的iPhone手機中也支持這個功能，但是說實話筆者一次也沒有用過，對於此功能並沒有需求。相信絕大部分用戶也是這樣的，因此Apple 才會取消，並且筆者也沒有對於這個功能回歸的需求。

充電器，雖然說Apple 是以環保為理由取消的，而且在售價上並沒有給用戶帶來補償，這一點很不厚道。但是筆者和身邊大量的朋友從來沒有使用過這個隨機附送的iPhone充電器，因為它的充電效率是最低的，筆者都是用的自己購買的第三方快充（支持Apple 快充協議）的充電頭。這些年購買iPhone手機的隨機附贈充電器一直在家裏扔著，已經一大堆了，連塑料封條都沒拆開過。

當然，筆者知道有很多用戶不願意多花錢去購買第三方充電器，而是想要使用免費的Apple 手機自帶的充電器，這一點筆者也很無奈。不過筆者的建議還是花點錢買一個支持快充的充電器，不過不要購買Apple 自己的，因為價格太貴不值得。

最後一個塑封包裝，筆者認為這個的有無非常無所謂，不過很多用戶對此有不同看法，它們認為這樣手機就更容易造假。不法分子會把翻新機或者其它有問題的產品當做新手機來銷售，因為iPhone 13剛發售的時候，華強北就發布了破解iPhone 13系列手機封條的方法。不過，如果你是在正規渠道購買的iPhone 13手機，相信不會有這種事情需要擔心，如果你在正規渠道遇到這種問題，相當於中了彩票，你可以獲得高額的賠償，夠你買好多iPhone了。

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還有兩個Apple iPhone手機的設計，應該被砍掉，也是用戶們非常痛恨的設計：

最應該被砍掉的部分：瀏海屏！

還有一個功能，雖然沒有被砍掉，但是卻是大家眾望所歸的，那就是瀏海屏。劉海屏既影響美觀，有影響觀看感受，而且目前已經有屏下攝像頭來解決這個問題了。因此，筆者希望Apple iPhone 14可以把瀏海屏給砍掉，改為屏下攝像頭設計。

第二應該被砍掉的部分：Lightning接口！

從早起的大接口更換到小號接口之後，Apple iPhone系列手機的Lightning接口就沒有再變過。現在Android手機陣營已經普及USB-C接口，不論是傳輸數據的速度還是快充的速度都是天壤之別。雖然說Apple 為了保護電池，沒有開放超級快充，但是Lightning接口實際上是USB 2.0，傳輸數據的能力實在是太差了，尤其是備份iPhone和恢復備份iPhone的時候，簡直就是痛苦。希望Apple 能夠取消Lightning接口更換為USB-C接口，至少也要將接口的速度提升到USB 3.0級別（USB-C現在都是USB 3.1和USB 3.2的速度了）。

最後，大家一起來探討一下，你最認為Apple iPhone手機哪個功能不應該被砍掉，應該回歸呢？

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